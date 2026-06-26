Vezi cum va fi vremea până la finalul lunii iulie. Ce spun meteorologii că se va întâmpla în următoarele săptămâni.

Vremea până la finalul lunii iulie. Prognoza meteo actualizată de ANM | Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza actualizată pentru perioada 29 iunie – 27 iulie, iar estimările arată că România va traversa o lună cu temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă.

Vremea până la finalul lunii iulie

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi, în general, apropiate de normal, însă în anumite regiuni se va resimți un deficit de ploi.

29 iunie – 6 iulie

Articolul continuă după reclamă

Prima săptămână din interval va aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice începutului de iulie în toate regiunile țării. Meteorologii estimează că vremea va fi deosebit de caldă la nivel național, în timp ce regimul pluviometric va rămâne, în mare parte, apropiat de valorile normale pentru această perioadă, arată ANM.

6 – 13 iulie

În cea de-a doua săptămână, vremea caldă se va menține, însă abaterea față de mediile climatologice va fi mai evidentă în vestul, sud-vestul și centrul țării. În restul regiunilor, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii iulie.

În privința precipitațiilor, nu sunt prognozate schimbări semnificative, cantitățile de ploaie urmând să fie, în general, în limitele obișnuite pentru această perioadă.

13 – 20 iulie

Potrivit estimărilor ANM, temperaturile vor depăși valorile climatologice în toate regiunile României. Cele mai ridicate abateri pozitive sunt așteptate în vestul țării, unde vremea se va menține deosebit de caldă.

În același timp, ploile vor fi mai puține decât în mod normal în majoritatea zonelor. Excepție vor face estul și sud-estul țării, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de media multianuală.

20 – 27 iulie

Ultima săptămână analizată de meteorologi va continua tendința de încălzire. Valorile termice vor rămâne peste cele normale pentru sfârșitul lunii iulie în cea mai mare parte a țării, ceea ce indică persistența unui episod de vreme mai caldă decât în mod obișnuit.

Citește și: Regele Charles, primul monarh care va face publica suma impozitelor personale. Cum s-a întâmplat asta

În ceea ce privește precipitațiile, estimările indică un regim apropiat de normal în unele regiuni, însă în restul teritoriului este posibil ca ploile să fie mai puține decât media caracteristică perioadei.

Per ansamblu, prognoza ANM arată că următoarele patru săptămâni vor fi dominate de temperaturi peste normalul climatologic, în timp ce precipitațiile nu vor compensa pe deplin deficitul de apă înregistrat în anumite zone ale țării.