Regele Charles al III-lea va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face publică nota de plată către Fisc.

Regele Charles, primul monarh care va face publica suma impozitelor personale. Cum s-a întâmplat asta | Profimedia Images

Regele Charles al III-lea va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face publică nota de plată către Fisc.

Regele Charles, primul monarh care va face publica suma impozitelor personale

Informațiile privind taxele și impozitele achitate de suveran vor fi incluse, începând de anul acesta, în raportul financiar anual al Casei Regale.

Decizia ar fi fost luată chiar de rege și face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare și transparență promovat de Palatul Buckingham. Reprezentanții instituției susțin că măsura urmărește să ofere publicului o imagine mai clară asupra modului în care sunt gestionate finanțele monarhiei și asupra responsabilităților asumate de Familia Regală.

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Datele care vor fi publicate vizează anul financiar 2024-2025 și vor include impozitele plătite pentru veniturile obținute din diverse surse. Printre acestea se numără profiturile generate de Ducatul de Lancaster, investițiile personale ale regelui și veniturile provenite din proprietăți private precum Sandringham și Balmoral.

Potrivit Palatului Buckingham, publicarea acestor informații reprezintă un nou pas în direcția unei relații mai deschise cu cetățenii. Oficialii au subliniat că instituția regală continuă să se adapteze și să evolueze, iar transparența financiară este o parte importantă a acestui proces.

Deși monarhii britanici nu sunt obligați prin lege să plătească anumite taxe, precum impozitul pe venit, taxa pe moștenirea primită de la un monarh precedent sau impozitul pe câștigurile de capital, Regele Charles a ales în mod voluntar să achite impozit pe venit și taxe aferente vânzării unor active private.

Pentru prima dată, va fi făcută publică și suma totală plătită către stat. Aceasta va include inclusiv taxele aferente profiturilor obținute prin Ducatul de Lancaster, care anul trecut au fost estimate la aproximativ 24 de milioane de lire sterline.

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Ducatul de Lancaster reprezintă una dintre principalele surse de venit personal ale monarhului și include terenuri, proprietăți și active situate atât în nordul Angliei, cât și în centrul Londrei.

Cum a venit anunțul familiei regale britanice

Anunțul vine într-un context în care opinia publică și o parte dintre politicienii britanici au cerut mai multă claritate în privința finanțelor Familiei Regale. Solicitările s-au intensificat în ultimii ani, pe fondul controverselor și scandalurilor asociate prințului Andrew.

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Raportul financiar care urmează să fie publicat va oferi o imagine mai detaliată asupra veniturilor și cheltuielilor Casei Regale. Reprezentanții Palatului Buckingham afirmă că obiectivul este ca toate aspectele legate de finanțele monarhiei să fie prezentate într-un mod cât mai clar și accesibil pentru publicul larg.