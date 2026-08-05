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Bucureștiul trece pe consum redus de curent electric! Cele 25 de măsuri anunțate de Primăria Capitalei. Se vor aplica seara

Începând cu 5 august de la ora 20:00, în București se va pune în aplicare un plan de 25 de măsuri pentru reducerea consumului de curent electric.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 16:55 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 17:03
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Bucureștiul reduce din consumul de curent electric seara. Cele 25 de măsuri anunțate de Primăria Capitalei | Shutterstock & Hepta
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Reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat că Bucureștiul se alătură efortului național comun de a reduce consumul de curent electric, pe toată perioada de criză. În urma unei ședințe pe care primarul general Ciprian Ciucu a avut-o cu marii consumatori de curent din cadrul PMB a fost stabilit un plan de 25 de măsuri prin care se va face economie de curent. Măsurile vor fi aplicate din seara de 5 august, atât în intervalul critic 20.00 – 23.00, cât și extins, pe tot parcursul nopții.

Bucureștiul reduce din consumul de curent electric seara. Cele 25 de măsuri anunțate de Primăria Capitalei

Cele 25 de măsuri anunțate de Primăria Capitalei sunt:

Societatea de Transport București STB SA (STB)

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1. Autobuzele electrice nu vor fi încărcate în intervalul 19.30 – 23.00;

2. Se reduc / suspendă spălările exterioare, lucrările cu aer comprimat la schimbul II;

3. Iluminatul pe platformele de parcare se pornește după ora 22.00;

4. Se restrâng activitățile de întreținere și mentenanță în intervalul 19.00 – 23.00, fiind reprogramate în afara acestui interval;

5. Iluminatul tehnologic din hale va fi diminuat în intervalul 19.30 – 23.00;

6. Lumini stinse, aparate de aer condiționat închise, încărcătoare deconectate sunt alte măsuri care vor fi luate la STB, pe timpul nopții.

C.M. Termoenergetica București

7. Oprește pompele de ridicare a presiunii. Apa caldă menajeră va fi asigurată direct prin presiunea din rețeaua de apă rece;

8. Reduce / reprogramează funcționarea pompelor de recirculare și presiune;

9. Limitează funcționarea echipamentelor de climatizare în toate sediile administrative;

10. Oprește iluminatul neesențial.

Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti

11. Reduce fluxul luminos cu circa 30% la aparatele LED integrate în sistemul de telegestiune. Schimbarea programului de aprindere ar necesita timp considerabil, atât contractual, cât și pentru reprogramarea software a punctelor de aprindere trifazate.

Poliția Locală a Municipiului București

12. Notifică azi operatorii privați de publicitate să oprească ecranele digitale și să sisteze iluminatul mijloacelor de publicitate în intervalul 20.00 – 23.00, pe tot parcursul lunii august.

Sediul Primăriei Municipiului București

13. Iluminatul ornamental de pe clădirea PMB și din curtea interioară va fi oprit pe toată durata nopților;

14. După programul de lucru, va fi oprit iluminatul din lambriurile de pe holuri;

15. Sistemul de răcire din clădire va fi redus, pentru toată luna august;

16. Renunțăm la încărcarea mașinilor electrice în intervalul critic și pe timp de noapte.

Administrația Domeniului Public a Municipiului București

17. Reduce iluminatul la sedii, cimitire, crematorii, parcuri, singurele care mai consumau, până ieri, energie în afara programului de lucru.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB)

18. Reduce, la strictul necesar, iluminatul administrativ / exterior;

19. Oprește echipamentele electronice neesențiale, la finalul programului;

20. Limitează aparatele de climatizare și programează activitățile energointensive în afara intervalului critic.

Instituțiile de cultură din subordinea PMB

Biblioteca Metropolitană București, Centrul de Cultură “Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”, Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu, Circul Metropolitan Bucuresti, ARCUB – Arte și Evenimente Urbane București, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Opera Comică pentru Copii și 10 teatre iau, de azi, următoarele măsuri:

21. Sistează iluminatul interior și exterior, pe timpul nopților;

22. Opresc climatizarea pe timp de noapte, dar și ziua, în spațiile fără public sau neutilizate de personal;

23. Unele instituții cu personal redus pe timpul verii (exemplu teatrele) optimizează utilizarea aparatelor de aer condiționat prin comasarea personalului într-un număr mai mic de birouri;

24. Tot teatrele, datorită faptului că stagiunea e închisă în această perioadă, au personal redus și un consum minimal de energie electrică;

25. Deconectează echipamentele IT și dispozitivele electronice, la finalul programului, pentru a evita menținerea lor în stand-by.

Primăria Municipiului București face apel la bucureșteni să contribuie prin mici măsuri de reducere a consumului de curent.

Colaj cu cirpian ciucu si o priza
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