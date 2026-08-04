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(P) Care sunt cele mai importante analize pentru sănătatea digestivă, potrivit specialiștilor Clinica Sante

Aproape toată lumea are, din când în când, probleme cu digestia. De cele mai multe ori trec de la sine, dar când balonarea, durerile de stomac sau disconfortul revin des, e semn că merită să afli cauza.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 17:59 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 18:00
(P) Care sunt cele mai importante analize pentru sănătatea digestivă, potrivit specialiștilor Clinica Sante | pexels.com
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Digestia influențează felul în care absorbi nutrienții, nivelul de energie și chiar starea de spirit, așa că aceste semnale nu trebuie ignorate. Vestea bună este că, în multe cazuri, cauza poate fi lămurită prin câteva analize simple, la care ai acces rapid și fără complicații.

Semnale digestive care nu ar trebui ignorate

Înainte de a ajunge la laborator, e util să recunoști manifestările care apar cel mai des atunci când ceva nu funcționează bine în sistemul digestiv:

  • balonare și senzație de greutate după masă;
  • crampe, dureri de stomac sau arsuri repetate;
  • tranzit intestinal neregulat, fără o cauză clară;
  • oboseală și lipsă de energie, mai ales după mese;
  • modificări de greutate greu de explicat.
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Niciunul dintre aceste semne nu înseamnă, singur, un diagnostic. Ele sunt însă un bun motiv pentru a discuta cu medicul și pentru a face investigațiile potrivite.

Când alimentele sunt de vină

Multe episoade de balonare și disconfort pornesc de la alimente pe care organismul nu le mai tolerează bine. Lactoza din lapte și derivate este un exemplu clasic: odată cu vârsta, mulți dintre noi producem tot mai puțină lactază, enzima care o descompune. Dacă bănuiești o astfel de problemă, intoleranta la lactoza se poate confirma printr-un test de diagnostic genetic, în locul dietelor de eliminare ținute la întâmplare. La Clinica Sante, testul se face în laboratorul propriu de genetică, iar după rezultat un medic genetician îți explică gratuit ce înseamnă. Un rezultat clar te ajută să știi exact ce eviți și ce poți păstra în alimentație, fără să renunți inutil la produse pe care corpul tău le tolerează perfect.

O bacterie care se ascunde în stomac

Alteori, vinovatul nu este mâncarea, ci o infecție. Helicobacter pylori este o bacterie care colonizează mucoasa gastrică și care poate sta în spatele gastritei, al senzației de arsură sau al durerilor care revin. Fiind asociată în timp cu ulcerul și cu alte afecțiuni, depistarea ei contează. analiza helicobacter este una dintre variantele pe care medicul le poate recomanda pentru a verifica prezența infecției, urmând ca decizia privind tratamentul să îi aparțină, în funcție de simptome și de istoricul tău. Vestea bună este că, odată identificată, infecția poate fi tratată, iar multe dintre disconforturile care păreau „de nerezolvat” dispar.

Nu uita de metabolism

Sănătatea digestivă nu se oprește la stomac și intestine. Modul în care corpul transformă hrana în energie se vede cel mai bine în valorile glucozei din sânge. O glicemie crescută constant poate semnala prediabet sau diabet, adesea fără simptome în stadiile incipiente. Este o analiză simplă și ieftină, deosebit de utilă pentru cine are istoric familial de diabet sau un stil de viață sedentar, și un bun punct de plecare pentru o discuție despre alimentație și mișcare. Verificată periodic, glicemia poate scoate la iveală un dezechilibru cu mult înainte ca acesta să dea simptome — momentul ideal pentru a interveni prin schimbări de stil de viață.

De ce contează unde îți faci analizele

Un rezultat corect depinde de recoltarea potrivită și de un laborator de încredere. La Clinica Sante găsești:

  • peste 300 de centre de recoltare, în toate județele, cu recoltare fără programare la analizele cu plată;
  • un laborator propriu de genetică, cu consiliere genetică gratuită după testare;
  • rezultate disponibile online, oriunde ai fi;
  • minimum 12% reducere la comenzile online, ca politică permanentă;
  • peste 30 de ani de experiență în medicina de laborator.

Indiferent de analiza aleasă, rolul ei este să sprijine medicul în luarea deciziei — nu să înlocuiască consultația. Sănătatea începe cu informația corectă, iar interpretarea ei rămâne, mereu, treaba specialistului.

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