A fi sau a nu fi la... Mondial! România dă piept cu Turcia, în barajul pentru CM din 2026!

România întâlnește Turcia, în deplasare, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026, joi, 26 martie, de la ora 19:00. În cazul victoriei, "Tricolorii" vor disputa finala play-off-ului, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, de la ora 21:45, în direct la Antena 1 și AntenaPLAY

Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 10:36 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 10:53

Marele meci Turcia - România va putea fi urmărit de la ora 19:00 în format LIVE TEXT și pe site-ul a1.ro.

Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, "tricolorii" trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă.

România şi Turcia s-au întâlnit ultima dată în noiembrie 2017, într-un meci amical, iar atunci "tricolorii" s-au au învins cu scorul 2-0, după o ”dublă” a lui Gicu Grozav.

Cu două zile înaintea duelului de la Istanbul, a fost desemnat arbitrul acestei partide. Francezul Francois Letexier (36 de ani) este cel care va conduce partida de joi.

Gică Hagi e încrezător înainte de Turcia – România: “Dacă ne apărăm bine, sunt şanse mari”

Gică Hagi are încredere că România poate obţine un rezultat mare la Istanbul, dacă jucătorii lui Mircea Lucescu se vor apăra bine. De asemenea, el a declarat că nu s-ar fi pus niciodată problema să nu meargă la Istanbul. Antena Sport a anunţat în exclusivitate că Gică Hagi e decis să meargă în Turcia:

“Trebuie să fim cu toţii optimişti, trebuie să avem curaj şi multă încredere. Mergem să câştigăm. Băieţii să prindă o zi bună. Toată lumea, nea Mircea, jucătorii, să fie inspiraţi. E clar că întâlnim o echipă foarte bună, foarte talentată, dar şi noi suntem talentaţi, la fel ca ei. Dacă ne apărăm bine, sunt şanse mari.

Noi mergem pentru meci, nu mergem să ne distrăm. Mergem să vedem meciul. Ne interesează să câştigăm, astea sunt gândurile noastre. Mergem să îi sprijinim pe băieţi.

Vorbim de două echipe talentate care au fost la EURO. Au trecut de grupe. Sunt echipe bune. De aici încolo fiecare trebuie să demonstreze care e mai bună. Din păcate pentru mine, am picat cu Turcia. Nu îmi împart inima, nu se poate, dar cineva o să plângă la sfârşit sau o să fie trist. Vorbim de un meci de un ritm şi de un intensitate foarte bun. Ei au doar un avantaj legat de terenul propriu, dar jucătorii trebuie să fie conectaţi, foarte inteligenţi, pentru că au jucat la Europene, au experienţă.

Motto-ul meu e că echipa câştigă meciul, aduce trofee, jucătorul face diferenţa. Ca să câştigi, trebuie să marchezi. Trebuie să ai convingere, să crezi în ce faci, să te duci să marchezi goluri. Dar trebuie şi să te aperi foarte bine”, a spus Regele.

Istoria confruntărilor directe dintre Turcia și România

În deplasare, ”tricolorii” au întâlnit selecționata semilunei în opt partide și s-au înregistrat câte două succese pentru fiecare reprezentativă și patru meciuri încheiate la egalitate, conform frf.ro.

Istoria confruntărilor directe a început încă din 1923, cu un amical terminat 2-2, meci cu semnificație aparte în istoricul adversarilor noștri. A fost primul lor meci la nivel de reprezentativă, debutul istoric al Turciei pe scena internațională!

Ultimele două dueluri jucate la Istanbul s-au încheiat cu o înfrângere și un succes pentru naționala României. Primul, un meci amical, a fost câștigat de gazde cu 2-0, în 2010. Cel de-al doilea, care a contat pentru Preliminariile de Campionatului Mondial din 2014, a fost câștigat de noi cu 1-0 (2012), prin golul lui Gicu Grozav.

Turcia - România LIVE Text pe a1.ro, joi de la ora 19:00 | Echipele probabile:

Turcia (4-2-3-1): Cakir - Celik, Bardakci, Kaplan, Kadioglu - Calhanoglu, Kokcu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Gul. Selecționer: Vincenzo Montella

România (4-2-3-1): Aioani - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - R. Marin, Dragomir - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea. Selecționer: Mircea Lucescu

Lotul României pentru barajul cu Turcia. Dilema Ionuț Radu!

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

În cazul în care va trece de Turcia, România va disputa finala barajului cu învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo. Dacă va pierde, naţionala lui Mircea Lucescu este obligată să dispute un meci amical cu învingătoarea confruntării amintite anterior.

Dacă se va califica la World Cup 2026, turneu care se vede live în AntenaPLAY, România va face parte din Grupa D, alături de SUA, Australia şi Paraguay.