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Lamine Yamal promite o schimbare inedită de look la Campionatul Mondial 2026

Dacă va câștiga alături de echipa sa Campionatul Mondial în vara acestui an, Lamine Yamal a mărturisit că își va lăsa barbă și mustață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Iunie 2026, 09:06 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 09:14
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Lamine Yamal promite o schimbare inedită de look la Campionatul Mondial 2026 | Profimedia Images
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Lamine Yamal a făcut o promisiune surprinzătoare înaintea Cupei Mondiale din 2026

Lamine Yamal promite o schimbare inedită de look la Campionatul Mondial 2026

Considerată una dintre marile favorite la câștigarea Cupei Mondiale din 2026, Spania visează să cucerească din nou trofeul suprem după succesul istoric din Africa de Sud, din 2010. Printre jucătorii care vor avea un rol important în planurile selecționerului Luis de la Fuente se află și Lamine Yamal, puștiul-minune al Barcelonei, aflat în fața primei sale participări la un Campionat Mondial.

Înaintea startului competiției găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic, tânărul atacant a făcut o promisiune inedită fanilor. Într-un videoclip publicat pe propriul canal de YouTube, Yamal a dezvăluit că, în cazul în care Spania va deveni campioană mondială, nu își va rade barba și mustața timp de trei săptămâni.

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Fotbalistul a vorbit și despre experiența acumulată la Campionatul European, competiție care l-a ajutat să își controleze mai bine emoțiile în momentele importante.

„Dacă vom câștiga Cupa Mondială din 2026, nu mă voi rade timp de trei săptămâni. La Euro am învățat să-mi gestionez emoțiile mult mai bine. La început eram foarte emoționat, pentru că era primul meu turneu internațional major. Este important să rămâi calm, fiindcă un turneu atât de lung nu se decide după un singur meci”, a explicat Yamal, arată acest site.

Citește și: Cum a devenit Lamine Yamal atât de cunoscut. De unde a pornit și unde a ajuns jucătorul de la naționala Spaniei

Naționala Spaniei pornește cu obiective mari la turneul final și este văzută drept una dintre echipele capabile să lupte pentru trofeu. Ibericii vor debuta în Grupa H pe 15 iunie, într-un duel cu Capul Verde. Ulterior, elevii lui Luis de la Fuente vor întâlni Arabia Saudită pe 21 iunie și Uruguay pe 27 iunie.

Lotul Spaniei pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Fundași: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric Garcia, Marcos Llorente, Pedro Porro

Mijlocași: Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodri, Álex Baena, Mikel Merino

Atacanți: Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz și Lamine Yamal

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La doar 18 ani, Yamal este deja unul dintre cei mai urmăriți jucători ai lumii, iar mulți specialiști cred că turneul din 2026 ar putea fi competiția care îl transformă definitiv într-unul dintre liderii noii generații din fotbalul mondial.

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