Tamaş şi Alexa sunt Fiertzi pe Mondial, live, pe AntenaPLAY, un nou format original de analiză, comentarii și reacții la cele mai importante momente ale competiției

În contextul celui mai amplu proiect editorial dedicat unui Campionat Mondial de fotbal realizat vreodată în România, din 12 iunie Antena lansează Fiertzi pe Mondial, un nou formal original de entertainment şi analiză sportivă.

Unde vezi „Fiertzi pe Mondial” live, cu Gabi Tamaş şi Dan Alexa. Nu rata cele mai tari faze de la FIFA World Cup 2026™

Începând din 12 iunie 2026, imediat după startul celui mai aşteptat eveniment al planetei, Campionatul Mondial de fotbal, Tamaş şi Alexa, alături de Răzvan, Dani, Rizea şi Ristei vor aduce live în AntenaPLAY toate momentele importante din ultimele 24 de ore: cele mai spectaculoase faze ale meciurilor, goluri, controverse, reacții la cald, într-un format care îmbină analiza fotbalistică, umorul și dialogul autentic.

Pentru prima data în istorie, turneul reunește 48 de echipe naționale, 104 meciuri și 3 țări gazdă – Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic – într-un spectacol sportiv global, urmărit de miliarde de oameni din întreaga lume, iar Fiertzi pe Mondial îşi propune să aducă publicului o abordare dinamică a competiției, combinând expertiza sportivă a foștilor internaționali Gabi Tamaș și Dan Alexa cu entertainmentul asigurat de gaşca matinală Răzvan Simion, Dani Oțil, Cătălin Rizea şi Florin Ristei.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Din 11 iunie, Toată lumea la Antena! FIFA World Cup 2026™ începe exclusiv în Universul Antena

Cele mai spectaculoase faze ale meciurilor din ultimele 24 de ore, performanțele remarcabile ale jucătorilor și ale echipelor, momentele care generează dezbatere la nivel internațional, dar și atmosfera din jurul celui mai important eveniment fotbalistic al planetei se vor regăsi în fiecare ediție live din AntenaPLAY Fierți pe Mondial.

„Din 12 iunie, cuntem live pe AntenaPLAY, suntem Fiertzi pe Mondial și împreună trecem prin tot ce a contat în ultimele 24 de ore: goluri, faze, controverse, suporteri, nebunie în tribune și meciurile care urmează la Antena și pe AntenaPLAY. Pe mine mă bucură foarte mult să pot participa la aşa ceva, căci Campionatul Mondial de fotbal e competiția supremă a acestui sport. Sunt foarte bucuros că sunt şi cu păpuşica mea lângă mine”, dezvăluie Dan Alexa, în timp ce Gabi Tamaş completează: „Şi pentru mine e o plăcere să fac parte din acest proiect, în cadrul celei mai aşteptate competiții din întreaga lume. Orice jucător îşi doreşte să ajungă la Campionatul Mondial, mi-am dorit şi eu, dar nu am ajuns. În schimb iată că am ajuns acum la Fiertzi pe Mondial! Aştept să văd spectacol şi multe surprize la acest mondial, iar noi, la Fiertzi pe Mondial vom veni cu un altfel de comentariu, căci până la urmă oamenii vor să audă şi dedesubturile acestui sport!”.

La rândul lor, gazdele Fiertzi pe Mondial spun: „Multe dintre poveștile unui Campionat Mondial nu se scriu pe teren. Ele prind viață în taberele suporterilor, în detaliile mai puțin văzute, dar pline de emoție. Abia aștept să le descopăr pe cele ale Cupei Mondiale 2026, la „Fiertzi pe Mondial” – Răzvan Simion, „La Campionatul Mondial, spectacolul începe cu mult înainte de primul fluier și continuă mult după ultimul gol. Mă bucur să fac parte din aventura «Fiertzi pe Mondial» și abia aștept să le arăt telespectatorilor poveștile, personajele și emoțiile care transformă această competiție într-un fenomen global” – Dani Oțil, „Campionatul Mondial este despre performanță, dar și despre emoțiile care îi aduc pe oameni împreună. «Fiertzi pe Mondial» va surprinde exact această energie: poveștile din spatele competiției, atmosfera din jurul stadionului și oamenii care fac din FIFA World Cup 2026™ un eveniment unic. Abia aștept să pornim în această călătorie” – Cătălin Rizea şi „La un Campionat Mondial nu sunt spectaculoase doar golurile. Uneori, cele mai bune povești sunt cele care se întâmplă în afara terenului: printre suporteri, prin orașele-gazdă sau în momentele pe care camerele surprind doar pentru o clipă. La «Fiertzi pe Mondial» abia aștept să descoperim împreună tot ce face din Cupa Mondială 2026 un spectacol atât de special” – Florin Ristei.

Fiertzi pe Mondial face parte din strategia prin Antena oferă o experiență completă de consum a FIFA World Cup 2026™, depășind granițele transmisiunii sportive clasice și dezvoltând un ecosistem de conținut special pe întreaga durată a competiției.

Lansarea noului format vine în contextul în care Antena transmite în exclusivitate FIFA World Cup 2026™, ediția care intră în istorie drept cel mai mare Campionat Mondial organizat vreodată, cu 48 de echipe participante, 104 meciuri și trei țări-gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Pe lângă toate cele 104 partide transmise LIVE, Universul Antena va pune la dispoziția publicului sute de ore de conținut original, studiouri speciale, intervenții de la fața locului, analize, rezumate și producții dedicate, realizate de echipele trimise în America de Nord pentru a relata evenimentul direct din mijlocul acțiunii.

FIFA World Cup 2026™. Simți. Trăiești. Vibrezi cu Mondialul.

Din 11 iunie 2026, Toată lumea la Antena!