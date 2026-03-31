Antrenorul Mircea Lucescu se operează astăzi după ce și-a anunțat retragerea de la națională

După ce a leșinat în timpul antrenamentelor și a anunțat că se retrage din activitate, Mircea Lucescu urmează să se opereze.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 31 Martie 2026, 13:13 | Actualizat Marti, 31 Martie 2026, 16:20
A anuțat că se retrage de la conducerea echipei naționale de fotbal a României după ce a leșinat la un antrenament. Problemele recente de sănătate l-au făcut să ia această decizie și să o exprime foarte clar.

La cei 80 de ani ai săi, Mircea Lucescu a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac și a fost transportat de urgență la spitalul Universitar din București.

Întâmplarea care i-a ținut pe toți cu sufletul la gură a avut loc la Centrul Național de Fotbal din Mogoșoaia, acolo unde Mircea Lucescu se afla pe teren alături de jucătorii echipei naționale. La scurt timp după ce a leșinat, antrenorul a fost dus de urgență la spital.

Investigațiile au continuat, și în acest sens Mircea Lucescu și-a anunțat retragerea. Pentru a împiedica ulterioare întâmplări de acest gen, antrenorului i se va implanta un stimulator cardiac. Operația este programată astăzi.

În fața contextului medical extrem de sensibil, Mircea Lucescu a decis să-și încheie mandatul la echipa națională, astfel că și-a anunțat retragerea de pe banca de antrenor.

Pregătirea pentru meciurile din viitor, dar și întreaga activitate va fi preluată de oamenii din staff-ul secund. Cu toate că a leșinat acum, problemele sale de sănătate nu sunt unele noi, arată acest site.

Stresul pe care Mircea Lucescu l-a acumulat în cadrul echipei naționale, dar și responsabilitatea pusă pe umerii săi pentru rezultatele jucătorilor i-au adus un plus de probleme medicale.

Mesajul transmis de Mircea Lucescu după ce a leșinat

La scurt timp după ce a fost transportat de urgență la spital, Mircea Lucescu și-a anunțat retragerea de la națională. În acest moment al vieții sale personale, sănătatea primează pentru acesta. Până la stabilirea clară a unui nou antrenor, staff-ul tehnic secund îi va pregăti pe jucători.

„Gata, s-a terminat. Mai important, însă, e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, a fost declarația făcută de Mircea Lucescu.

În urmă cu doi ani, atunci când Mircea Lucescu a preluat postul de antrenor al echipei naționale, au fost fiul său, Răzvan Lucescu, și mama sa, Neli Lucescu, cei care s-au opus ideii.

Dorința lui Mircea Lucescu a fost una simplă, să devină cel mai vârstnic tehnician care a condus o echipă națională la un turneu precum Campionatul Mondial. În luna iulie a acestui an, Mircea Lucescu urmează să împlinească 81 de ani.

