Home News Sport Decizia luată de Mircea Lucescu după ce a leșinat la antrenamentul naționalei. Nu va mai fi selecționer

Mircea Lucescu nu va mai fi selecționer după ce a leșinat la antrenamentul naționale. Va urma alte investigații medicale în viitorul apropiat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 30 Martie 2026, 11:50 | Actualizat Luni, 30 Martie 2026, 12:00
Mircea Lucescu a luat o decizie importantă privind viitorul său ca selecționer la echipa națională a României | Profimedia Images

Echipa națională a României, dar și fanii de pretutindeni, au trecut prin momente grele. În cantonament, selecționerul Mircea Lucescu a fost nevoit să fie transportat de urgență la spital după ce a leșinat.

Imediat, Mircea Lucescu a făcut un anunț extrem de important despre parcursul său ca și selecționer.

După ce au fost înfrânți cu 1 – 0 de Turcia, „tricolorii” traversează în prezent o perioadă plină d întrebări fără răspunsuri. Se pare că atmosfera dinaintea următoarelor partide este una încețoșată. Presiunea pe care o au jucătorii este mare, iar faptul că selecționerul Mircea Lucescu și-a anunțat retragerea a adus încă un prilej de emoții mari.

Federația Română de Fotbal a făcut anunțul retragerii lui Mircea Lucescu la scurtă vreme după ce acesta a ajuns de urgență la spital.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului. În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate. Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații.”, a fost mesajul transmis de Federația Română de Fotbal.

Momentul în care Mircea Lucescu a leșinat

Chiar în timpul antrenamentelor, atunci când selecționerul le vorbea jucătorilor echipei naționale a României, i s-a făcut rău. S-a așezat pe scaun, însă nu a reacționat pentru un scurt moment. Acest fapt i-a îngrijorat pe toți cei care au fost prezenți.

Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală. Cu toate acestea, medicii i-au transmis că urmează și alte investigații în viitorul apropiat. În prezent, starea sa de sănătate este una bună.

După ce a fost evaluat, selecționerul a transmis la scurtă vreme un mesaj despre starea sa de sănătate.

„Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital', au fost cuvintele rostite către Ovidiu Ioanițoaia de către selecționerul echipei naționale.

