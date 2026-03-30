Decizia luată de Mircea Lucescu după ce a leșinat la antrenamentul naționalei. Nu va mai fi selecționer

Echipa națională a României, dar și fanii de pretutindeni, au trecut prin momente grele. În cantonament, selecționerul Mircea Lucescu a fost nevoit să fie transportat de urgență la spital după ce a leșinat.
Imediat, Mircea Lucescu a făcut un anunț extrem de important despre parcursul său ca și selecționer.
Decizia luată de Mircea Lucescu după ce a leșinat la antrenamentul naționalei
După ce au fost înfrânți cu 1 – 0 de Turcia, „tricolorii” traversează în prezent o perioadă plină d întrebări fără răspunsuri. Se pare că atmosfera dinaintea următoarelor partide este una încețoșată. Presiunea pe care o au jucătorii este mare, iar faptul că selecționerul Mircea Lucescu și-a anunțat retragerea a adus încă un prilej de emoții mari.
Federația Română de Fotbal a făcut anunțul retragerii lui Mircea Lucescu la scurtă vreme după ce acesta a ajuns de urgență la spital.
„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului. În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.
În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate. Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații.”, a fost mesajul transmis de Federația Română de Fotbal.
Momentul în care Mircea Lucescu a leșinat
Chiar în timpul antrenamentelor, atunci când selecționerul le vorbea jucătorilor echipei naționale a României, i s-a făcut rău. S-a așezat pe scaun, însă nu a reacționat pentru un scurt moment. Acest fapt i-a îngrijorat pe toți cei care au fost prezenți.
Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală. Cu toate acestea, medicii i-au transmis că urmează și alte investigații în viitorul apropiat. În prezent, starea sa de sănătate este una bună.
După ce a fost evaluat, selecționerul a transmis la scurtă vreme un mesaj despre starea sa de sănătate.
„Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital', au fost cuvintele rostite către Ovidiu Ioanițoaia de către selecționerul echipei naționale.Primele declarații ale lui Mircea Lucescu de pe patul de spital după ce a leșinat în cantonament...