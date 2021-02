Australian Open 2021. Sorana Cîrstea a fost eliminată de Marketa Vondrousova în turul trei la Melbourne

Sorana Cîrstea eliminată în turul trei la Australian Open 2021 după 38 de erori neforțate

Primul set a fost echilibrat până la 2-2, scor de la care Cîrstea i-a făcut cadou rivalei trei ghemuri, dintre care două break-uri. La 2-5, jucătoarea din Târgovişte a avut ea prima minge de break, pe care a ratat-o, apoi finalista ediţiei 2019 a French Open a încheiat setul, cu 6-2, după 28 de minute, notează news.ro.

În setul al doilea, Sorana Cîrstea şi-a mai domolit avântul autodistrugător, a intrat în schimburi mai lungi, a construit punctele mai bine, dar tot nu a avut răbdare şi a încercat să puncteze decisiv, cu lovituri neinspirate însă.

”Am început cam greu meciul, am făcut multe greșeli, am simțit că meciul a fost în mâna mea, dar nu am reușit să câștig momentele importante, aici s-a făcut diferența la 4-4 am avut câteva mingi pentru game, la 5-4 pentru ea am avut minge de break, cred că aici s-a jucat pentru că începusem deja să mă simt mai bine pe teren, dar nu am reușit să iau setul doi și acolo s-a terminat meciul”, a declarat Sorana Cîrstea pentru Eurosport.ro.