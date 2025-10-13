Mircea Lucescu i-a lăudat pe „tricolori” după victoria spectaculoasă obținută în confruntarea cu Austria de pe Arena Națională din București. Iată ce a spus selecționerul despre posibila demisie.

Ce spune Mircea Lucescu despre plecarea sa de la echipa națională după meciul cu Austria: „Eu am promis...” | Profimedia Images

După ce România a învins Austria cu 1-0 în preliminariile World Cup 2026, Mircea Lucescu a făcut un anunț cu privire la plecarea sa de la națională, despre care toată lumea sportului vorbește încă de când a făcut prima „amenințare”.

Il Luce a răspuns la una dintre cele mai mari curiozități ale momentului, și anume, dacă va demisiona cu adevărat în cazul în care „tricolorii” nu vor obține calificarea directă, lăsând un alt antrenor să se ocupe de echipa națională pentru confruntările de baraj.

Mircea Lucescu, despre plecarea sa de la echipa națională după meciul cu Austria: „Eu am promis...”

La finalul partidei care s-a jucat pe Arena Națională din București, Mircea Lucescu a vorbit despre evoluția „tricolorilor”, dar și despre obiectivul pe care l-a stabilit și pe care dorește să îl atingă în acest moment.

Dat fiind că România a reușit să învingă dramatic Austria în ultimele momente cu un scor de 1-0 după ce Ianis Hagi a centrat perfect către Virgil Ghiță, iar acesta a marcat un gol spectaculos în minutul 90+5, selecționerul s-a declarat foarte mulțumit, lăudându-i pe „tricolori” și bucurându-se împreună de victoria spectaculoasă, scrie Antena Sport.

„E importantă doar pentru că a fost obţinută cu un efort extraordinar şi cu o participare deosebită a jucătorilor noştri care au dat totul în teren. E ceea ce am cerut eu, ce am vrut să facem. Să trecem de la un comportament emoţional la unul raţional. În spatele lor s-a adăugat agresivitatea, atitudinea, disponibilitatea de sacrificiu, ajutorul între ei, comunicarea fantastică. Au ştiut exact ce trebuie să facă pe teren. Au blocat cât s-a putut mingile lungi, aşa a fost şi la Viena, mingile lungi nu le-au putut folosi. Lucruri pe care le-am pregătit foarte bine, mai mult decât antrenamentele au fost discuţiile pe care le-am purtat, au dat roade.

Golul l-am construit cu Ianis, cu Man, cu driblingul lui, cu şut în faţa porţii, din nou cu centrare pe partea opusă. Ştiau foarte bine că austriecii ies la pressing, acolo a apărut Ghiţă, inspirat. Ştiam că e unul dintre jucătorii buni, a marcat goluri în Germania, ştia unde să fie şi cum să rezolve faza. E un rezultat foarte bun, dar nu doar rezultatul, cât jocul pe care l-am făcut, am dominat categoric. Duelurile pe care le pierdeam întotdeauna, în Cipru am avut un raport ruşinos. De data asta, am câştigat toate duelurile la mijlocul terenului. Şi Dragomir, şi Marius Marin, şi Ianis care şi-a luat rolul în serios de căpitanul echipei naţionale, a alergat, s-a bătut, a fost inteligent, a dat pasele pe care trebuia să le dea. S-a luptat cu adversarul, ceea ce nu era specific lui, a făcut-o de data asta ca un adevărat căpitan.

E greu să apreciez pe unul doar. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniştit. Bîrligea a dat o demonstraţie de forţă în atac. Au fost lucruri pozitive, extraordinare. Victoria e importantă doar dacă aduce o altă victorie, dacă nu, nu are nicio valoare.” a declarat Il Luce pentru sursa menționată mai sus.

Întrebat dacă ar fi moral să rămână pe banca naționalei, acesta a răspuns:

„Nu ştiu. Vom vedea şi asta. Eu am încercat să-mi fac datoria toată perioada asta, pe urmă vom vedea. Am promis că dacă nu obţin calificarea asta, las pe altcineva să joace barajul. Până atunci, trebuie să construiesc o echipă de baraj”

