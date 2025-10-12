România - Austria 1-0. Tricolorii se impun la ultima fază! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

România a învins Austria, scor 1-0, pe ”Arena Națională”, într-un meci din cadrul Preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Singurul gol al partidei a fost înscris de Virgil Ghiță, în minutul 90+4!

Publicat: Duminica, 12 Octombrie 2025, 00:01 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 00:27

Tricolorii au obţinut o victorie uriaşă în faţa Austriei, după un meci în care au dominat şi şi-au creat foarte multe ocazii. Deşi este foarte greu, elevii antrenaţi de Mircea Lucescu păstrează în continuare şanse matematice chiar şi la primul loc, poziţie care duce direct la Campionatul Mondial de anul viitor.

România ar trebui să câştige în ambele meciuri rămase (cu Bosnia și San Marino), iar austriecii să piardă atât cu Bosnia, cât și cu Cipru. În această variantă, diferența dintre România și Bosnia s-ar face la golaveraj.

Pentru România, urmează meciul din deplasarea cu Bosnia&Herțegovina, care va fi pe 15 octombrie, de la ora 21:45. În tur, bosniacii s-au impus cu 1-0.

Au evoluat echipele:

ROMÂNIA: I. Radu – Raţiu, M. Popescu (V. Ghiţă 72), Burcă, Chipciu – V. Dragomir, M. Marin, Hagi – Man, Bîrligea (L. Munteanu 88), Mihăilă. Selecționer: Mircea Lucescu

AUSTRIA: Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene (Prass 65) – Laimer, Seiwald – Schmid (Schopf 86), Baumgartner (Grillitsch 65), Sabitzer – Gregoritsch (Florucz 86). Selecționer: Ralf Rangnick

Clasamentul grupei

FINAL DE PARTIDĂ!

Min 90+4! GOOOOOL România! Virgil Ghiță a deschis scorul în prelungiri cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi!

S-au arătat 4 minute de prelungire de la margine!

Min. 69: Ocazie uriaşă a lui Andrei Raţiu! Fundaşul lui Rayo Vallecano a şutat la colţul lung, dar Schlager a avut o intervenţie fantastică!

Min. 62: Încă o ocazie pentru tricolori! Man trimite de la distanţă peste poarta lui Schalger.

Min. 59: Ocazie imensă pentru tricolori! Mihailă trage de la marginea careului în bara porţii lui Schlager.

Min. 53: Andrei Burcă vede cartonaşul galben şi va fi suspendat pentru meciul cu Bosnia, din luna noiembrie.

Min. 48: Radu are o intervenţie senzaţională la şutul lui Sabitzer, care ţintise vinclul porţii tricolorilor.

A început repriza secundă! Nicio schimbare la pauză!

Min. 45+1: Final de primă repriză!

Min. 43: Alaba îl blochează în ultimul moment pe Bîrligea, care scăpase singur spre poarta oaspeţilor.

Min. 38: Tricolorii fac un presing agresiv asupra austriecilor, însă fara să-şi creeze ocazii la poarta lor!

Min. 37: Ocazie Austria! Schmid a trimis un șut puternic, dar mult peste poarta lui Ionuț Radu.

Min. 15: Hagi îi pasează cu călcâiul lui Raţiu, iar acesta trage la colţul lung, însă trimite pe langă stâlpul porţii lui Schlager

Min. 7: Ocazie mare pentru România! Mihăilă reia din semi foarfecă puţin pe lângă poarta oaspeţilor.

Min. 3: Prima ocazie a meciului la poarta tricolorilor! Ionuț Radu a reţinut fără probleme balonul trimis spre transversală.

START DE MECI! Hai, România!

Se intonează imnul celor două echipe naţionale!

Update! Mircea Lucescu a alcătuit echipa de start cu care va începe disputa contra Austriei, iar conform informațiilor obținute de Antena Sport, selecționerul va miza pe o surpriză în linia mediană, acolo unde va fi titularizat Vlad Dragomir.

Cum va arăta echipa de start: Radu – Rațiu, Burcă, Popescu, Chipciu – Dragomir, M Marin, Ianis Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă.

Chiar dacă în ultimul meci disputat în preliminarii, Austria s-a impus cu 10-0 în fața selecționatei din San Marino, acest rezultat nu îl sperie pe Mircea Lucescu și a dat exemplu eșecul Moldovei cu Norvegia, scor 1-11. România s-a impus în fața selecționatei de peste Prut cu 2-1, într-un meci amical jucat joi.

"Și la Moldova cu Norvegia a fost același lucru. Când ai 4-0 în scurt timp, e normal ca cealaltă echipă să cadă. Se întâmplă întotdeauna. Ce am admirat e atitudinea jucatorilor austrieci, care si la 9-0 alergau după minge s-o ia, s-o pună la centru și să marcheze.

N-au avut niciun pic de milă. De multe ori, se respectă adversarul și nu-l umilești. N-ai nevoie de 10 goluri, dar, dacă vrei s-o faci, o faci. Cel puțin așa era pe vremea mea", a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă premergătoare partidei cu Austria.

Florin Tănase: "E clar că meciul cu Austria nu va fi uşor, e o echipă de top"

Internaționalul Florin Tănase a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că este conştient de dificultatea partidei cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, însă consideră că 'tricolorii' sunt pregătiți.

"E clar că nu va fi un meci uşor, dar consider că suntem pregătiți pentru acest meci. Eu nu cred că va conta cine marchează, dar e clar că mi-aş dori să marchez, pentru că sunt jucător ofensiv. Dar sper ca mâine să câştigăm şi cu un gol al unui fundaş. Trebuie să creştem ca joc pentru a putea trece de baraj. E clar că Austria e o echipă de top, are în componență jucători din campionate tari, majoritatea sunt în Bundesliga. Este o echipă de top", a spus Tănase.

Cinci ani de la ultimul succes în faţa Austriei

Ultima dată când naţionala României reușea să se impună în fața ”Das Team” se întâmpla pe 7 septembrie 2020, sub conducerea lui Mirel Rădoi, la Klagenfurt cu scorul de 3-2, în etapa a 2-a a Ligii B din Liga Națiunilor.

Golurile partidei care a avut loc pe ”Worthersee Stadion”, au fost înscrise de Denis Alibec ('3), Dragoș Grigore ('51) și Alexandru Maxim ('70), în timp ce pentru austrieci au punctat Christoph Baumgartner ('17) și Karim Onisiwo ('81).

”Tricolorii” au mai jucat alte două partide în compania austriecilor, însă de fiecare dată au plecat învinși de pe teren: 0-1 (în Liga Națiunilor) și 1-2 (meciul tur din preliminariile Cupei Mondiale).

ECHIPE PROBABILE

România: Radu-Rațiu, M. Popescu, Ghiță, Eissat-Tănase, M. Marin, Hagi-Man, Bîrligea, Mihăilă.

Austria: Schlager-Posch, Danso, Alaba, Prass-Laimer, Seiwald-Schmid, Gregoritsch, Sabitzer-Arnautovic.

România e pe locul trei în grupa condusă de Bosnia și Austria – și o victorie duminică pe Național Arena i-ar deschide drumul către o bătălie până în ultimele secunde ale calificărilor pentru primele două locuri: locul 1 duce direct la Mondial, locul 2 asigură poziția de gazdă la barajul din 26 martie 2026.

Selecţionata antrenată de Mircea Lucescu mai are o a doua șansă de a ajunge la baraj, obținută prin câștigarea grupei din Nations League.

Programul din grupa României de calificare la Campionatul Mondial din 2026

12 octombrie 2025

San Marino – Cipru, ora 16:00

ROMÂNIA – Austria, ora 21:45

15 noiembrie 2025

Cipru – Austria, ora 19:00

Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA, ora 21:45

18 noiembrie 2025

Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45

ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45

