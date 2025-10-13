Cine e Virgil Ghiță, fotbalistul care a înscris golul deciziv în meciul România - Austria. Prima declarație după victorie

Virgil Ghiță este fotbalistul care a făcut un întreg stadion să îl aclame și a făcut să răsune de bucurie casele românilor care au urmărit aseară meciul România – Austria.

Virgil Ghiță, în vârstă de 27 ani, a marcat aseară golul decisiv în meciul cu Austria. El a dat singurul gol al meciului în prelungiri și a adus victoria tricolorilor.

Cine e Virgil Ghiță, fotbalistul care a marcat aseară golul decisiv

Fotbalistul și-a făcut junioratul la Academia Hagi, între 2011 – 2017, acolo unde a fost coleg cu Ianis Hagi, cel care i-a și centrat aseară golul decisiv. Argeșeanul în vârstă de 27 ani a jucat și la echipa de juniori FC Argeș, iar apoi LPS Pitești.

El a debutat prima dată la echipa națională în septembrie 2021, în meciul România – Liechtenstein, care s-a terminat cu scorul 1-0.

În 2017, Ghiță a debutat la Viitorul unde a jucat până în 2022. În perioada în care juca la Viitorul, în 2021, fotbalistul a trecut prin-un moment dificil la vârsta de doar 23 ani, când și-a pierdut mama. Femeia care i-a dat viață s-a luptat cu o boală grea, care, din păcate, i-a fost fatală.

În 2022, Virgil Ghiță s-a transferat în Polonia acolo unde joacă și în prezent. Mircea Lucescu a declarat că și-a dorit să îl aducă în Ucraina la Dinamo Kiev. În prezent el este fundaș la echipa Hannover din Bundesliga. Între timp, sportivul s-a căsătorit și are acum 2 copii.

Meciul de aseară a fost unul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal. După un meci tensionat, cu multe ocazii, tricolorii s-au bucurat de victorie după ce Virgil Ghiță a înscris în prelungiri cu o lovitură de cap.

„Este un gol aparte, una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea. Mă așteptam, am văzut mingea la Ianis, avem o conexiune aparte, ne știm bine. Eu cred că am făcut un meci foarte bun, este unul dintre cele mai bune făcute de noi. Golul trebuia să vină mai devreme, nu atât de târziu. Cred că am meritat, cu o echipă ca Austria. Cu siguranță au venit cu gândul la victorie, dar am început foarte tare meciul”, a declarat Virgil Ghiță, după meciul România - Austria.

Vizibil emoționat și încântat de reacția suporterilor, cu cei 40.000 fani adunați pe Arena Națională, Virgil Ghiță a vorbit cu mândrie despre victoria obținută.

„Cred că e cel mai frumos moment din carieră. Să dai gol pentru echipa naţională este un moment aparte şi va rămâne întotdeauna în gândul meu. Cred că meritam să dăm gol mai devreme. Mă bucur că s-a întâmplat pe final, că am marcat şi că am câştigat. Golurile şi victoriile pe final sunt mai dulci, după un meci pe care l-am dominat. Este un moment aparte să te bucuri alături de fani, mai ales când sunt în număr atât de mare. Normal că visăm la Mondial, întotdeauna. Cât timp sunt şanse cred că avem dreptul de a visa”, a spus el după victoria în fața Austriei, pentru Antena Sport.

