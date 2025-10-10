Mesajul lui Ianis Hagi înainte de meciul României cu Austria. Lupta pentru calificarea la Cupa Mondială se vede la Antena 1

Meciul România - Austria are o miză uriașă pentru tricolori. Iată ce mesaj a transmis Ianis Hagi.

Mesajul lui Ianis Hagi înainte de meciul României cu Austria | GettyImages

Naționala României revine pe teren, duminică seară, împotriva Austriei, meci transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 21:45.

Meciul de duminică, 12 octombrie 2025 împotriva Austriei are o miză uriașă pentru România. Tricolorii luptă pentru o calificare la Cupa Mondială.

România e pe locul trei în grupa condusă de Bosnia și Austria – și o victorie duminică pe Național Arena i-ar deschide drumul către o bătălie până în ultimele secunde ale calificărilor pentru primele două locuri: locul 1 duce direct la Mondial, locul 2 asigură poziția de gazdă la barajul din 26 martie 2026.

După meciul cu Moldova, Ianis Hagi a transmis un mesaj puternic pentru partida cu Austria:

„A fost bine până la urmă şi am avut lucruri pozitive, dar şi lucruri mai puţin pozitive. Am vrut să câştigăm, am făcut-o şi acum presiunea e pe meciul cu Austria. Trebuie să facem un meci bun, să câştigăm. Am pregătit meciul cu Moldova, a fost o echipă total nouă, cu debutanţi, n-a fost uşor, însă noi, cei cu experienţă, am reuşit să ţinem echipa la un nivel bun şi să câştigăm meciul.

Aceste două zile vor fi intense, până la meciul cu Austria. Eu simt că fac progrese, mă simt bine fizic, mă simt puternic. Sunt fericit şi, când eşti fericit, lucrurile vin de la sine. Sper să continui pe această linie şi să terminăm această acţiune cu capul sus. Adică trebuie să câştigăm cu Austria, asta înseamnă cu capul sus.

Tot noi suntem cei care am învins Elveţia, care am făcut rezultate bune cu echipe mai bine cotate. Dacă nu credeam în calificare nu ne mai prezentam aici. Altfel trebuia să ridăcăm steagul şi să spunem că nu putem şi să vină altcineva. Suntem aici şi vom lupta să obţinem tot ce putem”, a declarat el, conform news.ro.

Antena 1 este televiziunea oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026 și 2030 – prima televiziune comercială din România care va transmite competiția supremă a fotbalului mondial.

Duminică, de la ora 21:45, trăiește în direct confruntarea România – Austria, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Un meci care poate aduce România cu un pas mai aproape de visul World Cup.