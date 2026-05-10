Clasamentul complet al echipelor de la CM 2026. Cine are cele mai mari şanse să câştige și cine e pe ultimul loc

Au mai rămas câteva luni până la startul Campionatului Mondial, o competiţie care se va desfăşura în SUA, Canada şi Mexic. Este prima ediţie a World Cup la care participă 48 de echipe.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 10 Mai 2026, 18:45 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 15:35
Campania de calificare pentru Cupa Mondială 2026 s-a încheiat, iar lista echipelor participante este stabilită. Turneul din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic va marca o premieră absolută: prima ediție cu 48 de participante.

ESPN a realizat un top al echipelor cu cele mai mari şanse de a obţine Cupa Mondială. Printre cele care vor bifa prima lor apariție la un Mondial se numără Capul Verde, Curacao, Iordania și Uzbekistan, în timp ce țările gazdă sunt deja calificate din oficiu. În mod surprinzător, echipele Americii de Sud, Brazilia şi Argentina nu prind Top trei.

Brazilia este pe locul patru, iar Argentina e cotată cu a şaptea şansă la câştigarea Cupei Mondiale. În schimb, pe primele trei locuri sunt naţionale din Europa, cu Franţa considerată a fi principala favorită. Pe locul doi se află Spania, iar pe trei se situează naţionala Angliei, potrivit espn.com.

Topul favoritelor la câştigarea Cupei Mondiale 2026

  • Franța
  • Spania
  • Anglia
  • Brazilia
  • Portugalia
  • Țările de Jos
  • Argentina
  • Germania
  • Norvegia
  • Belgia
  • Senegal
  • Turcia
  • Maroc
  • Columbia
  • Uruguay
  • Ecuador
  • Elveția
  • Croația
  • Coasta de Fildeș
  • Japonia
  • Suedia
  • Statele Unite
  • Austria
  • Mexic
  • Algeria
  • Scoția
  • Paraguay
  • Cehia
  • Canada
  • Coreea de Sud
  • RD Congo
  • Australia
  • Egipt
  • Uzbekistan
  • Ghana
  • Bosnia și Herțegovina
  • Panama
  • Iran
  • Iordania
  • Tunisia
  • Noua Zeelandă
  • Haiti
  • Arabia Saudită
  • Irak
  • Africa de Sud
  • Capul Verde
  • Curaçao
  • Qatar

Situația Iranului rămâne, totuși, complicată, pe fondul tensiunilor politice cu Statele Unite ale Americii, țara gazdă unde ar trebui să dispute meciurile din faza grupelor. Cu toate acestea, oficialii FIFA au transmis că programul competiției nu va fi modificat, iar participarea este, în acest moment, menținută, potrivit romaniansoccer.ro.

Argentina, deținătoarea trofeului mondial, a fost prima echipă calificată, în timp ce Ecuador a impresionat prin clasarea pe locul secund. Brazilia a avut un parcurs mai modest decât în mod obișnuit, dar a obținut calificarea de pe poziția a patra.

Structura grupelor pentru turneul final este deja stabilită, oferind câteva dueluri extrem de interesante încă din faza inițială, potrivit sursei citate mai sus. Iată mai jos:

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B: Canada, Bosnia și Herțegovina, Qatar, Elveția
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
Grupa D: Statele Unite ale Americii, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador
Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
Grupa I: Franța, Senegal, Irak, Norvegia

