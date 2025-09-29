Cum arată cele trei mascote ale World Cup 2026. Ce reprezintă simpaticii Clutch, Maple și Zayu, de fapt

FIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026. Fiecare vine cu câte o poveste plină de detalii și cu un mesaj clar. Turneul se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026 și se va vedea exclusiv pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

FIFA a prezentat mascotele pentru Campionatul Mondial din 2026, găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, care se va vedea exclusiv pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Clutch, vulturul pleșuv, Maple, elanul și Zayu, jaguarul, reprezintă cele trei țări gazdă ale turneului de anul viitor. Astfel, SUA vor fi reprezentate de Clutch, Canada este simbolizată prin Maple, iar Mexico de Zayu, trasnmite edition.cnn.com.

Cum arată mascotele pentru World Cup 2026

„Echipa din 2026 tocmai a devenit mai mare și mai distractivă! Maple, Zayu și Clutch sunt plini de bucurie, energie și spirit de unitate, la fel ca și Cupa Mondială FIFA”, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino, într-un comunicat.

„Cele trei mascote sunt esențiale pentru atmosfera incredibilă și distractivă pe care o creăm pentru acest turneu revoluționar. Ele vor cuceri inimile și vor stârni bucurie în toată America de Nord și în întreaga lume. Deja mi le imaginez pe tricourile copiilor, salutând legendele fotbalului și – o altă premieră pentru acest turneu – jucând în jocuri video la care participă milioane de oameni din întreaga lume”, se mai artă în postarea de pe rețelele sociale FIFA care anunță cele trei mascote.

Potrivit oficialilor, cele trei mascote „au fost create cu atenție pentru a reflecta cultura vibrantă, moștenirea și spiritul țărilor respective, reunindu-se pentru a simboliza unitatea, diversitatea și pasiunea comună pentru acest sport frumos” și fiecare vine cu câte o poveste plină de detalii care subliniază spiritul țărilor gazdă.

Clutch, vulturul pleșuv, „are o sete nestăvilită de aventură, zburând peste Statele Unite și îmbrățișând fiecare cultură, joc și moment cu o curiozitate și un optimism fără limite. Clutch, ca toți marii mijlocași, unește oamenii oriunde se duc, dovedind că adevăratul zbor este despre scop, pasiune și joc”.

De asemenea, Maple este un elan vesel și călător. „Elanul Maple s-a născut pentru a călători, străbătând toate provinciile și teritoriile Canadei, conectându-se cu oamenii și îmbrățișând cultura bogată a țării”, a declarat FIFA. „Artist pasionat de stilul stradal, entuziast al muzicii și portar dedicat, Maple și-a găsit scopul în viață prin creativitate, reziliență și individualitate fără complexe.

„Cu un talent deosebit pentru salvări legendare și o inimă plină de putere și spirit de lider, Maple combină povești nesfârșite și un fler de neoprit”, mai spun reprezentanții FIFA.

Jaguarul Zayu se trage din junglele din sudul Mexicului și întruchipează „moștenirea bogată și spiritul vibrant” al țării.

„Cu un nume inspirat de unitate, forță și bucurie, Zayu se transformă pe teren în atacant, demonstrând o ingeniozitate și o agilitate excepționale care intimidează apărătorii. În afara terenului, Zayu îmbrățișează cultura mexicană prin dans, mâncare și tradiții, unind oamenii dincolo de granițe, cu pasiune. Mai mult decât un atlet, Zayu este un simbol al celebrării și conexiunii culturale, purtând cu mândrie inima Mexicului.”

Mascotele World Cup 2026 vor avea și alte atribuții, apărând într-un joc video licențiat de FIFA intitulat „FIFA Heroes”, care va fi lansat anul viitor. Acesta este descris ca un „joc de fotbal în cinci, în stil arcade, cu ritm rapid și un stil fantezist”.

FIFA a mai adăugat că mascolete Wolrd Cup 2026 „se reunesc pentru a simboliza unitatea, diversitatea și pasiunea comună pentru acest sport frumos”.

Meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2026 va avea loc la Mexico City, pe stadionul Estadio Azteca, pe 11 iunie 2026. Finala este programată să se joace puțin peste o lună mai târziu, în apropiere de New York City, pe stadionul MetLife din New Jersey, pe 19 iulie.

Turneul extins, cu 48 de echipe și 104 meciuri, se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie în 16 orașe gazdă, printre care Toronto și Vancouver și se va putea urmări în AntenaPLAY.