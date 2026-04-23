David Popovici a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de natație din 2026. Prima competiție oficială din acest an

Campionatele Naționale de natație au început la Otopeni în această săptămână. David Popovici a câștigat medlia de aur la proba de 50 de metri liber.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Aprilie 2026, 10:49 | Actualizat Joi, 23 Aprilie 2026, 11:34
David Popovici a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de natație din 2026 | Profimedia Images

Sportivul român a fost cel mai rapid din această cursă, fiind urmat pe podium de Patrick Dinu și Mihai Gergely. David Popovici a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de natație din 2026.

Anul 2025 a fost pentru sportivul român unul de excepție. A câștigat medalii de aur la 100 și 200 m liber la Campionatele Mondiale de la Singapore. De la ultima competiție din vara anului 2025, David Popovici nu a mai participat la competiții oficiale.

Sportivul s-a întors în bazin la Campionatele Naționale de natație din 2026 care au început în această săptămână la Otopeni. Se vor desfășura între 22 și 26 aprilie.

Articolul continuă după reclamă

În prima zi de concurs, David Popovici a intrat la proba de 50 m liber. Și-a adjudecat medalia de aur și a terminat proba în 22,02 secunde, fiind înaintea adversarilor săi. Locul doi a fost câștigat de rivalul lui David Popovici, Patrick Dinu.

Acesta din urmă a înotat în 22, 33 de secunde. Pe locul trei a fost Mihai Gergely care a înotat cei 50 de metri în 22,69 de secunde.

Citește și: Agenţia Naţională pentru Sport nu i-a plătit nici până acum premiile câștigate lui David Popovici:„Nu e o realitate prea frumoasă”

Campionatele Naționale reprezintă un antrenament pentru David Popovici. Totul înaintea Campionatelor Europene din vara acestui an. Vor avea loc la Paris, acolo unde sportivul român a cucerit aurul la 2000 m liber. De asemenea, a câștigat bronzul la 100 m liber la Jocurile Olimpice de acum doi ani, arată cei de la Eurosport.ro.

Ce urmează pentru David Popovici la Campionatele Naționale de natație

După ce a câștigat proba de 50 de m liber, sportivul urmează să aibă probele de semnătură. Proba 200 m liber care va avea loc astăzi, pe 23 aprilie, iar 100 m liber, care va avea loc sâmbătă. La proba de 100 m liber, David Popovici are un rival intern.

Toți ochii sunt încă o dată ațintiți asupra lui David Popovici pentru a vedea timpul pe care îl va scoate. În mod normal, este de așteptat ca acesta să câștige ambele probe.

Citește și: David Popovici a primit titlul de cel mai bun înotător din Europa în 2025. Cum au reacționat fanii sportivului

Experții se așteaptă să fie o perioadă intensă, asta pentru că sportiv de origine română are rivali la nivel internațional. În cadrul Swimming World Magazine, David Popovici are dedicat un material destul de amplu. Acolo se arată faptul că înotătorul român își dorește să doboare recordul lui Pan Zhanle, chinezul care a înotat în 46,40 de secunde la 100 m liber în finala olimpică de la Paris.

La Campionatele Mondiale din 2025, David Popovici a reușit să se apropie cu doar 11 sutimi de recordul lui Pan Zhanle.

AS.ro “Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux” &#8220;Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?&#8221; Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: &#8220;Am un singur lux&#8221;
Observatornews.ro Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Antena 3 Povestea ca de film a femeii înșelate de escroci romantici cu peste 1 milion €. Când s-a dus în Ghana să-și recupereze banii, a murit Povestea ca de film a femeii înșelate de escroci romantici cu peste 1 milion €. Când s-a dus în Ghana să-și recupereze banii, a murit
SpyNews Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Citește și
Cum arată cele trei mascote ale World Cup 2026. Ce reprezintă simpaticii Clutch, Maple și Zayu, de fapt
Cum arată cele trei mascote ale World Cup 2026. Ce reprezintă simpaticii Clutch, Maple și Zayu, de fapt
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Cu ce se ocupă Cătălina Ponor la nouă ani după ce s-a retras din gimnastică: „Visul meu merge mai departe”
Cu ce se ocupă Cătălina Ponor la nouă ani după ce s-a retras din gimnastică: „Visul meu merge mai departe”
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru”
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
O stație pentru mașini electrice, pusă în câmp, fără drum de acces. Primar, despre investiția de 100.000 de euro: „Nu totul e perfect”
O stație pentru mașini electrice, pusă în câmp, fără drum de acces. Primar, despre investiția de 100.000 de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR!
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR! BZI
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă”
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă” Jurnalul
Metroul se scumpește din nou. Cât vor plăti bucureștenii de la 1 mai? Ministrul a luat decizia imediat înainte de demisie
Metroul se scumpește din nou. Cât vor plăti bucureștenii de la 1 mai? Ministrul a luat decizia imediat înainte... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie Observator
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
