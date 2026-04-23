David Popovici a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de natație din 2026. Prima competiție oficială din acest an

Campionatele Naționale de natație au început la Otopeni în această săptămână. David Popovici a câștigat medlia de aur la proba de 50 de metri liber.

Sportivul român a fost cel mai rapid din această cursă, fiind urmat pe podium de Patrick Dinu și Mihai Gergely. David Popovici a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de natație din 2026.

Anul 2025 a fost pentru sportivul român unul de excepție. A câștigat medalii de aur la 100 și 200 m liber la Campionatele Mondiale de la Singapore. De la ultima competiție din vara anului 2025, David Popovici nu a mai participat la competiții oficiale.

David Popovici a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de natație din 2026

Sportivul s-a întors în bazin la Campionatele Naționale de natație din 2026 care au început în această săptămână la Otopeni. Se vor desfășura între 22 și 26 aprilie.

În prima zi de concurs, David Popovici a intrat la proba de 50 m liber. Și-a adjudecat medalia de aur și a terminat proba în 22,02 secunde, fiind înaintea adversarilor săi. Locul doi a fost câștigat de rivalul lui David Popovici, Patrick Dinu.

Acesta din urmă a înotat în 22, 33 de secunde. Pe locul trei a fost Mihai Gergely care a înotat cei 50 de metri în 22,69 de secunde.

Campionatele Naționale reprezintă un antrenament pentru David Popovici. Totul înaintea Campionatelor Europene din vara acestui an. Vor avea loc la Paris, acolo unde sportivul român a cucerit aurul la 2000 m liber. De asemenea, a câștigat bronzul la 100 m liber la Jocurile Olimpice de acum doi ani, arată cei de la Eurosport.ro.

Ce urmează pentru David Popovici la Campionatele Naționale de natație

După ce a câștigat proba de 50 de m liber, sportivul urmează să aibă probele de semnătură. Proba 200 m liber care va avea loc astăzi, pe 23 aprilie, iar 100 m liber, care va avea loc sâmbătă. La proba de 100 m liber, David Popovici are un rival intern.

Toți ochii sunt încă o dată ațintiți asupra lui David Popovici pentru a vedea timpul pe care îl va scoate. În mod normal, este de așteptat ca acesta să câștige ambele probe.

Experții se așteaptă să fie o perioadă intensă, asta pentru că sportiv de origine română are rivali la nivel internațional. În cadrul Swimming World Magazine, David Popovici are dedicat un material destul de amplu. Acolo se arată faptul că înotătorul român își dorește să doboare recordul lui Pan Zhanle, chinezul care a înotat în 46,40 de secunde la 100 m liber în finala olimpică de la Paris.

La Campionatele Mondiale din 2025, David Popovici a reușit să se apropie cu doar 11 sutimi de recordul lui Pan Zhanle.