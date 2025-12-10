Agenţia Naţională pentru Sport nu i-a plătit nici până acum premiile câștigate lui David Popovici:„Nu e o realitate prea frumoasă”

David Popovici nu și-a primit nici până acum premiile de la ANS. Iată la ce sumă se ridică restanțele Agenției.

David Popovici este recunoscut la nivel internațional pentru performanța în sport. Rezultatele sportivului la concursuri mondiale au pus și România pe trepte înalte. Tânărul își folosește platforma și vocea pentru a promova sportul național, sportivii și importanța sportului atât pentru fiecare individ în parte, cât și pentru întreaga țară.

David Popovici nu și-a încasat nici acum premiile de la Agenţia Naţională pentru Sport

Orice performanță care nu este susținută și financiar se pierde în timp. Campionul olimpic și mondial la înot, David Popovici, a vorbit recent despre câștigurile sportivilor, recompensele care îi ajută să facă în continuare performanță și dificultatea de a găsi sponsori.

De asemenea, David a vorbit despre restanțele Agenției Naționale pentru Sport, care ar fi trebuit să le ofere premiile sportivilor de înaltă performanță.

„Şi eu sunt în aceeaşi situaţie ca toţi ceilalţi. Eu cred că din vara anului trecut sunt în această situaţie. Sper ca pentru mine şi dar şi pentru ceilalţi sportivi să se rectifice situaţia.

Nu ştiu exact ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus şi o să spun că sportul este cel mai bun ambasador al ţării. De aceea cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate naţională.

Dacă ar fi o prioritate şi s-ar pune mai mult accent pe sport, toţi am avea de câştigat, am avea o societate mult mai educată din punctul ăsta de vedere”, a declarat sportivul la Gala #BeActive, organizată de ANS, conform unei surse.

David Popovici a pus și problema sponsorilor și dificultatea de a-ți menține performanța în timp ce ești nevoit să muncești pentru a te întreține. Mulți sportivi mizau pe încasarea premiilor de la ANS: „Nu e o realitate prea frumoasă. Sportul în sine este foarte dificil, după care, dacă nu eşti recompensat pe măsura muncii pe care o depui e foarte, foarte greu. Dacă vrei să continui în sport mulţi ani trebuie să îţi câştigi şi pâinea, nu ai ce face.”

David Popovici se consideră norocos, deoarece a putut să atragă în ultima perioadă sponsori și parteneri, înlesnindu-și astfel drumul spre noi țeluri competiționale.

„Cred că sportivii care nu reuşesc să atragă sponsori se descurcă în această situaţie mai greu. Eu sunt recunoscător că undeva pe la 18 ani, când am început să apar în lumina reflectoarelor, am reuşit să atrag sponsori. Poate pentru că interviurile mele erau OK, poate declaraţiile mele erau OK... şi în timp am reuşit. Dar la început era foarte, foarte dificil să atrag sponsori. Şi pentru mine, pentru tatăl meu, care se ocupa de lucrul ăsta.

Mi-a povestit că scria unor sute de companii din orice domeniu... le spunea că eu am rezultatul ăsta, că am potenţial şi dacă vor să mă sponsorizeze. Discuţia era despre sume mici, dar ele ar fi contat foarte mult atunci. Acum însă sunt într-o postură foarte bună în care companiile vin către noi şi noi către ele”, a spus tânărul.

De-a lungul timpului, acesta a vorbit de nenumărate ori despre importanța implicării autorităților în susținerea sportului. El a făcut și o serie de declarații privind modernizarea bazinului din cadrul Complexului „Lia Monoliu”. În cadrul Galei ANS, olimpicul a subliniat încă o dată importanța unei schimbări în aceste cazuri:

„Se ştie discursul meu despre lipsa infrastructurii în Bucureşti şi în România. Există câteva bazine olimpice, câteva neolimpice, dar cu siguranţă nu la nivelul la care au nevoie tinerii sportivi şi noile generaţii. Mi-ar plăcea să văd mai multă înclinare către partea sportivă, către un stil de viaţă mai sănătos. Cu bazinul acoperit de la Lia Manoliu nu ştiu dacă să mai am atât de multe speranţe. Cred că de vreo doi ani am început să vorbesc despre condiţiile care sunt acolo, mai ales în timpul iernii, de faptul că e în paragină de aproape 10 ani... răspunsurile au fost pasate din stânga în dreapta, s-a spus că se va face, se va rezolva... E obositor deja!”

David Popovici începe pregătirile pentru Jocurile Olimpice din 2028. Până atunci își acordă timp pentru sine, pentru familie și prieteni. Astfel, de sărbători va fi alături de cei dragi, iar din 2026 va munci pentru obiectivele setate.

„Ultimii doi ani au fost foarte-foarte diferiţi. Consider că 2025 a fost un an mai important pentru mine, în evoluţia mea, în creşterea mea ca sportiv şi ca om. Dar tot 2024 rămâne cel mai emoţionant an din cariera mea, când am luat aurul olimpic.

Pentru mine şi majoritatea colegilor s-a încheiat sezonul şi suntem bucuroşi. Acum ne pregătim să îl începem pe următorul. E o lună în care putem să răsuflăm uşuraţi şi să petrecem timp cu familiile.

Cred că lista de obiective pentru anul următor o să o fac cam peste o lună, cam aşa. Atunci o să pun pe hârtie, ca de obicei. Nu pot să spun ce va fi pe listă pentru că încă nu m-am decis”, a menționat campionul.