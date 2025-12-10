Antena Căutare
Home News Sport David Popovici Agenţia Naţională pentru Sport nu i-a plătit nici până acum premiile câștigate lui David Popovici:„Nu e o realitate prea frumoasă”

Agenţia Naţională pentru Sport nu i-a plătit nici până acum premiile câștigate lui David Popovici:„Nu e o realitate prea frumoasă”

David Popovici nu și-a primit nici până acum premiile de la ANS. Iată la ce sumă se ridică restanțele Agenției.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 14:46 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 14:50
Galerie
ANS, restanțe importante la sportivii de performanță | GettyImages

David Popovici este recunoscut la nivel internațional pentru performanța în sport. Rezultatele sportivului la concursuri mondiale au pus și România pe trepte înalte. Tânărul își folosește platforma și vocea pentru a promova sportul național, sportivii și importanța sportului atât pentru fiecare individ în parte, cât și pentru întreaga țară.

Citește și: Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă în fiecare zi. Campionul are un program strict pentru a fi în formă maximă

David Popovici nu și-a încasat nici acum premiile de la Agenţia Naţională pentru Sport

Orice performanță care nu este susținută și financiar se pierde în timp. Campionul olimpic și mondial la înot, David Popovici, a vorbit recent despre câștigurile sportivilor, recompensele care îi ajută să facă în continuare performanță și dificultatea de a găsi sponsori.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, David a vorbit despre restanțele Agenției Naționale pentru Sport, care ar fi trebuit să le ofere premiile sportivilor de înaltă performanță.

Citește și: Ce planuri are David Popovici pentru Jocurile Olimpice din 2028

„Şi eu sunt în aceeaşi situaţie ca toţi ceilalţi. Eu cred că din vara anului trecut sunt în această situaţie. Sper ca pentru mine şi dar şi pentru ceilalţi sportivi să se rectifice situaţia.

Nu ştiu exact ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus şi o să spun că sportul este cel mai bun ambasador al ţării. De aceea cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate naţională.

Dacă ar fi o prioritate şi s-ar pune mai mult accent pe sport, toţi am avea de câştigat, am avea o societate mult mai educată din punctul ăsta de vedere”, a declarat sportivul la Gala #BeActive, organizată de ANS, conform unei surse.

Citește și: Cât costă o oră de antrenament cu David Popovici. De ce ”s-a vândut” campionul

David Popovici a pus și problema sponsorilor și dificultatea de a-ți menține performanța în timp ce ești nevoit să muncești pentru a te întreține. Mulți sportivi mizau pe încasarea premiilor de la ANS: „Nu e o realitate prea frumoasă. Sportul în sine este foarte dificil, după care, dacă nu eşti recompensat pe măsura muncii pe care o depui e foarte, foarte greu. Dacă vrei să continui în sport mulţi ani trebuie să îţi câştigi şi pâinea, nu ai ce face.”

David Popovici se consideră norocos, deoarece a putut să atragă în ultima perioadă sponsori și parteneri, înlesnindu-și astfel drumul spre noi țeluri competiționale.

„Cred că sportivii care nu reuşesc să atragă sponsori se descurcă în această situaţie mai greu. Eu sunt recunoscător că undeva pe la 18 ani, când am început să apar în lumina reflectoarelor, am reuşit să atrag sponsori. Poate pentru că interviurile mele erau OK, poate declaraţiile mele erau OK... şi în timp am reuşit. Dar la început era foarte, foarte dificil să atrag sponsori. Şi pentru mine, pentru tatăl meu, care se ocupa de lucrul ăsta.

Citește și: Andreea Drăgoi, colega lui David Popovici, a luat cu asalt Statele Unite ale Americii. De ce este celebră acolo

Mi-a povestit că scria unor sute de companii din orice domeniu... le spunea că eu am rezultatul ăsta, că am potenţial şi dacă vor să mă sponsorizeze. Discuţia era despre sume mici, dar ele ar fi contat foarte mult atunci. Acum însă sunt într-o postură foarte bună în care companiile vin către noi şi noi către ele”, a spus tânărul.

De-a lungul timpului, acesta a vorbit de nenumărate ori despre importanța implicării autorităților în susținerea sportului. El a făcut și o serie de declarații privind modernizarea bazinului din cadrul Complexului „Lia Monoliu”. În cadrul Galei ANS, olimpicul a subliniat încă o dată importanța unei schimbări în aceste cazuri:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Se ştie discursul meu despre lipsa infrastructurii în Bucureşti şi în România. Există câteva bazine olimpice, câteva neolimpice, dar cu siguranţă nu la nivelul la care au nevoie tinerii sportivi şi noile generaţii. Mi-ar plăcea să văd mai multă înclinare către partea sportivă, către un stil de viaţă mai sănătos. Cu bazinul acoperit de la Lia Manoliu nu ştiu dacă să mai am atât de multe speranţe. Cred că de vreo doi ani am început să vorbesc despre condiţiile care sunt acolo, mai ales în timpul iernii, de faptul că e în paragină de aproape 10 ani... răspunsurile au fost pasate din stânga în dreapta, s-a spus că se va face, se va rezolva... E obositor deja!”

Citește și: David Popovici primește ajutor de la stat 1,2 milioane de euro. La ce folosesc banii

David Popovici începe pregătirile pentru Jocurile Olimpice din 2028. Până atunci își acordă timp pentru sine, pentru familie și prieteni. Astfel, de sărbători va fi alături de cei dragi, iar din 2026 va munci pentru obiectivele setate.

„Ultimii doi ani au fost foarte-foarte diferiţi. Consider că 2025 a fost un an mai important pentru mine, în evoluţia mea, în creşterea mea ca sportiv şi ca om. Dar tot 2024 rămâne cel mai emoţionant an din cariera mea, când am luat aurul olimpic.

Pentru mine şi majoritatea colegilor s-a încheiat sezonul şi suntem bucuroşi. Acum ne pregătim să îl începem pe următorul. E o lună în care putem să răsuflăm uşuraţi şi să petrecem timp cu familiile.

david popovici pe podium cu medalia și steagul româniei
+23
Mai multe fotografii

Cred că lista de obiective pentru anul următor o să o fac cam peste o lună, cam aşa. Atunci o să pun pe hârtie, ca de obicei. Nu pot să spun ce va fi pe listă pentru că încă nu m-am decis”, a menționat campionul.

Înapoi la Homepage
AS.ro În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea
Observatornews.ro Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma
Antena 3 Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
SpyNews Mama gemenilor morți în Ploiești ar fi ajuns la capătul puterilor. Ce s-ar fi întâmplat cu Andreea: „Vreau să mor” Mama gemenilor morți în Ploiești ar fi ajuns la capătul puterilor. Ce s-ar fi întâmplat cu Andreea: „Vreau să mor”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă în fiecare zi. Campionul are un program strict pentru a fi în formă maximă
Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă în fiecare zi. Campionul are un program strict pentru a fi în...
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
Ce planuri are David Popovici pentru Jocurile Olimpice din 2028
Ce planuri are David Popovici pentru Jocurile Olimpice din 2028
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat HelloTaste.ro
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană Jurnalul
Ultima curățenie a anului. Ritualul sufletelor triste și dezamăgite. Repetă-l în fiecare săptămână și rupe lanțurile trecutului
Ultima curățenie a anului. Ritualul sufletelor triste și dezamăgite. Repetă-l în fiecare săptămână și rupe... Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma
Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x