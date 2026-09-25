De la copilul rămas cu bunicii la Aiud la fotbalistul de azi. Povestea lui Andrei Rațiu și drumul de 30 de km făcut pentru fotbal

Andrei Rațiu va fi în această seară unul dintre oamenii pe care România se va baza în duelul cu Suedia. În spatele fundașului de la Rayo Vallecano, devenit unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români ai momentului, se află însă o poveste care începe departe de marile stadioane.

Rațiu s-a născut în Aiud și și-a petrecut primii ani din viață în România, alături de bunici. Părinții plecaseră în Spania pentru a munci și pentru a le oferi lui Andrei și fratelui său un viitor mai bun. Fotbalistul a povestit într-un interviu pentru FANATIK.ro că a rămas în România până la vârsta de șase ani și că a făcut aici inclusiv clasa I și a II-a.

De la copilul rămas cu bunicii la Aiud la fotbalistul de azi

Despărțirea de părinți nu a fost ușoară, chiar dacă la acea vârstă nu putea înțelege pe deplin ce însemna plecarea lor. Bunicii au devenit pentru el o a doua familie, iar părinții reveneau din când în când în țară.

La șase ani, viața lui s-a schimbat radical. A mers în Spania pentru o vizită la părinți, iar acolo a aflat că nu se va mai întoarce în România. Familia urma să înceapă o nouă viață împreună.

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Destinația a fost Aguaviva, un sat din provincia Teruel, cu aproximativ 600 de locuitori. Tatăl lui Andrei lucra în construcții, iar mama a muncit ulterior într-un bar. În comunitatea mică existau și numeroși români, ceea ce i-a făcut adaptarea ceva mai ușoară.

Fotbalul a apărut aproape întâmplător. Rațiu nu visa încă să devină profesionist. Juca pentru distracție, alături de copiii din sat, și a început cu futsalul. Avea opt ani când a intrat pentru prima dată într-un astfel de club.

Talentul lui a început însă să se vadă. A ajuns la Andorra CF, o echipă aflată la aproximativ 30 de kilometri de casă, iar mama sa făcea zilnic drumul pentru a-l duce și a-l aduce de la antrenamente. Potrivit mărturisirilor publicate de Sport.ro și Playsport, aceste deplasări au reprezentat un efort important pentru familie.

După un turneu la care a avut o evoluție foarte bună, Rațiu a fost remarcat de Villarreal. A urmat un alt sacrificiu major. Pentru că nu avea loc în academia clubului, familia a decis să se mute din nou, de această dată pentru ca Andrei să-și poată continua dezvoltarea fotbalistică.

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În adolescență, fundașul a avut inclusiv șansa de a da probe la Barcelona. Era fan al catalanilor și îl avea drept idol pe Ronaldinho, însă, atunci când a ajuns la stadionul clubului, brazilianul plecase deja, iar Barcelona intrase în era Lionel Messi.

Drumul spre fotbalul mare nu a fost însă liniar. A trecut prin Villarreal, a evoluat în Olanda, apoi la Huesca, iar această perioadă a reprezentat pentru el și un moment în care a trebuit să accepte un pas înapoi pentru a putea merge mai departe. A învățat să se adapteze unor țări și culturi diferite și să-și construiască singur cariera.

În cele din urmă, a ajuns la Rayo Vallecano, clubul pentru care evoluează și astăzi. Aici și-a consolidat statutul în fotbalul spaniol și a devenit unul dintre cei mai importanți fundași laterali ai naționalei României.

Legătura cu România a devenit, paradoxal, tot mai puternică după ce și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei și adolescenței în Spania. În casă s-au păstrat tradițiile românești, iar mama făcea sarmale, mici și încerca să mențină legătura cu țara. Rațiu spune că familia a încercat să păstreze limba și tradițiile chiar și departe de casă.

Cum a avut loc convocarea la naționala României

Adaptarea la naționala României nu a fost însă simplă. Când a fost convocat la juniori, după ani petrecuți în Spania, vorbea mai greu românește și nu avea aceeași legătură cu colegii pe care o avea cu fotbaliștii din Spania. A fost nevoit să se adapteze din nou.

Astăzi, imaginea lui este cu totul diferită. Rațiu a devenit unul dintre simbolurile generației care a readus România la un Campionat European. La EURO 2024, fundașul a trăit unul dintre cele mai importante momente ale carierei. Victoria cu Ucraina și golul lui Nicolae Stanciu au rămas printre amintirile sale preferate, iar reacția sa după reușita colegului a devenit una dintre imaginile memorabile ale turneului.

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În 2025, Rațiu a fost desemnat Fotbalistul Anului la Super Gala FANATIK, premiu pe care l-a primit la Madrid, după ce programul de la Rayo Vallecano nu i-a permis să ajungă la București. Pentru el, trofeul reprezintă rezultatul unei munci începute cu mult înainte ca numele său să fie cunoscut de milioane de români.

În această seară, în Suedia, Andrei Rațiu va intra din nou pe teren pentru România. Iar în spatele fundașului care aleargă pe flancul drept se află povestea unui copil din Aiud, crescut o perioadă de bunici, mutat în Spania alături de părinți și purtat zeci de kilometri la antrenamente de mama sa.

Un drum lung, început într-un sat mic din România și continuat într-un alt sat, la mii de kilometri distanță, care l-a adus astăzi în tricoul echipei naționale.