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Cine a fost Neagoe Basarab, sfântul sărbătorit pe 26 septembrie. Ce legătură are cu Mănăstirea Curtea de Argeș

Neagoe Basarab e sărbătorit pe data de 26 septembrie și are o legătură strânsă cu celebra Mânăstire Curtea de Argeș.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 09:00 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 15:10
În 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea lui Neagoe Basarab | Shutterstock
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Neagoe Basarab a fost domnitor al Țării Românești între 1512 și 1521, dar cunoscut atât pentru activitatea sa de ctitor și sprijinitor al Bisericii, cât și pentru contribuția sa la dezvoltarea culturii și spiritualității ortodoxe.

Biserica Ortodoxă Română îl pomenește în fiecare an pe 26 septembrie, scrie Doxologia.

La fel ca alți domnitori care au sprijinit construirea mânăstirilor și susținerea Bisericii, Neagoe Basarab se bucură de o atenție deosebită în calendarul ortodox.

Numele său e legat și de celebra Mânăstire Curtea de Argeș, pe care a ctitorit-o.

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Cine a fost Neagoe Basarab, sfântul sărbătorit pe 26 septembrie

Neagoe Basarab s-a născut în jurul anului 1481-1482. Originea sa paternă a fost îndelung dezbătută de istorici.

Tradiția și unele surse îl consideră fiul lui Basarab cel Tânăr (Basarab Țepeluș), în timp ce alte cercetări îl consideră fiul marelui vornic Pârvu Craiovescu și al Neagăi.

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Se știe însă că Neagoe a crescut în familia Craioveștilor, una dintre cele mai puternice familii boierești ale epocii, și a beneficiat de o educație aleasă.

Formarea sa spirituală a fost legată de Mănăstirea Bistrița din Oltenia, ctitorie a familiei Craioveștilor.

Potrivit tradiției Bisericii, aici l-a întâlnit pe Nifon, fost patriarh al Constantinopolului, chemat în Țara Românească de domnitorul Radu cel Mare pentru a contribui la reorganizarea vieții bisericești, scrie Creștin Ortodox.

Sursele religioase îl prezintă pe Nifon drept o influență semnificativă în formarea duhovnicească a tânărului Neagoe, căruia i-ar fi transmis învățături despre rugăciune, viață creștină și spiritualitatea isihastă.

Neagoe a dobândit o cultură teologică și generală impresionantă pentru epoca sa. Înainte de a deveni domnitor, Neagoe a ocupat mai multe funcții importante la curtea domnească, între care cea de mare postelnic și mare comis. În 1512 a ajuns pe tronul Țării Românești și domnia sa a durat până în 1521.

În timpul domniei sale, Neagoe Basarab a sprijinit dezvoltarea culturii și a vieții bisericești și a întreținut relații diplomatice cu mai multe puteri ale vremii.

În 1519, Neagoe Basarab și Ștefăniță Vodă al Moldovei au trimis un ambasador la Vatican, în contextul încercărilor de organizare a unei alianțe creștine împotriva expansiunii otomane. În același timp, Țara Românească a rămas în timpul domniei sale sub suzeranitate otomană.

Sfântul Neagoe Basarab a ctitorit biserica de la Curtea de Argeș

O preocupare importantă a domnitorului a fost sprijinirea Bisericii Ortodoxe. Neagoe Basarab a făcut danii către numeroase mănăstiri și a susținut așezăminte religioase din Țara Românească, de la Muntele Athos, din Constantinopol, Ierusalim și Muntele Sinai. Prin aceste donații, dar și prin ctitoriile sale, e considerat de mulți drept unul dintre principalii protectori ai lumii ortodoxe din vremea sa.

Una dintre cele mai importante ctitorii ale sale e biserica de la Curtea de Argeș, ridicată în timpul domniei sale. Construcția a fost începută în jurul anului 1514 și a fost sfințită la 15 august 1517, în prezența Patriarhului Ecumenic Teolipt al Constantinopolului și a altor reprezentanți ai lumii ortodoxe, scrie Creștin Ortodox.

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Tot în timpul domniei lui Neagoe Basarab a avut loc canonizarea lui Nifon, fostul patriarh al Constantinopolului și mitropolit al Țării Românești.

Numele lui Neagoe Basarab e legat și de una dintre cele mai importante opere ale literaturii române vechi, Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, scrie Doxologia.

Scrisă în slavonă și tradusă ulterior în română, lucrarea cuprinde sfaturi despre credință, morală, comportamentul unui conducător și relațiile acestuia cu dregătorii, clerul și poporul.

De ce e sărbătorit Neagoe Basarab pe 26 septembrie

Neagoe Basarab a murit la 15 septembrie 1521, după aproximativ 9 ani de domnie, și a fost înmormântat la Curtea de Argeș, în biserica pe care o ctitorise.

În 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea lui Neagoe Basarab. Astfel, data de 26 septembrie a fost stabilită pentru prăznuirea Sfântului Voievod Neagoe Basarab, potrivit Doxologia.

Proclamarea generală a canonizării a avut loc la 26 octombrie 2008, la Catedrala Patriarhală din București. Un an mai târziu, la 26 septembrie 2009, a avut loc proclamarea locală a canonizării la Curtea de Argeș.

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