Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul echipei naționale. Care este acum starea de sănătate a selecționerului

Selecționerul Mircea Lucescu a leșinat la baza din Mogoșoaia în timpul cantonamentului echipei naționale.

Antrenorul echipei naționale a României se afla la baza sportivă de la Mogoșoaia în timpul cantonamentului.

Antrenorul se afla alături de echipa națională a României la baza de la Mogoșoaia acolo unde au de regulă loc antrenamentele. Se pare că în timpul cantonamentului lui Mircea Lucescu i s-ar fi făcut rău și a leșinat, iar sportivii s-au îngrijorat pentru starea de sănătate a selecționerului.

Mircea Lucescu se confruntă din nou cu probleme de sănătate

A fost chemată o ambulanță de urgență pentru a-i acorda îngrijiri medicale, chiar dacă Mircea Lucescu și-a recăpătat rapid cunoștința după ce leșinase.

Inițial cei care au apelat serviciul de urgență 112 au anunțat un posibil stop cardiorespirator, dar primele informații ale medicilor ajunși la fața locului au indicat că a fost vorba despre un leșin. La baza de la Mogoșoaia au ajuns două ambulanțe pentru a se asigura că Mircea Lucescu are parte de îngrijirile medicale necesare.

"În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către staff-ul medical al echipei naționale, care i-a acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.

Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații", este mesajul transmis de echipa națională pe pagina lor oficială de Facebook.

După primele investigații și un EKG făcut la fața locului, medicii au constatat că nu e vorba de un infarct, ci doar despre un leșin. Chiar dacă starea de sănătate a selecționerului nu este una gravă, la cererea familiei sale, antrenorul naționalei a fost dus la Spitalul Universitar acolo unde va fi internat pentru o scurtă perioadă de timp pentru mai multe analize și investigații.

Amintim că selecționerul în vârstă de 80 de ani s-a mai confruntat recent cu probleme de sănătate care au stârnit îngrijorare atât în rândul rudelor, cât și al colegilor săi.

În luna februarie el a fost plecat în Belgia pentru a face mai multe investigații și pentru a vedea ce diagnostic îi pun medicii de acolo.

În speranța că diagnosticul pe care l-a primit în România nu este cel corect, selecționerul naționalei a apelat la o echipă de medici din Belgia pentru un consult detaliat. Din nefericire, aceștia i-au comunicat că problemele lui de sănătate s-au complicat și l-au sfătuit să se retragă de pe banca naționalei.

El a fost internat la începutul lunii februarie la Spitalul Universitar pentru a fi tratat pentru o infecție subcutanată. În ianuarie, imediat după sărbători, Mircea Lucescu a mai fost internat pentru o răceală severă care îi afectase inima și starea generală de sănătate.

Meciul Slovacia – România va fi marţi, de la ora 21:45. Partida va fi una amicală, ambele naţionale ratând calificarea la Cupa Mondială 2026. România şi Slovacia s-au întâlnit ultima dată la EURO 2024. Atunci partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele naţionale reuşind la momentul respectiv să se califice în optimi, cu "tricolorii" de pe primul loc în grupă.

