Primele declarații ale lui Mircea Lucescu de pe patul de spital după ce a leșinat în cantonament

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a intrat ieri din nou în atenția presei după ce a leșinat ieri în timpul cantonamentului de la baza din Mogoșoaia.

Starea lui de sănătate este stabilă acum, dar a fost supus unor noi teste și analize amănunțite.

La vârsta de 80 de ani, Mircea Lucescu a leșinat în timpul cantonamentului și și-a pierdut cunoștința pentru câteva minute, lucru ce i-a panicat pe jucătorii de fotbal aflați la fața locului.

Primele declarații ale lui Mircea Lucescu de pe patul de spital

"În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către staff-ul medical al echipei naționale, care i-a acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.

Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații", este mesajul transmis de echipa națională ieri pe pagina lor oficială de Facebook.

Medicii sosiți la fața locului i-au acordat imediat îngrijiri medicale antrenorului. Cei de pe ambulanță i-au făcut un EKG și au constatat că nu e vorba de un infarct. Chiar dacă și-a revenit rapid după leșin, familia selecționerului a decis ca acesta să fie internat la Spitalul Universitar pentru investigații suplimentare.

Între timp, Mircea Lucescu a făcut primele declarații de pe patul de spital. Antrenorul a recunoscut că l-a afectat destul de mult faptul că tricolorii au pierdut meciul cu Turcia, iar stresul ultimelor zile și-a pus amprenta. El a dezvăluit că a făcut ulterior și o analiză tactică a meciului și asta l-a făcut să supere mai tare.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal.

Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații.

Unde să mai plec? Cine mă lasă să mă duc după toată tevatura asta care a ieșit azi? Sper să se descurce băieții și fără mine, deși nu pot să pricep rostul unui astfel de meci și de ce FIFA a decis așa.

Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… de-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare. Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde.

Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc”, a spus Lucescu, conform golazo.ro.

Starea de sănătate a selecționerului s-a îmbunătățit și așteaptă rezultatele analizelor.

