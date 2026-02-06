Fotbalistul Răzvan Marin a devenit tată pentru a doua oară! Cum e sportivul în rolul de părinte

Răzvan Marin a devenit tată pentru a doua oară, după ce soția sa, Crina, a născut în urmă cu puțin timp.

Sportivul petrece mult timp alături de familia lui, fiind un părinte dedicat și implicat în educația fiicei sale. | Instagram

Crina și fotbalistul Răzvan Marin trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar acum familia lor s-a mărit, iar fiica lor a devenit surioară mai mare. Crina a adus pe lume un bebeluș pe 2 februarie la ora 02.26, având acum un tablou complet de familie.

Răzvan Marin a devenit tată pentru a doua oară

Cu bucurie în suflet și multe emoții, fotbalistul și soția sa au întâmpinat venirea pe lume a celui de-al doilea lor copil. Răzvan Marin a postat pe contul lui de Instagram primele imagini cu bebelușul lor, iar fanii i-au felicitat pentru familia lor minunată.

Postarea cu trei fotografii a adunat peste 11K de aprecieri, iar fanii sportivului i-au felicitat pe el și soția sa în secțiunea de comentarii unde le-au transmis cele mai călduroase urări pentru noul membru al familiei.

Fotbalistul este acum și mai mândru de familia frumoasă pe care o formează alături de Crina, cea pe care a ales-o să fie pe viață soție chiar anul trecut.

Cei doi s-au bucurat de o o frumoasă ceremonie în iulie 2025 când au ales să se căsătorească civil. Nași le-au fost chiar Ianis Hagi împreună cu soția lui, Elena.

Crina este o mămică împlinită, bucurându-se acum din nou de emoțiile unui nou început alături de bebelușul pe care l-a adus pe lume. Ea și Răzvan Marin mai au împreună o fetiță superbă în vârstă de 3 ani care este nerăbdătoare să cunoască noul membru al familiei. Ei nu au dezvăluit încă sexul bebelușului lor.

”Unele date sunt alese. Altele se aliniază”, a scris Crina Marin, pe rețelele de socializare la noile fotografii cu bebelușul lor.

Fotbalistul de la Echipa Națională se bucură din plin de rolul de tată și își dedică tot timpul său liber fiicei sale, Natalie Luna, atunci când nu e la antrenamente sau în cantonament.

Sportivul petrece mult timp alături de familia lui, fiind un părinte dedicat și implicat în educația fiicei sale. De curând, micuța Natalie a învățat să schieze la munte sub atenta supraveghere a tatălui ei, iar acum Răzvan Marin este pregătit să o ajute pe Crina și în creșterea noului lor bebeluș.

”Cu siguranță au fost multe momente în care mi-aș fi dorit să fie acasă, mai ales de când o avem pe cea mică. Noi am fost mereu singuri cu ea. Răzvan este destul de prezent când este acasă, mai grele sunt cantonamentele. E greu să te muți mereu, dar nu vreau să mă plâng. Îmi place viața mea, îmi place viața noastră, însă nu este deloc ceea ce pare”, a declarat Crina Marin în trecut pentru Spynews.

