Imaginile momentului cu Cristi Chivu după ce a câștigat Cupa Italiei. Cum a apărut alături de familie pe teren

Cristian Chivu a făcut istorie în Italia. Inter Milano, echipa antrenată de român, a câștigat, miercuri seară, Cupa Italiei, învingând-o pe Lazio, cu scorul de 2-0. După victorie, tehnicianul și-a îmbrățișat fiicele și soția, chiar pe gazonul de pe Stadio Olimpico.

Bucuria a fost imensă pe teren, iar Cristi Chivu a gustat victoria alături de soția și fiicele sale. S-au îmbrățișat și au atins cupa împreună. Natalia și Anastasia Chivu s-au bucurat enorm pentru performanța tatălui lor.

Adelina Chivu a publicat pe contul ei de Instagram o înregistrare cu focul de artificii de pe arena unde s-a disputat Finala Cupei Italiei.

Mărturisirea lui Cristi Chivu după ce a câștigat Cupa Italiei: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”

După ce a luat titlul și cupa Italiei, Cristi Chivu a vorbit despre momentele de la începutul sezonului, când Inter a pierdut două din primele trei etape din Serie A. Cristi Chivu a recunoscut acum că l-a durut faptul că fiicele lui citeau critici despre el:

„Satisfacția e facilă. M-a durut că au văzut fiicele mele ce se scrie despre mine la începutul sezonului. Le-am prezentat scuzele”, a spus Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.

Cristian Chivu a simțit să amintească de primul 10 la gimnastică din istorie, în contextul în care a dorit să ofere echipei sale nota 10 cu felicitări

“Primul 10 din istorie l-a luat gimnasta Comăneci şi era româncă. Şi eu dau nota 10 echipei mele. Anul viitor ambiţiile vor fi şi mai mari. Zece cu felicitări, pentru toţi. [...] Era visul meu, al clubului, al suporterilor şi al echipei: ambiţiile Interului, istoria sa din ultimii ani ne spun să menţinem ştacheta sus şi să fim competitivi pe toate fronturile. Uneori reuşim, alteori nu, dar contează ambiţia, munca şi motivaţiile potrivite pentru a atinge obiectivele şi visurile. Acest grup a făcut asta încă de la început, de când au acceptat că reprezentăm ceva mai important decât noi înşine. Câştigarea a două trofee nu este niciodată ceva de la sine înţeles şi este meritul unui grup de băieţi minunaţi. Într-un vestiar, zilnic sunt de gestionat suişuri şi coborâşuri, iar când câştigi, la final trebuie să fii fericit. Merităm asta”, a spus Cristi Chivu în presa italiană.

Cristi Chivu a preluat echipa milaneză în vara anului 2025, după un sezon dificil al echipei și în câteva luni a reușit să câștige titlul și Cupa Italiei cu Inter Milano. Românul este primul antrenor din istoria clubului care câștigă Serie A și Cupa Italiei în primul său sezon pe banca tehnică.

