Cristian Chivu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Momentul în care cei doi au dat mâna

Cristian Chivu și jucătorii de la FC Inter Milano s-au întâlnit cu Papa leon al XIV-lea. Fotografiile nu mai lasă loc de interpretări.

Întâlnirea dintre Cristian Chivu și Papa Leon al XIV-ea a avut loc, iar momentul a fost unul cu adevărat emoționant. Atât antrenorul, cât și jucătorii FC Inter Milano au fost binecuvântați de către Suveranul Pontif.

Cristian Chivu, dar și jucătorii de la Inter Milano, s-au întâlnit sâmbătă, 9 mai 2026, cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

Suveranul Pontif le-a adresat un salut semnificativ și a continuat prin a le reaminti că nu trebuie să se oprească aici, după ce au demonstrat că valoarea lor este una neprețuită. Papa Leon al XIV-ea le-a spus că este important să reflecteze „asupra experienței trăite”.

De asemenea, a punctat că e important să le ofere tinerilor din ziua de azi „un mesaj util.”

”Bun venit și felicitări întregii echipe, conducerii, tehnicienilor și numeroșilor suporteri și susținători pentru obiectivul pe care l-ați atins”, a fost mesajul de întâmpinare al Papei.

”Cu siguranță, acesta este pentru voi un moment de mare bucurie și sunt fericit că m-ați făcut părtaș. Este un obiectiv care a fost atins datorită unui mare efort, jocului de echipă, disciplinei și perseverenței pe care ați știut să le păstrați atât în momentele înălțătoare – ca la ultimul meci, când ați sărbătorit deja - cât și în cele grele, fără a vă descuraja și a vă resemna. De aceea, în timp ce vă felicit, vă îndemn să reflectați asupra experienței trăite pentru a deveni, în acest moment de succes, purtătorii unui mesaj util în mod deosebit pentru creșterea celor tineri.

Mulți dintre ei se uită la voi în aceste zile ca la «eroii» lor și modele de imitat, iar acest fapt vă învestește cu o responsabilitate care merge dincolo de prestație și care vă vrea, ca sportivi, mărturisitori de valori. Aș vrea să subliniez acest lucru”, a adăugat spontan pontiful, ”pentru că tinerii de astăzi au cu adevărat nevoie de modele și ceea ce faceți voi are un impact care poate fi pozitiv ori negativ pentru viața tinerilor. Să vă gândiți la această mare responsabilitate pe care o aveți, iată ceea ce aș vrea cu adevărat să vă spun”., a spus Papa Leon.

Ce sfat a primit Cristian Chivu pentru viitorul său profesional

După ce a câștigat cu Inter Milano, antrenorul român a fost sfătuit să-și găsească o altă echipă pe care să o coordoneze.

”Sfântul Ioan Paul al II-lea, în urmă cu aproximativ 35 de ani, vorbea de aceste lucruri la întâlnirea pe care a avut-o chiar cu reprezentanții societății voastre. După ce a amintit rolul ei semnificativ în istoria fotbalului italian, el se adresa jucătorilor și conducerii adăugând: «Faceți în așa fel încât mulți să poată recunoaște în voi și în comportamentul vostru autenticitate și rectitudine în orice domeniu» (Discurs adresat conducerii și jucătorilor ”Inter Calcio”, 16 februarie 1991). Sunt cuvine pe care simt că trebuie să vi le repet și eu”, a fost mesajul de încheiere transmis de Papa Leon, arată Vaticannews.va.