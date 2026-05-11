Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cristian Chivu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Momentul în care cei doi au dat mâna

Cristian Chivu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Momentul în care cei doi au dat mâna

Cristian Chivu și jucătorii de la FC Inter Milano s-au întâlnit cu Papa leon al XIV-lea. Fotografiile nu mai lasă loc de interpretări.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 12:55 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 12:57
Galerie
Cristian Chivu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Momentul în care cei doi au dat mâna | Profimedia Images
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Întâlnirea dintre Cristian Chivu și Papa Leon al XIV-ea a avut loc, iar momentul a fost unul cu adevărat emoționant. Atât antrenorul, cât și jucătorii FC Inter Milano au fost binecuvântați de către Suveranul Pontif.

Cristian Chivu, dar și jucătorii de la Inter Milano, s-au întâlnit sâmbătă, 9 mai 2026, cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

Cristian Chivu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea

Suveranul Pontif le-a adresat un salut semnificativ și a continuat prin a le reaminti că nu trebuie să se oprească aici, după ce au demonstrat că valoarea lor este una neprețuită. Papa Leon al XIV-ea le-a spus că este important să reflecteze „asupra experienței trăite”.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, a punctat că e important să le ofere tinerilor din ziua de azi „un mesaj util.”

”Bun venit și felicitări întregii echipe, conducerii, tehnicienilor și numeroșilor suporteri și susținători pentru obiectivul pe care l-ați atins”, a fost mesajul de întâmpinare al Papei.

Citește și: Cristi Chivu, campion în Italia. Ce mesaj a avut după ce a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano

”Cu siguranță, acesta este pentru voi un moment de mare bucurie și sunt fericit că m-ați făcut părtaș. Este un obiectiv care a fost atins datorită unui mare efort, jocului de echipă, disciplinei și perseverenței pe care ați știut să le păstrați atât în momentele înălțătoare – ca la ultimul meci, când ați sărbătorit deja - cât și în cele grele, fără a vă descuraja și a vă resemna. De aceea, în timp ce vă felicit, vă îndemn să reflectați asupra experienței trăite pentru a deveni, în acest moment de succes, purtătorii unui mesaj util în mod deosebit pentru creșterea celor tineri.

Mulți dintre ei se uită la voi în aceste zile ca la «eroii» lor și modele de imitat, iar acest fapt vă învestește cu o responsabilitate care merge dincolo de prestație și care vă vrea, ca sportivi, mărturisitori de valori. Aș vrea să subliniez acest lucru”, a adăugat spontan pontiful, ”pentru că tinerii de astăzi au cu adevărat nevoie de modele și ceea ce faceți voi are un impact care poate fi pozitiv ori negativ pentru viața tinerilor. Să vă gândiți la această mare responsabilitate pe care o aveți, iată ceea ce aș vrea cu adevărat să vă spun”., a spus Papa Leon.

Ce sfat a primit Cristian Chivu pentru viitorul său profesional

După ce a câștigat cu Inter Milano, antrenorul român a fost sfătuit să-și găsească o altă echipă pe care să o coordoneze.

Citește și: Cristi Chivu urmează să aibă o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea. Cu ce ocazie merge la Vatican

antrenor pe terenul de fotbal pe un fundal deschis la culoare
+2
Mai multe fotografii

”Sfântul Ioan Paul al II-lea, în urmă cu aproximativ 35 de ani, vorbea de aceste lucruri la întâlnirea pe care a avut-o chiar cu reprezentanții societății voastre. După ce a amintit rolul ei semnificativ în istoria fotbalului italian, el se adresa jucătorilor și conducerii adăugând: «Faceți în așa fel încât mulți să poată recunoaște în voi și în comportamentul vostru autenticitate și rectitudine în orice domeniu» (Discurs adresat conducerii și jucătorilor ”Inter Calcio”, 16 februarie 1991). Sunt cuvine pe care simt că trebuie să vi le repet și eu”, a fost mesajul de încheiere transmis de Papa Leon, arată Vaticannews.va.

De ce a lipsit Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, de la nunta artistei cu Victor Cornea. Ce mesaj a avut pentru fiica sa...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau” Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Observatornews.ro Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună
Antena 3 De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cine este Adrian, fiul lui Tudor Gheorghe. Artistul este topit după nepotul său: „E un copil periculos, inteligent și frumos”
Cine este Adrian, fiul lui Tudor Gheorghe. Artistul este topit după nepotul său: „E un copil periculos,...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Andreea Bălan a publicat primele imagini în rochie de mireasă. Cum arată ținuta pe care artista a ales-o pentru ziua cea mare
Andreea Bălan a publicat primele imagini în rochie de mireasă. Cum arată ținuta pe care artista a ales-o pentru...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți!
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți! BZI
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an Jurnalul
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând!
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând! Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x