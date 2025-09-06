Antena Căutare
Meciul România - Canada, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă. Continuă drumul spre World Cup

România nu a reușit să ȋnvingă Canada, dar ȋși continuă drumul spre World Cup ȋn Cipru.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 09:33 | Actualizat Sambata, 06 Septembrie 2025, 10:53
Meciul România - Canada, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă.

Aseară, naţionala de fotbal a României nu a reușit să obţină un rezultat favorabil ȋn faţa a 30.000 de oameni ȋn tribună și a milioane de fani ai fotbalului din faţa micilor ecrane. Românii au fost alături de tricolori pe tot parcursul meciului, partida România – Canada, rezultat 0-3, impunându-se ca lider detașat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public. Tricolorii ȋși continuă drumul spre World Cup ȋn Cipru, unde trebuie să obţină cele 3 puncte.

Meciul România - Canada, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă. România nu a reușit să ȋnvingă Canada, dar ȋși continuă drumul spre World Cup ȋn Cipru

Difuzat aseară în intervalul 21:02 – 22:58, meciul România - Canada a condus detașat clasamentul audiențelor, pe toate targeturile. Pe segmentul de public comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, meciul a înregistrat 6.3 puncte de rating și 27.2% cotă de piață. Și pe segmentul urban, meciul s-a situat pe primul loc, înregistrând 6.7 puncte de rating și 21.6% cotă de piață. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului naţional, unde Antena 1 a ȋnregistrat 7.3 rating și 22.3% cotă de piaţă, public pe care, ȋn minutul de aur, 21:49, confruntarea România - Canada a fost urmărită de peste 1.5 milioane de telespectatori.

România nu a reușit să obțină un rezultat favorabil în fața fanilor, iar căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu, și-a cerut scuze și a dat asigurări că echipa națională va lupta, în Cipru, pentru a obține cele 3 puncte în preliminariile pentru World Cup 2026. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

Tricolorii lui Mircea Lucescu au suferit o înfrângere dură aseară pe Arena Naţională. Jonathan Davis, Ahmed şi Sigur au marcat golurile canadienilor. Apărarea naţionalei pregătite de Mircea Lucescu a rezistat doar 11 minute. Horațiu Moldovan a fost învins de Jonathan David, care a reluat imparabil cu o lovitură de cap. Tricolorii au ȋncasat primele două goluri ȋn primele 22 de minute, ȋn vreme ce Nicolae Stanciu a lovit bara, iar Denis Drăguș a avut două șanse uluitoare de a reduce din diferență. Din păcate, tot Canada a fost cea care a punctat pentru a treia oară.

Citește și: România - Canada 0-3. Înfrângere usturătoare pentru tricolori! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

După această partidă, România își continuă drumul spre World Cup 2026 în Cipru. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

În 2026, Antena va acoperi primul FIFA World Cup™ cu 48 de echipe și 104 meciuri, mo-mentul când fotbalul traversează un continent - meciuri în SUA, Canada și Mexic.

În 2030, Antena va difuza în Romania Centenarul Mondial - 100 ani de FIFA World Cup™ - turneu care începe în Uruguay, Argentina, Paraguay și traversează oceanul pentru a emoționa din Spania, Portugalia și Maroc o lume întreagă!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban all si National

colaj foto mircea lucescu si echipa nationala

Perioada 5 septembrie 2025

România - Canada 0-3. Înfrângere usturătoare pentru tricolori! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
