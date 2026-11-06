Ei sunt GENERAȚIA MONDIALĂ! În vara lui 2026, România a trăit Mondialul la Antena. Acum, România are propria poveste de spus.

Naționala de fotbal a României joacă la Campionatul Mondial live în AntenaPLAY între 19 noiembrie şi 13 decembrie

Naționala U17 va participa în premieră la un Campionat Mondial, iar meciuri ale competiției din Qatar sunt transmise live, exclusiv în România, în AntenaPLAY, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie.

Naționala de fotbal a României joacă la Campionatul Mondial live în AntenaPLAY între 19 noiembrie şi 13 decembrie

Este o premieră pentru fotbalul românesc și o generație pe care merită să o cunoaștem. 48 de echipe, 12 grupe și 104 meciuri. Iar printre ele, pentru prima dată, România!

Tricolorii pregătiți de Mircea Diaconescu au obținut calificarea la turneul final după ce au încheiat pe locul al doilea în grupa preliminariilor pentru Campionatul European U17. Chiar dacă nu au prins calificarea la EURO, rezultatele obținute le-au oferit tinerilor fotbaliști șansa de a ajunge la cea mai importantă competiție mondială a categoriei lor de vârstă.

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În Qatar, acolo unde se va disputa turneul final, România va face parte din Grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. O provocare uriașă pentru o generație care va avea ocazia să își măsoare forțele cu unele dintre cele mai importante reprezentative ale lumii.

Pentru tinerii tricolori, prezența la turneul final înseamnă mai mult decât o simplă participare: este șansa de a demonstra că România poate construi o generație capabilă să se afirme la nivel internațional. Prima prezență a României la un Campionat Mondial U17 vine într-un moment în care fotbalul românesc are nevoie de povești noi, de tineri în care să creadă și de generații care să inspire.

O generație crescută în România și în marile academii ale Europei

Jucătorii naționalei U17 sunt jucători născuți în 2009. Puști care au crescut în București, Constanța sau Cluj, dar și copii ai românilor plecați în Italia, Spania, Germania, Belgia și în alte colțuri ale Europei. În lot se regăsesc fotbaliști formați sau crescuți în academii și cluburi de renume precum Real Madrid, Real Betis, Standard Liege, Lazio, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Villarreal și Fiorentina, alături de tineri șlefuiți de academiile din România.

Povestea lor trece dincolo de granițele țării. Sunt copii care au crescut departe de România, dar care au ales să poarte tricoul naționalei. Sunt familii în care bunicii sunt acasă, părinții muncesc în Italia sau Spania, iar copiii s-au născut și au crescut în afara țării. Acum, toți vor avea același motiv de bucurie: România joacă la Mondial!

Pentru milioanele de români din diaspora, această generație poate deveni un simbol al unei Românii care nu se oprește la granițe. Un Mondial care aduce împreună familii, comunități și suporteri aflați la mii de kilometri distanță.

Programul României la Campionatul Mondial U17. Toate meciurile, live în AntenaPLAY

Competiția se desfășoară în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie, în Qatar, iar o selecție a celor mai importante partide, precum şi toate meciurile naționalei noastre vor putea fi urmărite live, exclusiv în România, în AntenaPLAY.

România va evolua în Grupa K, iar programul tricolorilor este următorul:

21 noiembrie, ora 17:30: România – Mexic

România – Mexic 24 noiembrie, ora 14:30: România – Venezuela

România – Venezuela 27 noiembrie, ora 18:00: România – Camerun

Toate partidele din grupă se vor disputa la Aspire Zone, în Doha, complexul sportiv din capitala Qatarului.

Iata lotul complet al ROMÂNIEI, ei sunt GENERAŢIA MONDIALĂ:

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), Alexandru MILOIU (SS Lazio | Italia), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria)

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Campionatul Mondial U17, 19 noiembrie – 13 decembrie, live exclusiv în România, în AntenaPLAY. În sfârșit, România la Mondial!