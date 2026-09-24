Covorul de frunze arată frumos toamna, dar nu este bine să rămână în strat gros pe gazon până la iarnă. Iată de ce!

Ce se întâmplă dacă lași frunzele căzute pe gazon toată toamna. De ce grădinarii recomandă să nu faci asta | Shutterstok

Frunzele căzute nu trebuie neapărat eliminate complet din grădină, însă acumularea lor peste iarbă poate afecta gazonul. Un strat prea gros de frunze poate deteriora și chiar distruge plantele de gazon, lăsând în urmă, porțiuni cu iarbă moartă, potrivit yardandgarden.extension.iastate.edu.

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De ce grădinarii recomandă să nu lași frunzele căzute pe gazon toată toamna

Primul motiv este acela că frunzele pot bloca lumina de care iarba încă are nevoie toamna. Chiar dacă temperaturile scad, gazonul nu devine automat inactiv odată cu venirea toamnei. Firele de iarbă folosesc lumina, apa și nutrienții pentru a produce și depozita resurse înainte de iarnă.

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Stratul de frunze poate împiedica iarba să producă și să stocheze suficientă hrană înaintea sezonului rece, potrivit sursei citate mai sus.

Dacă iarba rămâne luni întregi sub un strat compact de frunze, anumite porțiuni ale gazonului pot muri sau se pot rări. Rezultatul poate fi apariția unor zone inestetice cu iarbă moartă, iar aceste porțiuni devin, ulterior, mai vulnerabile la apariția buruienilor, notează yardandgarden.extension.iastate.edu.

A doua problemă este umezeala care se acumulează sub stratul de frunze. Frunzele întregi se pot uda, lipi unele de altele și forma o pătură compactă peste gazon. Aceasta reduce lumina și circulația aerului și menține umezeala la nivelul ierbii. Îndepărtarea excesului de frunze și resturi vegetale împiedică blocarea luminii și acumularea umezelii care poate sufoca iarba, relatează extension.umn.edu.

Un strat excesiv rămas peste iarnă poate favoriza și anumite boli ale gazonului. University of Minnesota atrage atenția, în special, asupra riscului de „mucegai de zăpadă” atunci când prea multe resturi de frunze rămân la suprafața gazonului. O cantitate excesivă de resturi de frunze poate favoriza deteriorarea gazonului provocată de acest tip de mucegai, conform sursei citate mai sus.

Sfatul grădinarilor nu este să aduni fiecare frunză rămasă pe gazon, deoarece o cantitate mică de frunze nu reprezintă automat o problemă. Dacă numai aproximativ 10-20% din suprafața gazonului este acoperită de frunze, acestea pot fi lăsate pe loc, pentru că este puțin probabil să sufoce iarba. În schimb, dacă se acumulează mai multe, ele pot fi mutate în straturile cu plante sau mărunțite, potrivit extension.illinois.edu.

Cum îndepărtezi frunzele de pe gazon

University of Minnesota recomandă mărunțirea frunzelor direct pe gazon atât timp cât aproximativ jumătate din suprafața acestuia mai este vizibilă. Atunci când frunzele sunt atât de multe încât se vede mai puțin de aproximativ 50% din gazon, surplusul ar trebui strâns și, de exemplu, compostat, potrivit extension.umn.edu.

Soluția nu este neapărat grebla. Frunzele pot fi mărunțite cu mașina de tuns iarba. Frunzele mărunțite suficient de fin vor cădea printre firele de iarbă și se vor descompune mult mai ușor decât cele lăsate întregi. Frunzele pot fi tocate cu o mașină de tuns cu funcție de mulcire, iar bucățile trebuie să fie suficient de mici încât să pătrundă printre firele de iarbă. La final, ar trebui să mai fie vizibile foarte puține resturi de frunze la suprafață, notează yardandgarden.extension.iastate.edu.

Cel mai bine este să faci asta când frunzele sunt uscate și stratul încă este subțire. Nu este ideal să aștepți până când toate frunzele copacului au căzut și s-au format grămezi groase și ude.

Mărunțirea este mai eficientă atunci când frunzele sunt uscate și stratul este subțire, motiv pentru care gazonul poate fi tuns periodic pe parcursul toamnei. Dacă stratul este mai gros, poate fi nevoie de mai multe treceri cu mașina, potrivit sursei citate mai sus.

Cum ajută frunzele mărunțite gazonul

Frunzele mărunțite pot fi benefice pentru gazon. Pe măsură ce se descompun, ele introduc materie organică în sol. Descompunerea frunzelor mărunțite poate îmbunătăți structura solului, infiltrarea și reținerea apei și dezvoltarea rădăcinilor și contribuie cu nutrienți precum azot, fosfor și potasiu, potrivit extension.umn.edu.

Frunzele mărunțite pot avea inclusiv un efect benefic asupra buruienilor. Mulcirea frunzelor poate contribui la împiedicarea germinării semințelor de buruieni prin acoperirea zonelor goale ale gazonului.

Ce poți face cu frunzele de pe gazon

Frunzele nu trebuie neapărat aruncate. Pot fi strânse și introduse în compost sau mutate în alte zone ale grădinii. Frunzele pot fi mutate în straturile cu plante și folosite ca mulci pe timpul iernii sau pot fi adăugate într-o grămadă de compost, potrivit yardandgarden.extension.iastate.edu.

În straturile de flori, situația este diferită față de gazon. Acolo, frunzele pot oferi protecție pe timpul iernii și pot crea habitat pentru insecte și alte viețuitoare. Prin descompunere, contribuie și la materia organică din sol. Păstrarea frunzelor în anumite zone ale grădinii poate ajuta polenizatorii și alte insecte care folosesc acest habitat pentru iernare. Frunzele pot proteja și plantele perene, potrivit sursei citate mai sus.

Însă, nici în straturile de flori nu trebuie format un strat exagerat. Dacă frunzele se acumulează în cantități foarte mari, pot sufoca plantele pe care încercăm să le protejăm. Straturile excesiv de groase, de peste aproximativ 15-20 de centimetri, pot necesita reducerea sau redistribuirea frunzelor.

Cum procedezi cu frunzele provenite de la plante bolnave

Frunzele provenite de la plante bolnave nu trebuie tratate la fel ca frunzele sănătoase. Dacă un arbore sau arbust a avut probleme fitosanitare, materialul vegetal bolnav poate necesita îndepărtare, în funcție de boală. Frunzele provenite de la anumite plante bolnave, precum arbuști afectați de pătarea frunzelor, trebuie curățate în loc să fie lăsate în stratul vegetal, potrivit sursei citate mai sus.

Așadar, greșeala nu este să lași orice frunză pe gazon, ci să lași un strat gros de frunze întregi și ude să acopere iarba săptămâni sau luni întregi. O cantitate moderată, mărunțită fin cu mașina de tuns, poate avea efectul opus: se descompune și aduce materie organică și nutrienți în sol.

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