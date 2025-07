Ce se întâmplă cu terasa lui Rică Răducanu de la malul mării. Cu ce situație se confruntă: „Chiar așa rău e”

Rică Răducanu are probleme cu terasa pe care o deține la malul mării. Se pare că fostul mare portar a ajuns să își închidă de trei ori locație din stațiunea Neptun dintr-un motiv neașteptat.

Rică Răducanu trece prin momente dificile cu terasa pe care o deține pe litoralul românesc. Deși ne aflăm în luna iulie, fostul mare portar a fost nevoit să pună lacătele pe locația din Neptun de trei ori.

Ce se întâmplă cu terasa lui Rică Răducanu de la malul mării

Se pare că acest an a venit cu o surpriză neplăcută pentru Rică Răducanu. Acesta spera să facă bani din afacerea pe care o deține la malul mării, însă planurile sale au fost date peste cap de lipsa clienților.

„Nu e lume, nu vine nimeni să ceară nimic. E gol. Când am venit de la Băile Felix, terasa era închisă. N-a fost nimeni, chiar așa rău e...”, a dezvăluit fostul fotbalist, vizibil dezamăgit, potrivit replicaonline.ro.

Chiar dacă prețurile din locația lui Rică Răducanu sunt avantajoase, acesta nu are parte de clienți. Mai mult, fostul sportiv susține că pe întregul litoral românesc există această problemă.

„Terasa nu merge deloc. Dar nu doar aici, peste tot e la fel. M-am plimbat prin oraș – e pustiu, parcă e abandonat. Cine știe de noi, vine și mănâncă bine, că noi suntem și producători, avem acte. Tocmai de-asta am lăsat prețurile jos, să vină lumea. La prânz vine câte cineva, acum s-a mai strâns puțin, dar nu e ca înainte. Nu știu ce să mai zic... Lumea nu mai are bani, nu mai lucrează, s-a terminat.

Cu toate scumpirile, noi n-am mărit prețurile, dimpotrivă, sunt sub nivelul pieței. Dar tot nu e lume. Azi, nimic. Am închis terasa de trei ori până acum. Ce să mai închid? Mergem până la sfârșit. Mai vine lumea, mai vorbim, mai ne uităm...”, a mai adăugat Rică Răducanu.

Cât costă o ciorbă sau un mic la terasa lui Rică Răducanu din Neptun

Cei care trec pragul terasei lui Rică Răducanu de la malul mării se pot bucura de o mulțime de preparate la prețuri pentru toate buzunarele. Așadar, un mic costă 5 lei, în timp ce o ciorbă de pește ajunge la 24 de lei, iar o ciorbă de burtă la 25 de lei.

De asemenea, prețurile nu au crescut prea mult față de anul trecut. În ciuda acestor eforturi depuse de fostul portar și de către echipa sa, clienții îi ocolesc locația.

Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate

Pe lângă supărările pe care le are cu terasa din Neptun, Rică Răducanu nu scapă nici de problemele de sănătate. Se pare că acesta se confruntă cu dureri la nivelul picioarelor.

„Cu sănătatea... știi cum e. Am făcut toate cele trei tratamente la picioare, dar n-au avut niciun efect. Mă dor rău. Acum parcă m-a lăsat puțin durerea, dar am făcut injecții, și bani dăm, măcar dacă ar merge și cu terasa. Am stat aici mai mult, poate mai vin băieți. Aștept să vină doctorul, să-mi scrie tratamentul. Că n-am ce să fac aici, la tratamente nu prea e nimic.”, a mai adăugat fostul portar, conform sursei citate mai sus.