Antena Căutare
Home News Sport România va întâlni Turcia, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Tragerea la sorți a fost liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

România va întâlni Turcia, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Tragerea la sorți a fost liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

România și-a aflat astăzi adversara de la barajul pentru Cupa Mondială 2026. În urma tragerii la sorți de la Zurich, transmisă liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, tricolorii vor da piept cu Turcia, în deplasare. În caz că vor trece de naționala semilunei, oponentul următor va fi învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 11:43 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 15:06
Nationala României, în fața unui nou baraj pentru un Campionat Mondial | hepta.ro

Meciul Turcia - România se joacă pe 26 martie 2026, pe terenul adversarilor noştri, iar învingătoarea va da piept cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în marea finală de pe 31 martie.

România şi Turcia s-au întâlnit ultima dată în noiembrie 2017, într-un meci amical, iar atunci "tricolorii" s-au au învins cu scorul 2-0, după o ”dublă” a lui Gicu Grozav.

Programul tuturor meciurilor

Italia - Irlanda de Nord vs. Țara Galilor - Bosnia Herțegovina

Articolul continuă după reclamă

Ucraina - Suedia vs. Polonia - Albania

Turcia - România vs. Slovacia - Kosovo

Danemarca - Macedonia de Nord vs. Cehia - Irlanda

Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, "tricolorii" trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă.

România se va afla în urna a 4-a și a obținut locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/2025.

Barajul CM 2026 pentru Europa înseamnă 16 echipe naționale. Vor participa ocupantele celor 12 locuri secunde din grupele preliminare plus cele 4 câștigătoare de grupă Nations League care n-au prins locurile 1-2 în grupele preliminare. Între care și România.

Barajul se joacă în format de semifinală într-o singură manșă, urmată de finală, tot într-o singură manșă. Pentru finale, se trage la sorți locul de disputare.

Cele 16 echipe vor fi organizate în 4 urne valorice. Cele 12 venite drept locuri secunde în preliminarii vor compune urnele 1-3, pe baza clasamentului FIFA publicat la finalul preliminariilor, în vreme ce urna 4 va fi automat completată de echipele venite din Nations League. Aici se va afla și România.

Pentru România și celelalte echipe din urna 4, situația sa va prezenta astfel: joci semifinala barajului într-o singură manșă, în deplasare, împotriva unei echipe din urna 1. Semifinalele barajului se joacă pe 26 martie 2026, iar finalele, pe 31 martie 2026.

Iată componența urnelor:

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo

Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Se cunosc deja 42 dintre cele 48 de participante la turneul final

Cupa Mondială 2026 va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe): SUA, Canada, Mexic, calificate din oficiu, ca echipe gazdă, Panama, Curacao şi Haiti (6)

AFC (Asia): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită (8)

OFC (Oceania): Noua Zeelandă (1)

CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6)

CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d'Ivoire (9)

UEFA (Europa): Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoţia, Austria, Elveţia (12)

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

Antena 1 este televiziunea oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026 și 2030 – prima televiziune comercială din România care va transmite competiția supremă a fotbalului mondial.

Sabrina Voinea, mesaj după videourile în care apare la antrenamente alături de mama sa.Ce a spus despre Camelia Voinea:„... România e în cursa pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025! Urmărește LIVE pe AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 dec...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Observatornews.ro De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
România e în cursa pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025! Urmărește LIVE pe AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 decembrie)
România e în cursa pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025! Urmărește LIVE pe AntenaPLAY (30 noiembrie...
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii Catine.ro
Sabrina Voinea, mesaj după videourile în care apare la antrenamente alături de mama sa.Ce a spus despre Camelia Voinea:„E singura”
Sabrina Voinea, mesaj după videourile în care apare la antrenamente alături de mama sa.Ce a spus despre Camelia...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist:... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai are trei copii
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză HelloTaste.ro
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis să moară „în propriile condiții”
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x