România va întâlni Turcia, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Tragerea la sorți a fost liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

România și-a aflat astăzi adversara de la barajul pentru Cupa Mondială 2026. În urma tragerii la sorți de la Zurich, transmisă liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, tricolorii vor da piept cu Turcia, în deplasare. În caz că vor trece de naționala semilunei, oponentul următor va fi învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 11:43 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 15:06

Nationala României, în fața unui nou baraj pentru un Campionat Mondial | hepta.ro

Meciul Turcia - România se joacă pe 26 martie 2026, pe terenul adversarilor noştri, iar învingătoarea va da piept cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în marea finală de pe 31 martie.

România şi Turcia s-au întâlnit ultima dată în noiembrie 2017, într-un meci amical, iar atunci "tricolorii" s-au au învins cu scorul 2-0, după o ”dublă” a lui Gicu Grozav.

Programul tuturor meciurilor

Italia - Irlanda de Nord vs. Țara Galilor - Bosnia Herțegovina

Articolul continuă după reclamă

Ucraina - Suedia vs. Polonia - Albania

Turcia - România vs. Slovacia - Kosovo

Danemarca - Macedonia de Nord vs. Cehia - Irlanda

Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, "tricolorii" trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă.

România se va afla în urna a 4-a și a obținut locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/2025.

Barajul CM 2026 pentru Europa înseamnă 16 echipe naționale. Vor participa ocupantele celor 12 locuri secunde din grupele preliminare plus cele 4 câștigătoare de grupă Nations League care n-au prins locurile 1-2 în grupele preliminare. Între care și România.

Barajul se joacă în format de semifinală într-o singură manșă, urmată de finală, tot într-o singură manșă. Pentru finale, se trage la sorți locul de disputare.

Cele 16 echipe vor fi organizate în 4 urne valorice. Cele 12 venite drept locuri secunde în preliminarii vor compune urnele 1-3, pe baza clasamentului FIFA publicat la finalul preliminariilor, în vreme ce urna 4 va fi automat completată de echipele venite din Nations League. Aici se va afla și România.

Pentru România și celelalte echipe din urna 4, situația sa va prezenta astfel: joci semifinala barajului într-o singură manșă, în deplasare, împotriva unei echipe din urna 1. Semifinalele barajului se joacă pe 26 martie 2026, iar finalele, pe 31 martie 2026.

Iată componența urnelor:

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo

Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Se cunosc deja 42 dintre cele 48 de participante la turneul final

Cupa Mondială 2026 va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe): SUA, Canada, Mexic, calificate din oficiu, ca echipe gazdă, Panama, Curacao şi Haiti (6)

AFC (Asia): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită (8)

OFC (Oceania): Noua Zeelandă (1)

CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6)

CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d'Ivoire (9)

UEFA (Europa): Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoţia, Austria, Elveţia (12)

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

Antena 1 este televiziunea oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026 și 2030 – prima televiziune comercială din România care va transmite competiția supremă a fotbalului mondial.