S-a aflat adevărul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce informații au ieșit la iveală și ce a declarat selecționerul

În cursul zilei de marți, 3 februarie 2026, Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București și în presă au apărut diferite informații potrivit cărora starea acestuia este gravă. Revenirea la spital s-a întâmplat la doar o săptămână după ce fusese externat pentru o altă problemă medicală.

Miercuri, 4 februarie 2026, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a transmis un mesaj prin intermediul FRF, ca să lămurească diferitele informații apărute. Descoperă în rândurile de mai jos ce a declarat selecționerul echipei naționale a României.

Mircea Lucescu a fost marți internat la Spitalul Universitar din Capitală. Se pare că ar fi vorba despre necesitatea unui tratament antibiotic, ca urmare a existenței unei infecții subcutanate. Vă reamintim faptul că în a doua jumătate a lunii ianuarie, Mircea Lucescu a fost internat în spital ca urmare a faptului că s-a confruntat cu probleme de sănătate după Crăciun. Selecționerul ar fi suferit o răceală puternică, afecțiunea s-a complicat și astfel pacientului i-a fost afectată inima și starea generală.

Iată mai jos ce mesaj a transmis Mircea Lucescu și ce detalii s-au aflat despre starea de sănătate a acestuia, după cea mai recentă internare în spital, potrivit antena3.ro:

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări.

Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.

În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație. Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată”, a fost mesajul transmis de Mircea Lucescu prin intermediul Federației Române de Fotbal (FRF).

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB), prin intermediul biroului de presă, au transmis faptul că toate informațiile privind starea pacientului, diagnosticul și tratamentul pacientului sunt confidențiale, semn că nu se vor oferi informații decât cu acordul și la cererea pacientului sau a familiei acestuia.