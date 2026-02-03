Mircea Lucescu, internat din nou la spital. Medicii descriu starea selecționerului ca fiind „gravă” și „îngrijorătoare”

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din București. Selecționerul a a ajuns din nou pe mâna medicilor, la o săptămână după ce fusese externat.

Lucescu a fost internat la spital la începutul acestui an, din cauza unei gripe puternice, pentru care a primit un tratament cu antibiotice. La o săptămână de la externare, selecționerul a ajuns din nou pe mâna medicilor. Potrivit fanatik.ro, Mircea Lucescu a fost internat la spital luni după-amiază. Selecționerul Nașionalei a mers la un control cardiologic, iar medicii au descoperit că organismul său nu răspunde la tratamentul cu antibiotice care i-a fost prescris pentru gripă, sistemul lui imunitar fiind scăzut în această perioadă.

Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar

Surse medicale au declarat pentru Galazo că situația în care se regăsește Mircea Lucescu este „foarte complexă”, starea lui fiind „gravă” și „îngrijorătoare”. Publicația Galazo a precizat că nu dezvăluie diagnosticul primit de Mircea Lucescu, fiind o chestiune intimă, dar au menționat că selceționerul în vârstă de 80 de ani se află într-un program național de tratament cronic și că are nevoie de atenție și de îngrijire medicală.

Potrivit aceleiași surse, Federața Română de Fotbal este îngrijorată în ce măsură starea precară de sănătate a selecționerului poate afecta, pe termen mediu, echipa națională, mai ales că mai e puțin până când România va înfrunta Turcia, pe 26 martie, la Istanbul, în semifinala barajului pentru CM 2026.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste

Prin ce intervenții chirurgicale a trecut Mircea Lucescu de-a lungul anilor

În anul 2009, selecționerul României a trecut prin momente cumplite. Acesta a fost operat de urgență pe cord din cauza problemelor cu inima. Pe atunci, Mircea Lucescu era la conducerea echipei ucrainene Șahtior Donețk.

Mai mult, antrenorul a fost supus unei intervenții chirurgicale și la începutul anului trecut. Puțini sunt cei care știu că Mircea Lucescu avea și o problemă mai veche la șold pe care a rezolvat-o abia în ianuarie 2025. Deși trebuie să apeleze la operație mult mai devreme, acesta a amânat-o pentru a nu perturba pregătirea meciurilor României din Liga Națiunilor.

De asemenea, selecționerul României a mai ajuns în sala de operații și în 2012 după un accident de mașină.

Citește și: Cine ar putea să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională. Pe cine ia în calcul Mihai Stoichiță