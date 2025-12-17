Mircea și Neli Lucescu au atras toate privirile la un eveniment la care au participat recent. Selecționerul României a vorbit deschis despre începutul poveștii lor de iubire.

Pe Mircea Lucescu îl cunoaște o țară întreagă, însă puțini sunt cei care știu cine este marea lui iubire, care îi este alături încă de la vârsta de 22 de ani ai săi.

Actualul selecționer al României este un familist convins și are toată motivele din lume să fie fericit, mai ales că alături de soția lui, Neli Lucescu, are și un fiu care i-a călcat pe urme în lumea fotbalului.

Citește și: Cine ar putea să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională. Pe cine ia în calcul Mihai Stoichiță

Iată cum a început povestea de iubire dintre Mircea Lucescu și frumoasa lui soție și ce detalii mai puțin știute au ieșit la iveală abia acum!

Articolul continuă după reclamă

Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste

Mircea Lucescu și soția lui, Neli, sunt căsătoriți din anul 1967, atunci când el avea 22 de ani, iar ea 23. Povestea lor de dragoste a început încă din timpul facultății, iar câțiva ani mai târziu, cei doi au decis să își unească destinele și chiar să devină părinți.

Răzvan Lucescu, unicul lor fiu, nu doar că le-a adus multă fericire cu prezența lui, dar a reușit să le facă și marea bucurie de a deveni bunici, aducând pe lume doi copii, pe Maria-Luiza și pe Matei.

În prezent, familia lor este una numeroasă, deoarece ambii nepoți le-au făcut surpriza de a-și cunoaște inclusiv strănepoții care în total sunt cinci la număr.

„Noi avem un singur băiat, pe Răzvan, și el are doi copii, un băiat și o fată. Am trei strănepoți de la nepoată și doi de la nepot. Încă nu putem ști cu cine seamănă ei, dar nepoții, da, sunt foarte ambițioși. E spiritul cu care au crescut în familie. Nu că le-a fost impusă atitudinea asta, ei singuri au vrut să fie, ca toți copiii, de fapt, toți vor să semene cu părinții, la început.

Știi cum? Își propun idealuri. Nepotul meu este așa, nepoata are, cum să spun... alte înclinații. Îi place să scrie, să învețe, să învețe, să citească, să umble prin lume, să afle. Nu să cerceteze... soțul ei cercetează. Sunt puțin diferiți ei, suntem mulțumiți de amândoi și admir chestia asta la ei . Vor să semene cu familia” povestea soția selecționerului într-un interviu acordat pentru Revista Viva!.

Deși întotdeauna Mircea Lucescu a păstrat discreția atunci când a venit vorba despre viața de familie, într-un interviu acordat pentru Antena Stars, a decis să se deschidă și să vorbească despre cum a început totul alături de soția lui.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul.

Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia.

Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează” a explicat acesta.

Citește și: Mircea Lucescu, pus la zid după meciul pierdut de România în fața Bosniei. Ce reproșuri i-au fost aduse antrenorului

Și Neli Lucescu a vorbit despre secretele relației care durează de foarte mult timp, mărturisind cu emoție totul.

„Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial. Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim”, spunea aceasta în interviul acordat pentru Revista Viva!.

Despre soțul ei, Neli Lucescu a povestit că este „foarte energic, foarte răzbătător, foarte ambițios”, mărturisind ulterior că și ea este ambițioasă, dar că el luptă mai tare.

„Eu abandonez mai ușor. În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție: să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși” a explicat ea.

Citește și: Fratele lui Mircea Lucescu a murit chiar în ziua în care antrenorul a împlinit 80 de ani. De ce a aflat abia după petrecere

Recent, cei doi au fost văzuți împreună în cadrul unui eveniment acolo unde ea a atras toate privirile cu eleganța și zâmbetul ei.

Neli Lucescu a strălucit la propriu și a fost întâmpinată de fostul patron al Rapidului, George Copoc, care a fost responsabil cu oficiile de gazdă.

Iată momentul video aici.