Antena Căutare
Home News Sport Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste

Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste

Mircea și Neli Lucescu au atras toate privirile la un eveniment la care au participat recent. Selecționerul României a vorbit deschis despre începutul poveștii lor de iubire.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 17:37 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 18:32
Galerie
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie | Hepta

Pe Mircea Lucescu îl cunoaște o țară întreagă, însă puțini sunt cei care știu cine este marea lui iubire, care îi este alături încă de la vârsta de 22 de ani ai săi.

Actualul selecționer al României este un familist convins și are toată motivele din lume să fie fericit, mai ales că alături de soția lui, Neli Lucescu, are și un fiu care i-a călcat pe urme în lumea fotbalului.

Citește și: Cine ar putea să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională. Pe cine ia în calcul Mihai Stoichiță

Iată cum a început povestea de iubire dintre Mircea Lucescu și frumoasa lui soție și ce detalii mai puțin știute au ieșit la iveală abia acum!

Articolul continuă după reclamă

Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste

Mircea Lucescu și soția lui, Neli, sunt căsătoriți din anul 1967, atunci când el avea 22 de ani, iar ea 23. Povestea lor de dragoste a început încă din timpul facultății, iar câțiva ani mai târziu, cei doi au decis să își unească destinele și chiar să devină părinți.

Răzvan Lucescu, unicul lor fiu, nu doar că le-a adus multă fericire cu prezența lui, dar a reușit să le facă și marea bucurie de a deveni bunici, aducând pe lume doi copii, pe Maria-Luiza și pe Matei.

În prezent, familia lor este una numeroasă, deoarece ambii nepoți le-au făcut surpriza de a-și cunoaște inclusiv strănepoții care în total sunt cinci la număr.

„Noi avem un singur băiat, pe Răzvan, și el are doi copii, un băiat și o fată. Am trei strănepoți de la nepoată și doi de la nepot. Încă nu putem ști cu cine seamănă ei, dar nepoții, da, sunt foarte ambițioși. E spiritul cu care au crescut în familie. Nu că le-a fost impusă atitudinea asta, ei singuri au vrut să fie, ca toți copiii, de fapt, toți vor să semene cu părinții, la început.

Știi cum? Își propun idealuri. Nepotul meu este așa, nepoata are, cum să spun... alte înclinații. Îi place să scrie, să învețe, să învețe, să citească, să umble prin lume, să afle. Nu să cerceteze... soțul ei cercetează. Sunt puțin diferiți ei, suntem mulțumiți de amândoi și admir chestia asta la ei . Vor să semene cu familia” povestea soția selecționerului într-un interviu acordat pentru Revista Viva!.

Deși întotdeauna Mircea Lucescu a păstrat discreția atunci când a venit vorba despre viața de familie, într-un interviu acordat pentru Antena Stars, a decis să se deschidă și să vorbească despre cum a început totul alături de soția lui.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul.

Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia.

Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează” a explicat acesta.

Citește și: Mircea Lucescu, pus la zid după meciul pierdut de România în fața Bosniei. Ce reproșuri i-au fost aduse antrenorului

Și Neli Lucescu a vorbit despre secretele relației care durează de foarte mult timp, mărturisind cu emoție totul.

„Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial. Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim”, spunea aceasta în interviul acordat pentru Revista Viva!.

Despre soțul ei, Neli Lucescu a povestit că este „foarte energic, foarte răzbătător, foarte ambițios”, mărturisind ulterior că și ea este ambițioasă, dar că el luptă mai tare.

„Eu abandonez mai ușor. În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție: să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși” a explicat ea.

Citește și: Fratele lui Mircea Lucescu a murit chiar în ziua în care antrenorul a împlinit 80 de ani. De ce a aflat abia după petrecere

Recent, cei doi au fost văzuți împreună în cadrul unui eveniment acolo unde ea a atras toate privirile cu eleganța și zâmbetul ei.

Neli Lucescu a strălucit la propriu și a fost întâmpinată de fostul patron al Rapidului, George Copoc, care a fost responsabil cu oficiile de gazdă.

Mircea Lucescu
+5
Mai multe fotografii

Iată momentul video aici.

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie
Observatornews.ro Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei
Antena 3 Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
SpyNews Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Românca desemnată cea mai bună canotoare din lume! Conduce într-un top în care se află și alte sportive din țara noastră
Românca desemnată cea mai bună canotoare din lume! Conduce într-un top în care se află și alte sportive din...
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu Catine.ro
Agenţia Naţională pentru Sport nu i-a plătit nici până acum premiile câștigate lui David Popovici:„Nu e o realitate prea frumoasă”
Agenţia Naţională pentru Sport nu i-a plătit nici până acum premiile câștigate lui David Popovici:„Nu e o...
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt încă mici...
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x