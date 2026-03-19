Cea mai veche peșteră din lume. Unde se află și cum s-a format înaintea dinozaurilor

Puțini știu care e cea mai veche peșteră din lume și cum s-a format cu aproape 100 de milioane de ani înainte de apariția dinozaurilor.

Peșterile Jenolan din estul Australiei sunt considerate cele mai vechi din lume dintre toate care au fost descoperite până acum.

Potrivit celor mai recente date, aceste peșteri au o vechime de 340 de milioane de ani, scrie IFL Science.

Ceea ce înseamnă că s-au format atunci când întinderile terestre ale Pământului s-au izbit împreună și au creat supercontinentul Gondwana.

Acest proces a avut loc cu mult înainte de apariția primilor dinozauri.

Cea mai veche peșteră din lume

Sistemul de peșteri Jenolan se află într-o regiune îndepărtată din zona New South Wales. Situl cuprinde numeroase galerii. Unele adăpostesc bazine de apă subterană, accesibile prin peste 300 de intrări cunoscute de la suprafață.

Până acum câteva decenii, majoritatea credeau că peșterile sunt relativ tinere din punct de vedere geologic, formate recent de râurile șerpuitoare din Munții Albaștri. Acest lucru s-a schimbat în 2006, când geologii au realizat un studiu care a fost revoluționar pentru domeniul geologiei.

Echipa nu a analizat rocile în sine, ci mineralele de argilă prinse în interiorul lor. Aceste minerale s-au cristalizat atunci când cenușa vulcanică a pătruns în peșteri cu sute de milioane de ani în urmă.

Experții au măsurat raportul potasiu-argon,, care calculează transformarea treptată a potasiului radioactiv în gaz argon. Astfel, au determinat că peștera are aproximativ 340 de milioane de ani.

„Am demonstrat că aceste peșteri sunt cu sute de milioane de ani mai vechi decât orice dată raportată pentru o peșteră deschisă oriunde în lume,” a declarat în 2006 dr. Armstrong Osborne, geolog la Universitatea din Sydney.

„Chiar și la scară geologică, 340 de milioane de ani reprezintă un interval extrem de lung. Ca să punem lucrurile în perspectivă, Munții Albaștri au început să se formeze acum 100 de milioane de ani. Dinozaurii au dispărut acum 65 de milioane de ani, iar Tasmania era unită cu Australia abia acum 10.000 de ani,” susține Osborne.

„Majoritatea oamenilor erau convinși că peșterile sunt destul de tinere, iar noi, cei care credeam că sunt foarte vechi, nu aveam dovezi. Dar nimeni nu și-ar fi imaginat că ar avea peste 300 de milioane de ani. A fost ceva cu totul incredibil,” a continuat dr. Osborne.

De-a lungul timpului, peștera a crescut în dimensiune și complexitate. Studiul din 2006 a identificat și sedimente mai recente, care demonstrează că peșterile au fost acoperite treptat de Bazinul Sydney, cu straturi de acum 303 milioane, 258 milioane și 240 de milioane de ani.

Cum s-au format peșterile Jenolan

Râul antic Jenolan, vechi de peste 200 de milioane de ani, a sculptat galerii subterane și Valea McKeown. Ca rezultat al acestei istorii îndelungate, peșterile prezintă o varietate de tipuri.

Sistemul include peșteri active străbătute de râuri, precum Imperial Cave, peșteri freatice pline cu apă, precum Diamond Cave, camere de prăbușire, cum este Exhibition Chamber, și peșteri cu formă de dom, precum Persian Chamber, create prin amestecul apelor calde și reci în subteran.

Pereții păstrează rămășițe preistorice ale unor creaturi marine, inclusiv scoici și corali fosilizați, deși se află la peste 100 de kilometri de actuala coastă a orașului Sydney.

Acest lucru indică faptul că aceste cavități au fost cândva inundate de apă de mare. Starea ecosistemului conservat sugerează că acesta era cândva un recif marin calm, populat de gasteropode asemănătoare melcilor, organisme cu cochilie, stromatoporoide asemănătoare bureților și corali.

Dincolo de vârsta impresionantă a rocilor și a locuitorilor lor dispăruți, aceste camere străvechi includ și istorie umană. Peșterile Jenolan se află pe teritoriile ancestrale ale poporului Burra Burra, un clan al națiunii Gundungurra. Ei numesc acest sistem Binoomeal, care înseamnă „Locuri Întunecate”.

Peșterile sunt incluse într-o poveste de creație din Dreamtime, care vorbește despre o luptă între Gurangatch, un spirit puternic asemănător unei anghile, și Mirragan, o creatură feroce. După o bătălie tensionată, Gurangatch s-a refugiat în adâncurile Jenolan pentru a se odihni și a-și linge rănile, susține legenda.

Această legătură cu regenerarea a persistat de-a lungul mileniilor. Chiar și în secolul al XX-lea, aborigenii australieni pătrundeau adânc în peșteri. Își aduceau bolnavii pentru a fi scăldați în apele subterane, despre care se credea că au proprietăți vindecătoare.

