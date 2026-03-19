Cea mai veche peșteră din lume. Unde se află și cum s-a format înaintea dinozaurilor

Puțini știu care e cea mai veche peșteră din lume și cum s-a format cu aproape 100 de milioane de ani înainte de apariția dinozaurilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 15:05 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 15:41
Cel mai vechi sistem de peșteri din lume are o vârstă impresionantă | Shutterstock

Peșterile Jenolan din estul Australiei sunt considerate cele mai vechi din lume dintre toate care au fost descoperite până acum.

Potrivit celor mai recente date, aceste peșteri au o vechime de 340 de milioane de ani, scrie IFL Science.

Ceea ce înseamnă că s-au format atunci când întinderile terestre ale Pământului s-au izbit împreună și au creat supercontinentul Gondwana.

Acest proces a avut loc cu mult înainte de apariția primilor dinozauri.

Cea mai veche peșteră din lume

Sistemul de peșteri Jenolan se află într-o regiune îndepărtată din zona New South Wales. Situl cuprinde numeroase galerii. Unele adăpostesc bazine de apă subterană, accesibile prin peste 300 de intrări cunoscute de la suprafață.

Până acum câteva decenii, majoritatea credeau că peșterile sunt relativ tinere din punct de vedere geologic, formate recent de râurile șerpuitoare din Munții Albaștri. Acest lucru s-a schimbat în 2006, când geologii au realizat un studiu care a fost revoluționar pentru domeniul geologiei.

Echipa nu a analizat rocile în sine, ci mineralele de argilă prinse în interiorul lor. Aceste minerale s-au cristalizat atunci când cenușa vulcanică a pătruns în peșteri cu sute de milioane de ani în urmă.

Experții au măsurat raportul potasiu-argon,, care calculează transformarea treptată a potasiului radioactiv în gaz argon. Astfel, au determinat că peștera are aproximativ 340 de milioane de ani.

„Am demonstrat că aceste peșteri sunt cu sute de milioane de ani mai vechi decât orice dată raportată pentru o peșteră deschisă oriunde în lume,” a declarat în 2006 dr. Armstrong Osborne, geolog la Universitatea din Sydney.

Citește și: De ce au săpat experții o peșteră imensă în Antarctica: „Suntem ultima generație care poate face ceva”

„Chiar și la scară geologică, 340 de milioane de ani reprezintă un interval extrem de lung. Ca să punem lucrurile în perspectivă, Munții Albaștri au început să se formeze acum 100 de milioane de ani. Dinozaurii au dispărut acum 65 de milioane de ani, iar Tasmania era unită cu Australia abia acum 10.000 de ani,” susține Osborne.

„Majoritatea oamenilor erau convinși că peșterile sunt destul de tinere, iar noi, cei care credeam că sunt foarte vechi, nu aveam dovezi. Dar nimeni nu și-ar fi imaginat că ar avea peste 300 de milioane de ani. A fost ceva cu totul incredibil,” a continuat dr. Osborne.

De-a lungul timpului, peștera a crescut în dimensiune și complexitate. Studiul din 2006 a identificat și sedimente mai recente, care demonstrează că peșterile au fost acoperite treptat de Bazinul Sydney, cu straturi de acum 303 milioane, 258 milioane și 240 de milioane de ani.

Cum s-au format peșterile Jenolan

Râul antic Jenolan, vechi de peste 200 de milioane de ani, a sculptat galerii subterane și Valea McKeown. Ca rezultat al acestei istorii îndelungate, peșterile prezintă o varietate de tipuri.

Sistemul include peșteri active străbătute de râuri, precum Imperial Cave, peșteri freatice pline cu apă, precum Diamond Cave, camere de prăbușire, cum este Exhibition Chamber, și peșteri cu formă de dom, precum Persian Chamber, create prin amestecul apelor calde și reci în subteran.

Pereții păstrează rămășițe preistorice ale unor creaturi marine, inclusiv scoici și corali fosilizați, deși se află la peste 100 de kilometri de actuala coastă a orașului Sydney.

Acest lucru indică faptul că aceste cavități au fost cândva inundate de apă de mare. Starea ecosistemului conservat sugerează că acesta era cândva un recif marin calm, populat de gasteropode asemănătoare melcilor, organisme cu cochilie, stromatoporoide asemănătoare bureților și corali.

Citește și: Bacteria veche de 5.000 de ani care poate provoca haos global, descoperită în România. De ce e atât de periculoasă

Dincolo de vârsta impresionantă a rocilor și a locuitorilor lor dispăruți, aceste camere străvechi includ și istorie umană. Peșterile Jenolan se află pe teritoriile ancestrale ale poporului Burra Burra, un clan al națiunii Gundungurra. Ei numesc acest sistem Binoomeal, care înseamnă „Locuri Întunecate”.

Peșterile sunt incluse într-o poveste de creație din Dreamtime, care vorbește despre o luptă între Gurangatch, un spirit puternic asemănător unei anghile, și Mirragan, o creatură feroce. După o bătălie tensionată, Gurangatch s-a refugiat în adâncurile Jenolan pentru a se odihni și a-și linge rănile, susține legenda.

Această legătură cu regenerarea a persistat de-a lungul mileniilor. Chiar și în secolul al XX-lea, aborigenii australieni pătrundeau adânc în peșteri. Își aduceau bolnavii pentru a fi scăldați în apele subterane, despre care se credea că au proprietăți vindecătoare.

Cum îți poți proteja email-urile de Google Gemini. Noile funcții au fost integrate deja în Gmail...
AS.ro Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună
Observatornews.ro Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Antena 3 Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului" Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
SpyNews Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
SpaceX a lansat al 10.000-lea satelit activ. Ce planuri ambițioase are Elon Musk pentru orbita joasă a Pământului
SpaceX a lansat al 10.000-lea satelit activ. Ce planuri ambițioase are Elon Musk pentru orbita joasă a Pământului
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a... Catine.ro
Rechinii ar avea „prieteni buni cu care înoată împreună”. Comportamentul neobișnuit al prădătorilor de temut
Rechinii ar avea „prieteni buni cu care înoată împreună”. Comportamentul neobișnuit al prădătorilor de temut
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc. Cum arată cea mai recentă alegere vestimentară a vedetei
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc. Cum arată cea mai recentă alegere vestimentară a vedetei Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere judecarea lui pentru „crime de război”
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner
Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de urzici cu cartofi și morcovi, plină de gust și vitamine
Ciorbă de urzici cu cartofi și morcovi, plină de gust și vitamine HelloTaste.ro
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși.
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Israelul a trimis mesaje de amenințare Libanului de pe numere românești! Conflictul pare departe de final!
Israelul a trimis mesaje de amenințare Libanului de pe numere românești! Conflictul pare departe de final! BZI
Secretul podului de la Pucioasa care nu se mai termină: se așteaptă uscarea betonului turnat
Secretul podului de la Pucioasa care nu se mai termină: se așteaptă uscarea betonului turnat Jurnalul
Zodia Berbec în 2026: 10 lucruri de care să ții cont dacă vrei să atragi banii
Zodia Berbec în 2026: 10 lucruri de care să ții cont dacă vrei să atragi banii Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Postul Paștelui, tot mai scump. Verdețurile se vând la preț de lux în piețe
Postul Paștelui, tot mai scump. Verdețurile se vând la preț de lux în piețe Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă Hello Taste
