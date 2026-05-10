S-a retras în munți și s-a dedicat religiei! Transformarea fizică radicală a fostului coleg al lui Adrian Mutu

Fostul internațional sârb Mateja Kezman, coechipier cu Adrian Mutu la Chelsea, a surprins prin transformarea sa fizică incredibilă.

Publicat: Duminica, 10 Mai 2026, 15:15 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 15:07
Mateja Kezman, fostul mare atacant sârb, care a împlinit recent 47 de ani, și-a lăsat barbă, a albit și s-a dedicat unei vieți retrase, departe de lumea fotbalului. Kezman s-a retras în munți, dăruindu-se religiei, o schimbare drastică de la imaginea de atacant de top din Premier League.

Transformare fizică incredibilă a fostului internațional coechipier cu Adrian Mutu

Mateja Kezman s-a retras din fotbal în 2012, iar la momentul respectiv a devenit agent de jucători. Printre alții, l-a reprezentat pe Sergej Milinkovic Savic, fost jucător la Lazio, potrivit digisport.ro.

Pe urmă, fostul atacant a renunțat la orice legătură cu fotbalul și a decis să devină călugăr, fiind un creștin ortodox convins încă de pe vremea în care era fotbalist.

„Fostul atacant al lui Chelsea, Mateja Kezman, i-a lăsat mască pe fani cu noul său look surprinzător”, au scris cei de la talksport, citați de sursa menționată mai sus, făcând referire la părul său lung și ondulat, barba foarte mare și tatuajele care au legătură cu religia.

„E de nerecunoscut!”, s-au mirat și fanii pe rețelele de socializare, după ce au văzut ultima poză postată de colegul lui Adrian Mutu la Chelsea, potrivit gsp.ro.

„Kezman este o persoană foarte religioasă, un creștin ortodox convins. Cu ani în urmă, când am mers în Serbia, în 2006, m-au dus la mănăstirea din vârful unui munte, unde se retrăgea. Călugării mi-au mărturisit că Mateja se va întoarce acolo odată ce se lasă de fotbal. Cred că și-a dedicat complet viața religiei”, a dezvăluit un fan, potrivit sursei citate mai sus.

Mateja Kezman s-a retras la 33 de ani, în anul 2012

Mateja Kezman a început fotbalul în Serbia, la Zemun, iar acolo a mai jucat pentru Radnicki Pirot, FK Loznica și Smederevo, înainte să facă pasul la Partizan Belgrad.

Evoluțiile de la Partizan i-au făcut pe cei de la PSV Eindhoven să plătească 14 milioane de euro pentru a-l transfera. Apoi, atacantul a mai jucat pentru Chelsea, Atletico Madrid, Fenerbahce, PSG și Zenit, potrivit digisport.ro.

La Chelsea, a fost coleg în atac cu Adrian Mutu în sezonul 2004-2005, încheiat mai devreme pentru român.

Pe final de carieră a ajuns la BATE Borisov, iar cariera și-a încheiat-o la South China, în Hong Kong. În cele 421 de meciuri jucate la nivel de club, Mateja Kezman a înscris 202 goluri și a dat 45 de pase decisive, mai transmite sursa citată mai sus.

