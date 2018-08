Simona Halep câștigă al 18-lea titlu WTA din carieră! Liderul WTA a învins-o pe Sloane Stephens în finala de la Montreal. Românca a avut o reacție dură la festivitatea de premiere

Simona Halep - Sloane Stephens, lupta dintre locul 1 și locul 3 WTA sau reeditarea finalei de la Roland Garros, a fost un meci epic, cu o luptă dârză între două dintre cele mai bune jucătoare ale momentului în circuitul WTA.

A fost un meci cu multe răsturnări de situație, multe puncte fantastice, multe break-uri (nu mai puțin de 15) și o învingătoare meritată în persoana Simonei Halep. Setul inaugural a adus o luptă dramatică. Halep a condus cu 4-1 și a avut minge de 5-1, însă Stephens a revenit și a dus scorul la 6-5. Aici, Simona a salvat două mingi de break și a trimis meciul în tiebreak. Eroismul sportiv al româncei a continuat. A fost condusă cu 1-5 și 4-6 în prelungirile setului, însă a revenit și l-a câștigat cu 8-6.

În actul secund, Halep a dat semne de oboseală după o săptămână mai mult decât solicitantă. Sloane Stephens a câștigat setul cu 6-3 și decisivul părea aproape imposibil pentru Halep. Nu avea să fie așa. Cu ceva dificultăți pe final, dat fiind faptul că Sloane a revenit de la 5-2 la 5-4, Simona și-a păstrat calmul și s-a impus cu 6-4.

La festivitatea de premier, Simona Halep a avut numai mesaje de mulțumire pentru staff, organizatori, Stephens și fani, însă și un mesaj dur pentru românii care s-au ocupat cu ”altfel de lucruri” în timpul finalei.

”Cred că am avut o săptămână excelentă, chiar dacă am venit după o pauză lungă. Îi mulțumesc lui Sloane. De fiecare dată mă face să joc mai bine. Mereu e un meci disputat între noi. Sper să ne întâlnim de multe ori. Îmi cer scuze celor din staff. Am fost puțin nebună pe teren, în finală, dar sper să mai trăim astfel de momente. Multe astfel de momente. Vreau să le mulțumesc tuturor de aici, din Canada. Totul a fost organizat ca la carte, iar fanii m-au făcut să mă simt ca acasă. Le mulțumesc și celor care s-au uitat la mine de acasă, știu că uneori a fost nevoie să se trezească târziu în noapte ca să mă vadă.

"It's been an amazing week and I feel I've reached my best level of tennis"@CoupeRogers champion @Simona_Halep gives her champions speech in English and Romanian! pic.twitter.com/1wS6eUR1uH