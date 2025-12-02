Antena Căutare
Simona Halep a vorbit despre operația pe care a suferit-o la sâni în urmă cu 16 ani. Ce a spus abia acum

Simona Halep a vorbit despre sacrificiul măreț pe care l-a făcut pentru a ajunge la cel mai înalt nivel. Ce a recunoscut după 16 ani de la intervenția de reducție mamară.

Simona Halep a vorbit recent despre un subiect pe care nu l-a abordat foarte des în mod public, dar care are o mare legătură cu parcursul din cariera ei.

Fiind pasionată de sport încă de mică și pentru că și-a dorit să cucerească lumea tenisului în adevăratul sens al cuvântului, ea a fost nevoită să recurgă la câteva decizii extrem de grele, dar care, în cele din urmă, au adus-o exact acolo unde și-a dorit.

În urmă cu 16 ani, Simona Halep a decis să se supună unei intervenții chirurgicale pentru reducție mamară, lăsând în urmă toate fricile și gândindu-se doar la viitorul strălucit pe care avea să îl aibă în față.

Decizia a fost una extrem de dificilă, dar nimic nu a oprit-o din lupta pentru visul ei. Ea și-a făcut curaj și s-a lăsat pe mâna medicilor, mai ales că avea deja dureri mari de spate din cauza bustului său generos, care nu doar că îi cauza suferință, ci o și împiedica să depună efort.

„Am ajuns la Roland Garros juniori 2008, pe un vârf de formă, și am câștigat. A fost un vis împlinit. Deodată, nu știu dacă eram la antrenament sau ceva de genul, am rămas blocată complet.

Adică nu mai puteam să mă mișc, cu coloana. Am început să plâng, m-am speriat. Am fost în București și mi s-a zis că trebuie să fac operație. A fost cu siguranță o alegere da sau nu. Coloana mea deja avea de suferit. Aveam 17 ani, era foarte prematură treaba și nu a fost ușor ca să fac ceva extrem ca să îmi rezolv problema și să pot juca tenis.

Am avut încredere și am știut că acel sacrificiu merită ca să ajung la cel mai înalt nivel. Viitorul ți-l construiești singur, iar primul pas este să ai încredere și să crezi că poți să ajungi acolo unde îți dorești” a povestit aceasta recent într-un videoclip postat pe rețelele sociale de către sponsorul ei.

Se pare că ea a făcut o alegere extrem de bună, deoarece patru ani mai târziu înregistra în palmaresul său primul titlu WTA, la Nurnberg.

„După mai mulţi ani, s-a dezvoltat fizic, poate prea mult: la 18 ani a trebuit să facă o operaţie de micşorare a sânilor. A fost cel mai mare sacrificiu pe care a trebuit să îl facă, dar a fost absolut necesar pentru a-şi îmbunătăţi performanţa, în special la serviciu.

De fapt, după operaţie a avut o ascensiune fantastică în carieră, iar compatrioţii ei au proclamat-o pe Halep un idol, la fel ca Gheorghe Hagi sau Nadia Comăneci”, au relatat jurnaliștii de la MondoSportivo cu privire la decizia luată de sportivă, scrie Fanatik.ro.

