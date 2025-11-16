Primele bilete pentru meciul de retragere al Simonei Halep s-au epuizat în 8 minute. Organizatorii au suplimentat deja numărul lor

Meciul de retragere al Simonei Halep reprezintă un interes major pentru români. Iată cât costă biletele și câte mai sunt disponibile în acest moment.

Simona Halep va juca meciul de retreagere anul viitor, în cadrul evenimentului Sports Festival de la Cluj-Napoca, iar fanii au arătat un interes impresionant încă de la primele bilete care au fost puse în vânzare.

Acestea nu doar că au fost vândute în doar 8 minute de la lansare, ci au fost și suplimentate în cursul zilei de marți pentru ca doritorii să își poată rezerva din timp un loc la marele meci care se va juca pe data de 13 iunie pe scena BTarena.

Descoperă în rândurile de mai jos cât costă biletele pentru meciul de retragere al Simonei Halep și câte mai sunt disponibile la acest moment.

Primele bilete pentru meciul de retragere al Simonei Halep s-au epuizat în 8 minute

Cea de-a șaptea ediție Sports Festival se va desfășura în perioada 11-14 iunie 2026, iar oficialii promit ca totul să fie la superlativ și anul acesta.

Pe lângă zecile de activități sportive, competiții, demonstrații, concerte și conferințe pe care cei prezenți le vor putea urmări, se anunță și unul dintre cele mai importante meciuri din țara noastră.

Este vorba despre meciul de retragere al Simonei Halep, care stârnește maxim interes mai ales în această perioadă. Fanii au cumpărat biletele cu prima ocazie fără să stea prea mult pe gânduri și astfel, s-a ajuns la cea mai mare cerere de bilete pe care a văzut-o vreodată directorul Sports Festival, Patrick Ciorcilă.

„Wow! 1200 de bilete Early Bird vândute în doar 8 minute! Uimitor! Mâine, de la ora 14:00, se vor pune în vânzare alte 300 de bilete Early Bird disponibile pentru toată lumea. După epuizarea lor, urmează etapa Regular. Mulțumim pentru interes!” este mesajul transmis de reprezentanții Sports Festival pe Facebook, urmând ca ziua următoare să revină cu un nou anunț.

„Azi, 11 noiembrie, se pun în vânzare biletele pentru publicul general la evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep. Intră pe bilete.sportsfestival.com, începând cu ora 14:00 și prinde unul dintre cele 6800 de bilete disponibile: 300 la preț de Early Bird și 6500 la preț standard. Nu ai nevoie de link special sau de cod unic de acces.” au scris oficialii în cursul zilei de marți, surprinzându-i pe fani cu un număr de bilete uriaș.

Cât costă biletele pentru meciul de retragere al Simonei Halep

După ce primele 1200 de bilete puse în vânzare s-au „evaporat” complet în doar 8 minute de la lansare, Sports Festival a suplimentat numărul acestora, ajungând la nici mai mult, nici mai puțin de 6800 de bilete disponibile.

Acestea se împart în cinci categorii, iar costul lor crește în funcție de preferințe. Iată care sunt prețurile:

VIP - 1 000 lei

Premium Seats - 440 lei

Categoria 1 - 290 lei

Categoria 2 - 245 lei

Categoria 3 - 190 lei

