România îşi află adversarii din grupele UEFA Nations League! Tragerea la sorți va fi LiveVIDEO pe AntenaPLAY, de la ora 19:00!

Naționala de fotbal a României își va afla astăzi adversarele din grupa UEFA Nations League, ediţia 2026-2027. Tragerea la sorţi are loc la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall, începând cu ora 19:00, și va fi transmisă în direct în AntenaPLAY.

Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 11:25 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 11:52

După șase victorii în șase meciuri în Liga C de UEFA Nations League, tricolorii au reușit să promoveze în Liga B, și se regăsesc în urna a treia unde vor avea parte de adversari mai bine cotați.

Naționala antrenată momentan de Mircea Lucescu ar putea da peste Kosovo, adversara din ultima ediție de Nations League, sau Bosnia, respectiv Austria, naționalele din grupa pentru calificarea la Cupa Mondială.

Astfel, România va evita Slovenia, Georgia și Irlanda. Va întâlni câte o echipă din urnele 1, 2 și 4:

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Pentru naționala României urmează acum barajul cu Turcia din deplasare, programat pe 26 martie, în semifinalele play-off-ului pentru calificarea la Cupa Mondială. Meciul va fi în direct la Antena 1 și AntenaPLAY!

Dacă vor elimina naționala semilunei, ”tricolorii” vor da piept în deplasare cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia.

Programul fazei grupelor din UEFA Nations League

Etapa 1: 24-26 septembrie 2026

Etapa 2: 27-30 septembrie 2026

Etapa 3: 30 septembrie – 3 octombrie 2026

Etapa 4: 4-6 octombrie 2026

Etapa 5: 12-14 noiembrie 2026

Etapa 6: 15-17 noiembrie 2026

