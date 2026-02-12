Antena Căutare
Home News Sport România îşi află adversarii din grupele UEFA Nations League! Tragerea la sorți va fi LiveVIDEO pe AntenaPLAY, de la ora 19:00!

România îşi află adversarii din grupele UEFA Nations League! Tragerea la sorți va fi LiveVIDEO pe AntenaPLAY, de la ora 19:00!

Naționala de fotbal a României își va afla astăzi adversarele din grupa UEFA Nations League, ediţia 2026-2027. Tragerea la sorţi are loc la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall, începând cu ora 19:00, și va fi transmisă în direct în AntenaPLAY.

Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 11:25 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 11:52
Naţionala României îşi află adversarii din Liga Naţiunilor, ediţia 2026/2027 | hepta.ro

După șase victorii în șase meciuri în Liga C de UEFA Nations League, tricolorii au reușit să promoveze în Liga B, și se regăsesc în urna a treia unde vor avea parte de adversari mai bine cotați.

Naționala antrenată momentan de Mircea Lucescu ar putea da peste Kosovo, adversara din ultima ediție de Nations League, sau Bosnia, respectiv Austria, naționalele din grupa pentru calificarea la Cupa Mondială.

Astfel, România va evita Slovenia, Georgia și Irlanda. Va întâlni câte o echipă din urnele 1, 2 și 4:

  • Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
  • Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina
  • Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA
  • Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo
Articolul continuă după reclamă

Pentru naționala României urmează acum barajul cu Turcia din deplasare, programat pe 26 martie, în semifinalele play-off-ului pentru calificarea la Cupa Mondială. Meciul va fi în direct la Antena 1 și AntenaPLAY!

Dacă vor elimina naționala semilunei, ”tricolorii” vor da piept în deplasare cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia.

Programul fazei grupelor din UEFA Nations League

  • Etapa 1: 24-26 septembrie 2026
  • Etapa 2: 27-30 septembrie 2026
  • Etapa 3: 30 septembrie – 3 octombrie 2026
  • Etapa 4: 4-6 octombrie 2026
  • Etapa 5: 12-14 noiembrie 2026
  • Etapa 6: 15-17 noiembrie 2026

Tragerea la sorţi a grupelor UEFA Nations League va avea loc în această seară, de la ora 19:00, şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY.

Gică Hagi își vinde acțiunile de la Farul. Sportivul e pregătit să preia naționala României...
Înapoi la Homepage
AS.ro Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia
Observatornews.ro Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Antena 3 O tânără a văzut un „tip drăguț” în avion și i-a trimis un bilet. Acum, povestea este virală, iar specialiștii vorbesc de un fenomen O tânără a văzut un „tip drăguț” în avion și i-a trimis un bilet. Acum, povestea este virală, iar specialiștii vorbesc de un fenomen
SpyNews Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Gică Hagi își vinde acțiunile de la Farul. Sportivul e pregătit să preia naționala României
Gică Hagi își vinde acțiunile de la Farul. Sportivul e pregătit să preia naționala României
Când începe anul Calului de Foc 2026. Ce reprezintă și la ce trebuie să fim atenți
Când începe anul Calului de Foc 2026. Ce reprezintă și la ce trebuie să fim atenți Catine.ro
Sabrina Ionescu, pe lista celor mai bine plătite sportive din lume în 2025. Pe ce loc se clasează sportiva româncă
Sabrina Ionescu, pe lista celor mai bine plătite sportive din lume în 2025. Pe ce loc se clasează sportiva româncă
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a... Elle
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
Cine este sportiva americană care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026. A primit peste 1.000 de propuneri
Cine este sportiva americană care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026. A primit peste 1.000 de propuneri Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
Lovitură pentru apicultori: Guvernul a introdus impozitul auto pentru mașinile de transport al stupilor
Lovitură pentru apicultori: Guvernul a introdus impozitul auto pentru mașinile de transport al stupilor Jurnalul
Zayn Malik șochează: Nu cred că am fost vreodată îndrăgostit de Gigi Hadid. Ce spune despre fiica lor, Khai
Zayn Malik șochează: Nu cred că am fost vreodată îndrăgostit de Gigi Hadid. Ce spune despre fiica lor, Khai Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x