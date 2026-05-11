Antena Căutare
Home News Vremea Cum va fi vremea până pe 8 iunie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 12 mai-8 iunie 2026

Cum va fi vremea până pe 8 iunie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 12 mai-8 iunie 2026

Descoperă cea mai recentă prognoză meteo și află astfel care va fi vremea până pe 8 iunie 2026 în țară și în București! Află la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada 12 mai-8 iunie 2026, potrivit meteorologilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 17:26 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 20:44
Galerie
Descoperă care este prognoza meteo pentru perioada 12 mai-8 iunie 2026 în țară și în București | sursa foto: Shutterstock
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au întocmit progznoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Descoperă cum va fi vremea în București sau în restul zonelor din țară în perioada 12 mai - 8 iunie 2026

Cum va fi vremea până pe 8 iunie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 12 mai - 8 iunie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a realizat prognoza meteo detaliată pentru intervalul 12 mai - 8 iunie 2026. Află în rândurile de mai jos cum va fi vremea în perioada următoare în București, dar și în celelalte zone ale țării și descoperă câte grade se vor înregistra în fiecare zonă.

Prognoza meteo pentru săptămâna 12 mai 2026 – 18 mai 2026

Articolul continuă după reclamă

În această săptămână, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă din an, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Citește și: Cea mai joasă temperatură înregistrată vreodată. Cum au supraviețuit oamenii în condițiile extreme

În Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia se vor înregistra alternanțe termice semnificative și vremea se va răci până pe 13 mai 2026. Astfel, temperaturile maxime se vor situa între 13 și 21 de grade Celsius. Probabilitatea de ploi va fi mare pe 12 și 13 mai, dar și pe 16 și 17 mai.

Prognoza meteo pentru săptămâna 18 mai 2026 – 25 mai 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare, local, în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

După ce în săptămâna anterioară tendința a fost una de răcire, iată că temperaturile încep să crească, iar gradele din termometre vor înregistra temperaturi maxime situate între 20-25 de grade în Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova, Muntenia, Oltenia și Dobrogea. Tot în această săptămână, media temperaturilor minime va fi de 9-13 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru săptămâna 25 mai 2026 – 1 iunie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile, au informat cei de la meteoromania.ro.

Prognoza meteo pentru săptămâna 1 iunie 2026 – 8 iunie 2026

colaj foto cu creanga inflorita si barbat in parc cu caine si umbrela
+1
Mai multe fotografii

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în zona montană, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire” Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire”
Observatornews.ro I-a crescut rata de la 600 de euro la 1.000 de euro şi nu a mai putut plăti. Coşmarul prin care trece Răzvan I-a crescut rata de la 600 de euro la 1.000 de euro şi nu a mai putut plăti. Coşmarul prin care trece Răzvan
Antena 3 Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite acum în închisoare pe viață Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite acum în închisoare pe viață
SpyNews Roxana de la Mireasa, replică dură pentru Claudia! Nu are deloc încredere în ea Roxana de la Mireasa, replică dură pentru Claudia! Nu are deloc încredere în ea
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum va fi vremea până pe 25 mai 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 27 aprilie-25 mai 2026
Cum va fi vremea până pe 25 mai 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 27...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Vremea de 1 mai pentru fiecare regiune a țării. Prognoza meteo în următoarele săptămâni
Vremea de 1 mai pentru fiecare regiune a țării. Prognoza meteo în următoarele săptămâni
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți!
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți! BZI
REPORTAJ: Ziua Propagandei Finale la Budeștii de Călărași. Poveste de coasă și cimitir sovietic din Bărăgan
REPORTAJ: Ziua Propagandei Finale la Budeștii de Călărași. Poveste de coasă și cimitir sovietic din Bărăgan Jurnalul
Alexandra Căpitănescu A STRĂLUCIT la Eurovision! Artista din România a furat toate privirile!
Alexandra Căpitănescu A STRĂLUCIT la Eurovision! Artista din România a furat toate privirile! Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Cum să ne ferim de țepele online când rezervăm vacanța. Mesajul la care să fim atenți
Cum să ne ferim de țepele online când rezervăm vacanța. Mesajul la care să fim atenți Observator
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x