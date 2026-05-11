Descoperă cea mai recentă prognoză meteo și află astfel care va fi vremea până pe 8 iunie 2026 în țară și în București! Află la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada 12 mai-8 iunie 2026, potrivit meteorologilor.

Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au întocmit progznoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Descoperă cum va fi vremea în București sau în restul zonelor din țară în perioada 12 mai - 8 iunie 2026

Cum va fi vremea până pe 8 iunie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 12 mai - 8 iunie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a realizat prognoza meteo detaliată pentru intervalul 12 mai - 8 iunie 2026. Află în rândurile de mai jos cum va fi vremea în perioada următoare în București, dar și în celelalte zone ale țării și descoperă câte grade se vor înregistra în fiecare zonă.

Prognoza meteo pentru săptămâna 12 mai 2026 – 18 mai 2026

Articolul continuă după reclamă

În această săptămână, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă din an, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Citește și: Cea mai joasă temperatură înregistrată vreodată. Cum au supraviețuit oamenii în condițiile extreme

În Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia se vor înregistra alternanțe termice semnificative și vremea se va răci până pe 13 mai 2026. Astfel, temperaturile maxime se vor situa între 13 și 21 de grade Celsius. Probabilitatea de ploi va fi mare pe 12 și 13 mai, dar și pe 16 și 17 mai.

Prognoza meteo pentru săptămâna 18 mai 2026 – 25 mai 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare, local, în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

După ce în săptămâna anterioară tendința a fost una de răcire, iată că temperaturile încep să crească, iar gradele din termometre vor înregistra temperaturi maxime situate între 20-25 de grade în Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova, Muntenia, Oltenia și Dobrogea. Tot în această săptămână, media temperaturilor minime va fi de 9-13 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru săptămâna 25 mai 2026 – 1 iunie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile, au informat cei de la meteoromania.ro.

Prognoza meteo pentru săptămâna 1 iunie 2026 – 8 iunie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în zona montană, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.