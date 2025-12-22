Alertă ANM de ninsoare! În ce zone din țară va ninge în ziua de Crăciun

Toți românii așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă și mulți dintre ei și-ar dori și ca vremea să arate ca atare, cu zăpadă ca în povești, așa cum era Crăciunul odată.

Meteorologii anunță în ce zone din țară va ninge chiar în ziua de Crăciun. | Shutterstock

Meteorologii anunță că unele orașe din țară se vor bucura de zăpadă chiar în ziua de Crăciun. Se pare că Moș Crăciun va fi darnic cu unele zone din țară, aducând nu doar cadouri, ci și zăpadă. Iată ce spun specialiștii ANM despre cum va fi vremea de Crăciun în majoritatea zonelor țării și cu ce temperaturi ne vom confrunta.

Chiar dacă în ultimele zile temperaturile au scăzute în mai toată țară și termometrele arată temperaturi negative sau maxime de 2-3 grade Celsius în majoritatea zonelor, așa cum e specific acestei perioade, mulți așteaptă totuși și ninsorile, pentru a simți că se bucură cu adevărat de magia Crăciunului.

În ce zone din țară va ninge în ziua de Crăciun

Citește și: Ce efecte pot avea colindele asupra sănătății. Rezultatele surprinzătoare ale noului studiu

Articolul continuă după reclamă

Meteorologii de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au anunțat recent o schimbare bruscă a vremii. Află în ce zone ale țării vântul va bate deosebit de puternic, temperaturile vor scădea și mai mult și vor exista ninsori extinse.

Începând de pe 24 decembrie de la ora 08.00 dimineața și până pe 25 decembrie la 08.00 dimineața specialiștii ANM anunță precipitații sub formă de ninsoare în majoritatea zonelor țării.

Meteorologii anunță că anticiclonul azoric va duce la pătrunderea aerului polar dintre Câmpia Rusă, având efecte puternice în zona montană și în regiunile extracarpatice. Un ciclon mediteranean va aduce aer umed și cald, ducând astfel la extinderea precipitațiilor în noaptea de Ajun pe întreg teritoriul țării.

Combinația dintre acest anticiclon azoric și ciclonul mediteranean formează condițiile perfecte pentru ninsori consistente în Moldova și în majoritatea zonelor montane chiar în primele zile de Crăciun.

Citește și: Magii de la Răsărit.Cum sunt cunoscuți în cultura română și ce simbolizează. Povestea magilor care au urmat steaua până la Betleem

Pe 24 și 25 decembrie va ninge abundent în zonele montane și în regiunea Moldovei acolo unde se va depune strat de zăpadă. Zonele cu cele mai mari depuneri de zăpadă cuprind Carpații de Curbură și Carpații Meridionali. În restul zonelor țării, specialiștii ANM anunță precipitații sub formă de ploaie în Ajunul Crăciunului, care se vor transforma în ziua de Crăciun în lapoviță și ninsori slabe, în special în zona Munteniei, Olteniei, Dobrogei și Transilvaniei.

Vântul puternic va juca și el un rol important în amplificarea frigului și senzației de iarnă. Din seara de 24 decembrie și până în seara zilei de 25 decembrie în regiunile sudice și sud-estice vântul va avea intensificări de până la 50 km/h.

În Muntenia, Oltenia și sudul Moldovei, datorită aerului polar pericarpatic care va pătrunde în zonă, vor avea loc ninsori viscolite, disconfort termic accentuat și vizibilitate redusă.

În Capitală, în noaptea de Ajun va începe ninsoarea, vântul va sufla în rafale cu o intensitatea de până la 50 km/h și temperaturile vor indica minime de -2 grade, în timp ce maxima nu va depăși 3 grade. În ziua de Crăciun, cerul va fi noros, temperaturile vor scădea și mai mult, ajungând până la -6 grade în București pe timpul nopții și -1 grad pe timpul zilei, cu șanse crescute de precipitații sub formă de ninsoare.

Citește și: Rețeta simplă și rapidă de ruladă de porc perfectă pentru Crăciun. Invitații tăi vor cere două porții din acest preparat