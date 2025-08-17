Meteorologii prognozează instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale ţării de duminică de la prânz, până luni la ora 23.00, unele afându-se sub avertizări cod portocaliu.

Alertă ANM! Ploi, vijelii şi grindină în mai multe regiuni de duminică de la prânz, până luni seară. Ce zone sunt afectate | Shutterstock

De duminică de la prânz şi până la ora 21.00, este în vigoare o atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică pentru Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei şi la munte.

Alertă ANM! Ploi, vijelii şi grindină în mai multe regiuni de duminică de la prânz, până luni seară. Ce zone sunt afectate

”În Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei, precum şi la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp”, precizează meteorologii, potrivit news.ro.

Citește și: Alertă ANM! Cod portocaliu de caniculă în mai multe județe din România. Unde se vor înregistra temperaturi de 38 de grade

Articolul continuă după reclamă

Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse şi în Crişana şi în zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei.

În acelaşi interval, va fi valabilă şi o avertizare meteorologică cod portocaliu, fiind prognozate instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în judeţele Caraş Severin, Hunedoara şi în zona montană a judeţelor Cluj, Alba, Suceava, Neamţ, Harghita.

”În judeţele Caraş Severin şi Hunedoara, precum şi în zona montană a judeţelor Cluj, Alba, Suceava, Neamţ şi Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice şi pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70...90 km/h) şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (3 - 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40...50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp”, informează ANM.

De duminică seară, până luni dimineaţă, la ora 10.00, sunt semnalate ploi şi vijelii în cea mai mare parte a Transilvaniei, local centrul Moldovei, fiind emisă o atenţionare cod galben.

”În cea mai mare parte a Transilvaniei şi local în centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...25 l/mp şi izolat de peste 35...40 l/mp„, informează ANM.

Citește și: Prognoza meteo la mare în septembrie 2025. Va fi sau nu vreme de plajă în prima lună de toamnă

Judeţele Maramureş, Suceava, Botoşani, Neamţ, zona montană a judeţului Bistriţa-Năsăud se vor afla în aceeaşi perioadă sub avertizare meterologică coid portocaliu, fiind prognozate averse importante cantitativ.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40...50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp, conform meteorologilor.

De luni de la prânz şi până la ora 23.00, sunt semnalate ploi abundente, descărcări electrice şi intensificări ale vântului în Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, Carpaţii Meridionali.

”În Oltenia, în sudul Transilvaniei, precum şi în nord-vestul Munteniei şi în Carpaţii Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 40 l/mp”, precizează ANM.