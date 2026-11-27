Furtuna Xela a adus un episod sever de iarnă în mai multe țări europene, deși luna noiembrie nu s-a încheiat. Ninsorile abundente au provocat blocaje în trafic, drumuri închise și probleme pentru șoferi.

Ce este furtuna Xela, care a adus iarna în Europa | Profimediaimages.ro

În același timp, vremea se răcește accentuat și în România, iar meteorologii anunță posibilitatea apariției primilor fulgi de zăpadă inclusiv în București.

Ce este furtuna Xela și de ce a provocat ninsori abundente în Europa

Xela este numele unei depresiuni atmosferice care s-a poziționat deasupra nordului Italiei și a favorizat apariția unor fenomene meteorologice specifice iernii. Sistemul de joasă presiune a adus precipitații abundente, care, în contact cu aerul rece, s-au transformat în ninsoare în mai multe regiuni europene. Austria se numără printre țările puternic afectate. În apropierea Vienei, stratul de zăpadă a ajuns în unele zone la 10–15 centimetri, iar circulația rutieră a fost serios perturbată.

Autostrada A21 a fost închisă pe un sector din apropierea capitalei austriece, după ce mai multe vehicule au rămas blocate în zăpadă. Probleme au fost semnalate și în Italia, în special în regiunea Alpilor, unde meteorologii au prognozat acumulări importante de zăpadă.

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Cum va fi afectată România de valul de frig

În România, meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii, însoțită de precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, informarea de vreme rea este valabilă până vineri, 27 noiembrie 2026, la ora 10:00.

La munte, ninsorile sunt însoțite de intensificări ale vântului, iar în unele regiuni există riscul formării poleiului.

Un nou episod de ninsoare este posibil sâmbătă, 28 noiembrie, în special în jumătatea sudică a țării.

Inclusiv în București ar putea apărea primii fulgi de zăpadă din acest sezon.

Temperaturile vor scădea considerabil, iar în Capitală maximele de sâmbătă ar putea ajunge la numai 2–3 grade Celsius. În noaptea de sâmbătă spre duminică sunt posibile minime de minus 4 sau minus 5 grade.

Ce temperaturi sunt așteptate în minivacanța de 1 Decembrie

Finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie vor aduce temperaturi scăzute în aproape toată țara. Potrivit estimărilor prezentate de conducerea ANM, în dimineața zilei de 1 Decembrie temperaturile ar putea coborî sub minus 10 grade în unele depresiuni. În București sunt estimate minime de minus 5 până la minus 6 grade Celsius, în timp ce maximele vor rămâne scăzute în cea mai mare parte a țării.

Meteorologii atrag atenția că evoluția fenomenelor depinde de deplasarea sistemelor atmosferice și de pătrunderea maselor de aer rece.

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