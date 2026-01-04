Cât va dura valul de ninsori, polei și viscol în România! Ce ne avertizează meteorologii

Antena Căutare
Meteorologii anunţă că, până marţi dimineaţă, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării - ninsori la munte, dar şi lapoviţă, ninsori sau ploi în celelalte zone, iar pe alocuri se va forma polei.

Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 12:00 | Actualizat Duminica, 04 Ianuarie 2026, 15:39
Până luni dimineaţă, în Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, în Carpaţii Meridionali şi Occidentali vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, fiind emis Cod galben, în timp ce zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara se află sub Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol.

De luni până marţi dimineaţă, va fi Cod galben de ninsori, lapoviţă şi ploi în cea mai mare parte a ţării, fiind favorizată apariţia poleiului şi a gheţuşului, iar în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara va fi Cod portocaliu de ninsori. În Bucureşti, temperaturile sunt în scădere, va ploua şi vor fi condiţii de polei.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de duminică, de la ora 10.00, pînă marţi, la aceeaşi oră, aceasta vizând precipitaţii moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi viscol la munte.

”Temporar, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă în general de 10...30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă consistent (20...50 cm). În zonele deluroase, precum şi în Transilvania şi în Maramureş vor predomina lapoviţa şi ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm. Vor fi precipitaţii mixte în Banat, Oltenia, Muntenia şi pe arii restrânse în Crişana, Moldova şi Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei. Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local şi temporar viscolind ninsoarea”, a arătat ANM.

Până vineri, temporar vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate.

Totodată, meteorologii au emis o avertizare Cod galben, valabilă de duminică, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră, în judeţele Cluj, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi în unele zone ale judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Braşov, Bihor şi Arad.

”În intervalul menţionat, în Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, în Carpaţii Meridionali şi Occidentali vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 15...25 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20...25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10...20 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută”, a informat ANM.

Totodată, de duminică, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră, este în vigoare un Cod portocaliu, în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara, unde temporar ninsoarea va fi abundentă şi se va depune strat de zăpadă de 25...30 cm (echivalent în apă de 25...30 l/mp), iar la altitudini mari vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă.

O altă avertizare Cod galben va fi valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Brăila, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Cluj, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi în zona montană a judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova.

Astfel, pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei şi în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori şi lapoviţă, apoi mixte (ploi, lapoviţă şi pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei şi formarea de gheţuş. Se vor acumula 10...20 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10...20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3...10 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 m, unde va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20...30 cm (echivalent în apă de 20...30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă.

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de duminică şi până luni dimineaţă, valorile termice vor scădea uşor faţă de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros şi va ploua îndeosebi seara şi noaptea, când vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

De luni, de la ora 8.00, până marţi dimineaţă, valorile termice termice diurne vor continua să scadă faţă de zilele precedente şi se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar mai ales la începutul intervalului vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla moderat ziua (viteze de 30...35 km/h) şi în general slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul a 2 grade, iar cea minimă va fi de 0...1 grad. Noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

În acest interval, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice de interes general privind poleiul.

