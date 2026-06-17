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Cum va fi vremea la mare în iunie, iulie și august 2026. Prognoza meteo completă pentru Constanța

Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în iunie, iulie și august 2026 la mare. Informații complete pentru cei care au planuri de vacanță pe litoralul românesc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 13:36 | Actualizat Miercuri, 17 Iunie 2026, 17:16
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Descoperă cum va vremea în Constanța în iunie, iulie și august 2026 | sursa foto: Profimedia
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Informații importante pentru cei cu planuri de vacanță! Specialiștii de la AccuWeather au prezentat în avans prognoza meteo pentru lunile iunie, iulie și augst 2026 pentru Constanța. Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea la mare vara aceasta și care sunt zilele cu soare sau zilele cu ploi.

Cum va fi vremea la mare în iunie, iulie și august 2026. Prognoza meteo completă pentru cei cu planuri de vacanță pe litoral

Meteorologii au prezentat prognoza meteo pentru vara lui 2026. Descoperă cum va fi vremea la mare în iunie, iulie și august 2026, care sunt zilele cu soare puternic și care sunt zilele de evitat, fiindcă sunt șanse mari de ploi.

Cum va fi vremea la mare în iunie 2026. Prognoza meteo completă pentru Constanța

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În luna iunie 2026, vremea pe litoral va fi una frumoasă, cu valori termice destul de apropiate de media temperaturilor maxime. Astfel, la mare, în județul Constanța, gradele din termometre vor indica temperaturi cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius pe timpul zilei și temperaturi cuprinse între 17 și 20 de grade pe timpul nopții.

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Vor fi și zile însorite (în zilele de 19, 20, 22, 24), dar și zile cu înnorări (21, ,23, 25 și ultimele 3 știri din lună). Șanse ridicate de precipitații se înregistrează pe 26 și 27 iunie 2026.

Cum va fi vremea la mare în iulie 2026. Prognoza meteo completă pentru Constanța

În luna iulie 2026, vremea vine cu mai multe zile însorite, dar și cu mai multe perioade de instabilitate atmosferică. Astfel, la mare, în județul Constanța, gradele din termometre vor indica valori puțin peste media temperaturilor maxime specifice perioadei. Astfel, ziua se vor înregistra valori cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la 17-21 de grade Celsius. Vor fi și zile însorite (în zilele de 1, 3, 4, 12, 13, intervalul 20-26 iulie 2026 și ultimele două zile, adică pe 30 și 31 iulie), dar și zile cu înnorări (intervalul 5-11 iulie 2026, pe 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28 și 29). Șanse ridicate de precipitații se înregistrează pe 2 și 15 iulie 2026, potrivit Accuweather.com.

Cum va fi vremea la mare în august 2026. Prognoza meteo completă pentru Constanța

colaj foto cu imagini de pe litoralul românesc

În luna august 2026, vremea pe litoral va fi una frumoasă, dar destul de capricioasă, cu valori termice ușor peste mediatemperaturilor maxime. Astfel, la mare, în județul Constanța, ultima lună de vară aduce temperaturi cuprinse între 23 și 30 de grade Celsius pe timpul zilei și temperaturi situate între 16 și 21 de grade Celsius pe timpul nopții. Vor fi și zile însorite (în zilele de 1, 2,7, 8 ,9, 11-14 august și 17), dar și zile cu înnorări (3, 5,6, 15, 16, 22-24, 28, 29 și 31 august). Șanse ridicate de precipitații și poate chiar ploi cu descărcări electrice se înregistrează pe 4, 10, 18-21, 25-27 și 30 august 2026.

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