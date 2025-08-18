Antena Căutare
Home News Vremea Cod galben de ploi torențiale în țară! Ce zone sunt puternic afectate și cât timp e valabilă alerta meteo

Cod galben de ploi torențiale în țară! Ce zone sunt puternic afectate și cât timp e valabilă alerta meteo

Meteorologii au emis luni o avertizare cod portocaliu și cod galben de furtuni, valabilă de la ora 14.00 până la ora 21.00.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 18 August 2025, 10:38 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 12:39
Cod galben de ploi torențiale în țară! Ce zone sunt cele mai afectate și cât timp e valabilă alerta meteo | Shutterstock

Alerta meteo este valabilă în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa, Prahova. În aceste regiuni, se va înregistra vânt puternic şi va cădea grindină de dimensiuni medii şi mari. Izolat, cantităţile de apă de vor depăşi 60 l/mp.

Cod galben de ploi torențiale în țară! Ce zone sunt cele mai afectate și cât timp e valabilă alerta meteo

ANM avertizează că luni, între orele 14.00 şi 21.00, în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman, precum şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa şi Prahova vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice şi pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului, cu rafale între 70 şi 90 km/h şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (3 - 5 centimetri).

Citește și: Cum va fi vremea până pe 15 septembrie 2025. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni

Articolul continuă după reclamă

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40...50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp. Astfel, meteorologii au emis avertizare cod portocaliu de furtuni pentru zonele menţionate.

De asemenea, ANM a emis Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil luni, de la ora 10.00, până luni, la ora 23.00. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul şi centrul Munteniei, precum şi în sudul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 centimetri). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp.

Citește și: Alertă ANM! Ploi, vijelii şi grindină în mai multe regiuni de duminică de la prânz, până luni seară. Ce zone sunt afectate

Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei şi în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40...50 km/h, mai precizează ANM, potrivit news.ro.

Cum va fi vremea până pe 15 septembrie 2025. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Observatornews.ro Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Vineri, 15.08.2025, 16:10 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Joi, 14.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
Cum va fi vremea până pe 15 septembrie 2025. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi vremea până pe 15 septembrie 2025. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Alertă ANM! Ploi, vijelii şi grindină în mai multe regiuni de duminică de la prânz, până luni seară. Ce zone sunt afectate
Alertă ANM! Ploi, vijelii şi grindină în mai multe regiuni de duminică de la prânz, până luni seară. Ce zone...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x