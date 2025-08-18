Cod galben de ploi torențiale în țară! Ce zone sunt puternic afectate și cât timp e valabilă alerta meteo

Meteorologii au emis luni o avertizare cod portocaliu și cod galben de furtuni, valabilă de la ora 14.00 până la ora 21.00.

Cod galben de ploi torențiale în țară! Ce zone sunt cele mai afectate și cât timp e valabilă alerta meteo | Shutterstock

Alerta meteo este valabilă în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa, Prahova. În aceste regiuni, se va înregistra vânt puternic şi va cădea grindină de dimensiuni medii şi mari. Izolat, cantităţile de apă de vor depăşi 60 l/mp.

Cod galben de ploi torențiale în țară! Ce zone sunt cele mai afectate și cât timp e valabilă alerta meteo

ANM avertizează că luni, între orele 14.00 şi 21.00, în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman, precum şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa şi Prahova vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice şi pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului, cu rafale între 70 şi 90 km/h şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (3 - 5 centimetri).

Citește și: Cum va fi vremea până pe 15 septembrie 2025. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni

Articolul continuă după reclamă

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40...50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp. Astfel, meteorologii au emis avertizare cod portocaliu de furtuni pentru zonele menţionate.

De asemenea, ANM a emis Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil luni, de la ora 10.00, până luni, la ora 23.00. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul şi centrul Munteniei, precum şi în sudul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 centimetri). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp.

Citește și: Alertă ANM! Ploi, vijelii şi grindină în mai multe regiuni de duminică de la prânz, până luni seară. Ce zone sunt afectate

Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei şi în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40...50 km/h, mai precizează ANM, potrivit news.ro.