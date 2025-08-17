România se pregătește pentru o perioadă de tranziție între finalul verii și începutul toamnei, iar estimările meteorologice pentru intervalul 18 august – 15 septembrie 2025 arată că vremea va rămâne, în general, apropiată de normalul climatologic.

Cum va fi vremea până pe 15 septembrie 2025. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni | Shutterstock

Totuși, sudul și vestul țării vor resimți temperaturi ușor mai ridicate, în timp ce ploile vor fi, în mare parte, în limitele obișnuite, cu un posibil deficit în zonele montane.

Datele furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată indică faptul că nu vom avea abateri majore față de valorile medii multianuale, dar se conturează o ușoară încălzire în prima parte a lunii septembrie.

Săptămâna 18 – 25 august 2025

Finalul lunii august va aduce temperaturi normale pentru perioada de vară târzie, cu o posibilă ușoară creștere în extremitatea de sud-vest a țării. La capitolul precipitații, meteorologii estimează un deficit în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, în timp ce restul teritoriului va beneficia de un regim apropiat de cel normal.

Articolul continuă după reclamă

Săptămâna 25 august – 1 septembrie 2025

Ultima săptămână de vară calendaristică se anunță una fără surprize majore, cu temperaturi apropiate de mediile perioadei și un regim pluviometric care se va încadra în limitele climatologice. Practic, vremea va fi tipică pentru trecerea de la vară la toamnă.

Citește și: Alertă ANM! Ploi, vijelii şi grindină în mai multe regiuni de duminică de la prânz, până luni seară. Ce zone sunt afectate

Săptămâna 1 – 8 septembrie 2025

Debutul toamnei va aduce o ușoară încălzire la nivel național. Temperaturile medii vor fi peste valorile normale, în special în regiunile sudice și sud-vestice. Precipitațiile vor fi în general apropiate de mediile multianuale, dar în zonele montane se prefigurează un deficit ușor, ceea ce ar putea menține solurile mai uscate.

Săptămâna 8 – 15 septembrie 2025

Pentru prima jumătate a lunii septembrie, estimările arată menținerea tendinței de vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Vestul și sudul țării vor înregistra cele mai evidente abateri pozitive de temperatură. La capitolul precipitații, se așteaptă cantități apropiate de cele normale, ceea ce înseamnă că nu sunt prognozate episoade de instabilitate accentuată.

Citește și: Prognoza meteo la mare în septembrie 2025. Va fi sau nu vreme de plajă în prima lună de toamnă

Până la jumătatea lunii septembrie 2025, România va traversa o perioadă în general stabilă, cu temperaturi apropiate de normal și episoade mai calde în sud și vest. Ploile vor fi, în cea mai mare parte, în limitele climatologice, însă zonele montane ar putea resimți un deficit pluviometric.

Astfel, începutul toamnei va fi unul blând, fără excese termice sau pluviometrice majore, ceea ce ar putea favoriza atât activitățile agricole, cât și turismul de sfârșit de vară.