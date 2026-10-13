Vremea se schimbă radical în România! ANM a emis două avertizări cod galben. Vin ploile, frigul și ninsorile la munte

Vremea se înrăutățește în România, iar meteorologii au emis două avertizări cod galben. Temperaturile scad, ploile își fac apariția în mai multe regiuni ale țării, iar la munte sunt așteptate ninsori.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că urmează un episod de vreme rece, cu fenomene care pot crea probleme în zonele vizate. Iată unde se aplică avertizările și cât timp vor fi în vigoare.

Vremea se schimbă radical în România! ANM a emis două avertizări cod galben

ANM a emis marți, 13 octombrie, două atenționări de Cod galben de vânt puternic. Acestea vor fi valabile până miercuri seara și vor viza mai multe regiuni din țară. Meteorologii avertizează că rafalele de vânt pot ajunge până la 70 km/h în zonele aflate sub Cod galben. De asemenea, vor fi ploi în Oltenia și Dobrogea, dar și lapoviță și ninsoare la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri. Specialiștii spun că vremea va fi mult mai rece în această perioadă decât în mod obișnuit.

Potrivit meteorologilor, vor exista fenomene de instabilitate atmosferică ce vor afecta mai multe regiuni ale României în intervalul 13 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 18:00.

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Prima atenționare de Cod galben este valabilă până miercuri, 14 octombrie. Cea de-a doua atenționare va intra în vigoare miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00, și va fi valabilă până la ora 18:00, în aceeași zi.

De această dată, avertizarea vizează Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei. În toate aceste regiuni, meteorologii prognozează intensificări ale vântului, cu viteze ale rafalelor cuprinse între 50 și 70 km/h, potrivit informațiilor publicate de Știri pe Surse.

Vin ploile, frigul și ninsorile la munte

Pe lângă cele două atenționări, ANM a emis și o informare meteorologică generală, valabilă până miercuri, 14 octombrie, la ora 18:00.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 45–55 km/h. Cele mai puternice intensificări sunt prognozate în zonele înalte ale Munților Banatului, Carpaților Meridionali și Carpaților de Curbură, unde vântul va sufla cu viteze de 60–80 km/h.

În același timp, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. În Oltenia și Dobrogea sunt așteptate precipitații, care vor fi moderate cantitativ. Pe arii restrânse, cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 10–20 de litri pe metru pătrat.

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. ANM precizează că temperaturile vor fi mai scăzute decât valorile normale pentru mijlocul lunii octombrie.