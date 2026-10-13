Antena Căutare
Home News Vremea Vremea se schimbă radical în România! ANM a emis două avertizări cod galben. Vin ploile, frigul și ninsorile la munte

Vremea se schimbă radical în România! ANM a emis două avertizări cod galben. Vin ploile, frigul și ninsorile la munte

Vremea se înrăutățește în România, iar meteorologii au emis două avertizări cod galben. Temperaturile scad, ploile își fac apariția în mai multe regiuni ale țării, iar la munte sunt așteptate ninsori.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 10:27 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 10:29
Vremea se schimbă radical în România! ANM a emis două avertizări cod galben. Vin ploile, frigul și ninsorile la munte | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că urmează un episod de vreme rece, cu fenomene care pot crea probleme în zonele vizate. Iată unde se aplică avertizările și cât timp vor fi în vigoare.

Vremea se schimbă radical în România! ANM a emis două avertizări cod galben

ANM a emis marți, 13 octombrie, două atenționări de Cod galben de vânt puternic. Acestea vor fi valabile până miercuri seara și vor viza mai multe regiuni din țară. Meteorologii avertizează că rafalele de vânt pot ajunge până la 70 km/h în zonele aflate sub Cod galben. De asemenea, vor fi ploi în Oltenia și Dobrogea, dar și lapoviță și ninsoare la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri. Specialiștii spun că vremea va fi mult mai rece în această perioadă decât în mod obișnuit.

Potrivit meteorologilor, vor exista fenomene de instabilitate atmosferică ce vor afecta mai multe regiuni ale României în intervalul 13 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 18:00.

Articolul continuă după reclamă

Prima atenționare de Cod galben este valabilă până miercuri, 14 octombrie. Cea de-a doua atenționare va intra în vigoare miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00, și va fi valabilă până la ora 18:00, în aceeași zi.

De această dată, avertizarea vizează Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei. În toate aceste regiuni, meteorologii prognozează intensificări ale vântului, cu viteze ale rafalelor cuprinse între 50 și 70 km/h, potrivit informațiilor publicate de Știri pe Surse.

Vin ploile, frigul și ninsorile la munte

Pe lângă cele două atenționări, ANM a emis și o informare meteorologică generală, valabilă până miercuri, 14 octombrie, la ora 18:00.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 45–55 km/h. Cele mai puternice intensificări sunt prognozate în zonele înalte ale Munților Banatului, Carpaților Meridionali și Carpaților de Curbură, unde vântul va sufla cu viteze de 60–80 km/h.

În același timp, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. În Oltenia și Dobrogea sunt așteptate precipitații, care vor fi moderate cantitativ. Pe arii restrânse, cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 10–20 de litri pe metru pătrat.

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. ANM precizează că temperaturile vor fi mai scăzute decât valorile normale pentru mijlocul lunii octombrie.

Cum va fi vremea în săptămâna 12–18 octombrie 2026. Ce temperaturi anunță meteorologii și unde sunt așteptate ploi...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani
Observatornews.ro Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte
Antena 3 Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut după ce a făcut accident. A ieșit pozitiv la DrugTest Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut după ce a făcut accident. A ieșit pozitiv la DrugTest
SpyNews O cunoscută vedetă TV a fost ucisă! Cum s-a produs incidentul O cunoscută vedetă TV a fost ucisă! Cum s-a produs incidentul
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Cum va fi vremea în săptămâna 12–18 octombrie 2026. Ce temperaturi anunță meteorologii și unde sunt așteptate ploi
Cum va fi vremea în săptămâna 12–18 octombrie 2026. Ce temperaturi anunță meteorologii și unde sunt...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
De la 29 la 15 grade în doar 24 de ore! Vremea se schimbă radical în București de luni, 12 octombrie
De la 29 la 15 grade în doar 24 de ore! Vremea se schimbă radical în București de luni, 12 octombrie
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!”
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!” BZI
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează Jurnalul
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor Kudika
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă Redactia.ro
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x