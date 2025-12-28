Cod roșu de ninsori și vânt puternic. În ce zone ale țării vor fi rafale de peste 120 km/h și vizibilitate redusă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod roșu de ninsori și vânt puternic pentru anumite zone ale țării. Rafalele vor fi de peste 120 km/h, iar vizibilitatea va fi redusă.

România a fost luată cu asalt de vremea rea. Începând de astăzi, 28 decembrie 2025, de la ora 10:00, meteorologii au anunțat un cod roșu de ninsori și vânt puternic în anumite regiuni ale țării.

„În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero.”, se arată pe site-ul ANM.

Până când este valabil codul roșu de vânt și ninsori

Avertizarea meteo este valabilă până luni, 29 decembrie 2025, ora 10:00. De asemenea, România se află și sub cod portocaliu și galben de vreme rea. Aproape toată țara este afectată de ninsori, polei, temperaturi scăzute și vânt.

„Am extins avertizarea meteorologică de cod portocaliu în această dimineață din perspectiva zonelor afectate, ținând cont de scările de vânt foarte puternice începând din noaptea de duminică spre luni. Vorbim de Carpații Meridionali și de Curbură, acolo unde la altitudini mai mari de 1700 de metri, viteza la rafala va putea depăși 110 - 130 de km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi sub 50 de metri și zăpada troienită.

În același timp, pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei, dar și local în Transilvania, vântul va sufla tare cu rafale de 70 - 90 km/h, iar în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1700 de metri, este posibil să fie rafale de 90 - 100 km/h.

În restul țării, exceptând câteva județe, un cod galben, inclusiv în Capitală pentru că și aici așteptăm viteze ale vântului de 50 - 70 km/h. Se va depune strat de zăpadă de 3 - 8 cm. S-a impus în această dimineață extinderea avertizării din perspectiva ariei, cât și a informării meteorologice ca și perioadă până luni seară, la ora 21:00, pentru că vorbim de precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol.

Mai fac și mențiunea că nu excludem ca pe durata acestor avertizări meteorologice generale să intervenim cu acele avertizări meteorologice de tip nowcasting de cod roșu, așa cum s-a întâmplat pe parcursul zilei de ieri după-amiază și azi-noapte pentru cele două județe: Caraș-Severin și Hunedoara. Așadar, un final de săptămână sub incidența fenomenelor meteorologice extreme la care adăugăm, pe lângă intensificările de vânt, viscol, ghețuș, polei și precipitații sub formă de ninsoare, și răcirea vremii pentru că minimele rămân negative. Vorbim de minime negative în aproape toată țara, cu valori mai coborâte în depresiuni sub pragul de ger, de -10 grade Celsius. Vremea este rece, iar în contextul prezenței și intensificărilor de vânt, senzația de rece va fi mult amplificată”, a dezvăluit directorul ANM, potrivit antena3.ro.