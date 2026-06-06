Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, comentarii după eliminarea Biancăi Giurcanu: „Din fericire, a părăsit competiția!”
Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Ajunși în trib, concurenții au discutat despre prestațiile din teren și despre eliminarea Biancăi Giurcanu. „Săculeții mi-au dat ceva bătăi de cap. Din fericire pentru mine, Bianca a părăsit competiția, însă simt și tristețea celui care pleacă”, a declarat Ramona Micu. Iată ce au declarat și ceilalți semifinaliști despre plecarea Biancăi Giurcanu.
Sambata, 06.06.2026, 22:15